News

Pasagerii unui zbor au rămas blocați în cabină timp de 29 de ore și nu au avut voie să coboare. Cum a fost posibil așa ceva

Mai mulți pasageri ai unui zbor au rămas blocați în cabina avionului timp de 29 de ore și nu au avut voie să coboare. Care a fost motivul?
Valentina Vladoi
23.08.2025 | 13:01
Pasagerii unui zbor au ramas blocati in cabina timp de 29 de ore si nu au avut voie sa coboare Cum a fost posibil asa ceva
De ce au rămas pasagerii blocați în cabină timp de 29 de ore. Sursă foto: Daily Record / colaj Fanatik

Pe 4 august, 294 de pasageri au rămas blocați într-un zbor de la Los Angeles la Hong Kong. Mai mult de atât, acestora nu li s-a permis să coboare din avion timp de aproape 29 de ore din cauza unei „alerte negre” severe.

ADVERTISEMENT

De ce au rămas pasagerii blocați în cabină timp de 29 de ore

Cei care s-au îmbarcat pe zborul Cathay Pacific 883 din 4 august 2025, de la Los Angeles la Hong Kong, știau că vor avea de făcut un zbor lung, dar nu știau exact cât de lung va fi.

În timp ce durata medie a zborului inițial de la Los Angeles la Hong Kong este de aproximativ 13,5 ore, pasagerii zborului CX883 au petrecut aproape dublu din acest timp în avionul Boeing 777 al Cathay Pacific. Motivul? O alertă emisă în Hong Kong la momentul aterizării.

ADVERTISEMENT

Ce înseamnă o avertizare de furtună neagră

Observatorul din Hong Kong emite o avertizare de furtună neagră în condiții meteorologice extreme. Iar asta se întâmplă când apare o ploaie torențiale, care poate crește probabilitatea de alunecări de teren, inundații și perturbări grave.

În astfel de cazuri, zborurile pot fi întârziate, deviate sau anulate. Și exact asta s-a întâmplat cu zborul CX883. După ce a decolat de pe Aeroportul Internațional din Los Angeles (LAX) la ora locală 12:55, cei aproape 300 de pasageri aflați la bordul zborului Cathay Pacific au pornit spre vest, traversând Oceanul Pacific.

ADVERTISEMENT
Turist scos cu forța din apă și încătușat de jandarmi, în stațiunea Venus....
Digi24.ro
Turist scos cu forța din apă și încătușat de jandarmi, în stațiunea Venus. Pe litoral sunt valuri mari și e arborat steagul roșu

După 13 ore, în timp ce aeronava Boeing 777, veche de 15 ani, începea aterizarea către Aeroportul Internațional Hong Kong, a fost emisă avertizarea Black Warning, arată Mirror.

ADVERTISEMENT
A apărut într-o rochie complet transparentă la ziua de naștere a unui copil...
Digisport.ro
A apărut într-o rochie complet transparentă la ziua de naștere a unui copil de doi ani și internetul a ”explodat”: ”Nu se poate”

Unde au ajuns pasagerii care s-au îmbarcat pentru zborul CX883

Astfel, zborul CX883 a fost deviat către Taipei pentru a aștepta îmbunătățirea condițiilor meteorologice. Avionul a aterizat apoi la Aeroportul Internațional Taoyuan din Taiwan, după 15 ore și 33 de minute de la plecarea din Los Angeles.

Deși este o practică standard pentru Cathay Pacific să devieze în mod regulat către Taipei atunci când aterizarea în Hong Kong nu este posibilă, ceea ce este neobișnuit este decizia Cathay Pacific de a nu permite pasagerilor să se dea jos din avion timp de încă 10,5 ore. Aceștia au invocat restricții de imigrare și legi internaționale.

ADVERTISEMENT

Acest lucru a dus la staționarea aeronavei în diferite locuri îndepărtate de pe pistă, conform Flightradar24 . De fapt, zborul CX883 ar putea fi tocmai doborât recordul pentru cel mai lung zbor comercial din lume în ceea ce privește durata petrecută de pasageri în cabină.

A fost stabilit un nou record pentru cea mai lungă perioadă continuă petrecută într-o cabină de avion

Imagini terifiante din interiorul avionului au fost postate pe o platformă de socializare de către inginerul aeronautic Fahad Naim.  „Pe 4 august, un zbor de la Los Angeles la Hong Kong a stabilit un nou record pentru cea mai lungă perioadă continuă petrecută într-o cabină de avion.

Zborul CX883 a fost întârziat din cauza unei furtuni în Hong Kong și a fost deviat către Taiwan. Pasagerii au petrecut aproape 29 de ore în cabină, așteptând ca vremea să se îmbunătățească. Zborul a aterizat în cele din urmă în Hong Kong pe 5 august, iar pasagerii l-au aplaudat pe pilot pentru aterizarea în siguranță”, a scris acesta.

Răspunzând la un comentariu la postarea sa, Fahad a oferit o perspectivă asupra situației din interiorul avionului. Se pare că presiunea era mare în interior, având în vedere că pasagerii nu mai aveau răbdare.

