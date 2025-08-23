Pasagerii unui zbor au rămas blocați în cabină timp de 29 de ore și nu au avut voie să coboare. Cum a fost posibil așa ceva

Pe 4 august, 294 de pasageri au rămas blocați într-un zbor de la Los Angeles la Hong Kong. Mai mult de atât, acestora nu li s-a permis să coboare din avion timp de aproape 29 de ore din cauza unei „alerte negre” severe.

De ce au rămas pasagerii blocați în cabină timp de 29 de ore

Cei care s-au îmbarcat pe zborul Cathay Pacific 883 din 4 august 2025, de la Los Angeles la Hong Kong, știau că vor avea de făcut , dar nu știau exact cât de lung va fi.

În timp ce durata medie a zborului inițial de la Los Angeles la Hong Kong este de aproximativ 13,5 ore, pasagerii zborului CX883 au petrecut aproape dublu din acest timp în avionul Boeing 777 al Cathay Pacific. Motivul? O alertă emisă în Hong Kong la momentul aterizării.

Ce înseamnă o avertizare de furtună neagră

Observatorul din Hong Kong emite o avertizare de furtună neagră în condiții meteorologice extreme. Iar asta se întâmplă când apare o ploaie torențiale, care poate crește probabilitatea de alunecări de teren, inundații și perturbări grave.

În astfel de cazuri, zborurile pot fi întârziate, deviate sau anulate. Și exact asta s-a întâmplat cu zborul CX883. După ce a decolat de pe Aeroportul Internațional din Los Angeles (LAX) la ora locală 12:55, cei aproape 300 de pasageri aflați la bordul zborului Cathay Pacific au pornit spre vest, traversând Oceanul Pacific.

După 13 ore, în timp ce aeronava Boeing 777, veche de 15 ani, începea aterizarea către Aeroportul Internațional Hong Kong, a fost emisă avertizarea Black Warning, arată .

Unde au ajuns pasagerii care s-au îmbarcat pentru zborul CX883

Astfel, zborul CX883 a fost deviat către Taipei pentru a aștepta . Avionul a aterizat apoi la Aeroportul Internațional Taoyuan din Taiwan, după 15 ore și 33 de minute de la plecarea din Los Angeles.

Deși este o practică standard pentru Cathay Pacific să devieze în mod regulat către Taipei atunci când aterizarea în Hong Kong nu este posibilă, ceea ce este neobișnuit este decizia Cathay Pacific de a nu permite pasagerilor să se dea jos din avion timp de încă 10,5 ore. Aceștia au invocat restricții de imigrare și legi internaționale.

Acest lucru a dus la staționarea aeronavei în diferite locuri îndepărtate de pe pistă, conform Flightradar24 . De fapt, zborul CX883 ar putea fi tocmai doborât recordul pentru cel mai lung zbor comercial din lume în ceea ce privește durata petrecută de pasageri în cabină.

A fost stabilit un nou record pentru cea mai lungă perioadă continuă petrecută într-o cabină de avion

Imagini terifiante din interiorul avionului au fost postate pe o platformă de socializare de către inginerul aeronautic Fahad Naim. „Pe 4 august, un zbor de la Los Angeles la Hong Kong a stabilit un nou record pentru cea mai lungă perioadă continuă petrecută într-o cabină de avion.

Zborul CX883 a fost întârziat din cauza unei furtuni în Hong Kong și a fost deviat către Taiwan. Pasagerii au petrecut aproape 29 de ore în cabină, așteptând ca vremea să se îmbunătățească. Zborul a aterizat în cele din urmă în Hong Kong pe 5 august, iar pasagerii l-au aplaudat pe pilot pentru aterizarea în siguranță”, a scris acesta.

Răspunzând la un comentariu la postarea sa, Fahad a oferit o perspectivă asupra situației din interiorul avionului. Se pare că presiunea era mare în interior, având în vedere că pasagerii nu mai aveau răbdare.

„Cred că echipajul a avut o sarcină mult mai dificilă, deoarece mulți pasageri erau anxioși și doreau să coboare din avion. În plus, gestionarea plângerilor și a cererilor de mâncare și băuturi ar fi făcut lucrurile și mai dificile pentru însoțitorii de zbor”, a adăugat el.

Menționăm faptul că avertismentul rar de furtună neagră din Hong Kong a fost emis după ce orașul a fost lovit de o ploaie puternică în doar câteva ore pe 5 august. Aceasta a fost de altfel cea mai severă alertă meteorologică din regiune și cea mai mare cantitate de precipitații zilnice înregistrată în luna august din 1884.