„Cred că echipajul a avut o sarcină mult mai dificilă, deoarece mulți pasageri erau anxioși și doreau să coboare din avion. În plus, gestionarea plângerilor și a cererilor de mâncare și băuturi ar fi făcut lucrurile și mai dificile pentru însoțitorii de zbor”, a adăugat el.

Menționăm faptul că avertismentul rar de furtună neagră din Hong Kong a fost emis după ce orașul a fost lovit de o ploaie puternică în doar câteva ore pe 5 august. Aceasta a fost de altfel cea mai severă alertă meteorologică din regiune și cea mai mare cantitate de precipitații zilnice înregistrată în luna august din 1884.

Calvarul trăit de oamenii săraci în unul dintre cele mai bogate orașe din...
Fanatik
Calvarul trăit de oamenii săraci în unul dintre cele mai bogate orașe din lume. Locuiesc în condiții ireale, iar unele apartamente seamănă cu o cușcă
Pompierii îşi plâng colegul. Vasile a murit subit la doar 48 de ani,...
Fanatik
Pompierii îşi plâng colegul. Vasile a murit subit la doar 48 de ani, în timp ce se afla în concediu
Ilie Bolojan, prima vizită în Republica Moldova în calitate de premier. „Vom construi...
Fanatik
Ilie Bolojan, prima vizită în Republica Moldova în calitate de premier. „Vom construi punţi care să ne apropie şi mai mult”. Update
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Valentina Vladoi
Valentina Vladoi
Valentina Vladoi este redactor pe zona de Lifestyle la Fanatik. A debutat ca redactor online la România Liberă, iar mai apoi a lucrat ca redactor online la PS News și Capital, dar și ca prezentator la Diaspora Online Tv.
Parteneri
'Rădoi nu mai acceptă prostiile pe care le făcea Rotaru'. Revoluția de la...
iamsport.ro
'Rădoi nu mai acceptă prostiile pe care le făcea Rotaru'. Revoluția de la Craiova
”E fericită fleașcă. E măritată cu Smiley...”. Dana Budeanu reacție complet neașteptată la...
viva.ro
”E fericită fleașcă. E măritată cu Smiley...”. Dana Budeanu reacție complet neașteptată la adresa Ginei Pistol. Fără ezitare, și-a spus părerea sinceră despre ea: „Toate...”. Așa a ieșit la iveală un detaliu neștiut
Horoscop săptămânal, 25 - 31 august 2025. Toate zodiile sunt ajutate să se...
Jurnalul.ro
Horoscop săptămânal, 25 - 31 august 2025. Toate zodiile sunt ajutate să se facă văzute și auzite
Mărturii cutremurătoare despre crima de la Craiova: cu ultimele puteri, profesoara i-a zis...
adevarul.ro
Mărturii cutremurătoare despre crima de la Craiova: cu ultimele puteri, profesoara i-a zis fiicei sale să iasă din apartament
Cătălin de la Insula Iubirii s-a despărțit de iubită după 20 de ani...
unica.ro
Cătălin de la Insula Iubirii s-a despărțit de iubită după 20 de ani de relație! În emisiune s-a apropiat mult de Maria, dar ce s-a aflat acum despre el e neașteptat! Din ce face bani în viața de zi cu zi
România, măturată de furtuni. Un bărbat şi un copil, ucişi de vijelie pe...
Observatornews.ro
România, măturată de furtuni. Un bărbat şi un copil, ucişi de vijelie pe Lacul Snagov. Altă victimă în Argeş
Un viitor strălucit. Mesajul cu care Prințișorul Craiovei și-a luat fanii prin surprindere....
as.ro
Un viitor strălucit. Mesajul cu care Prințișorul Craiovei și-a luat fanii prin surprindere. Cum s-a putut fotografia
VIDEO Bătaie între muncitorii români și nepalezi la o fabrică din România. Ce...
stiripesurse.ro
VIDEO Bătaie între muncitorii români și nepalezi la o fabrică din România. Ce s-a întâmplat la cel mai mare furnizor al Ikea România
Misterul crimelor în serie din satul Sălcuța: 5 oameni ucişi şi niciun vinovat....
Libertatea.ro
Misterul crimelor în serie din satul Sălcuța: 5 oameni ucişi şi niciun vinovat. Principalul suspect, numit „urmaşul lui Rîmaru”, a fost condamnat pe viață şi apoi achitat definitiv
Litoralul românesc în vara lui 2025. Trenduri online și analiză de sentiment
informat.ro
Litoralul românesc în vara lui 2025. Trenduri online și analiză de sentiment
Nuntă faraonică. În centrul atenţiei, Diamantul Ramona şi Adrian Beleaua Corduneanu. Maşini de...
RTV.NET
Nuntă faraonică. În centrul atenţiei, Diamantul Ramona şi Adrian Beleaua Corduneanu. Maşini de epocă şi dedicaţii fără număr!
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Nu rata numărul 1046 al revistei Taifasuri!
  • Pachet special: revista + 3 CD-uri, la superpreţul de 19,99 lei
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Interviu de colectie cu Cezara Dafinescu despre preţul succesului
  • Farmacia verde, sănătate, dietă, frumuseţe şi multe altele
Acum la toate punctele de presă din România!