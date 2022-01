Cum ajung teroriștii ISIS în Europa și SUA. O rețea de falsificatori online este folosită de Statul Islamic din Siria pentru pașapoarte și vize

O astfel de rețea, condusă de un uzbec cu legături extremiste care locuiește în Turcia, vinde acum pașapoarte false de înaltă calitate pentru până la 15.000 de dolari, pretinzând că provin din diferite țări, arată o investigație a The Guardian.

Membrii ISIS folosesc pașapoarte false pentru a părăsi Siria prin Turcia

În cel puțin 10 cazuri documentate de , persoane care au trecut ilegal granița cu Siria prin Turcia au folosit produsele pentru a pleca prin aeroportul din Istanbul.

Vânzătorii susțin că UE este cea mai populară destinație, dar spun că în cel puțin două cazuri oamenii au putut călători din Istanbul în Mexic cu pașapoarte rusești false și, de acolo, au putut trece ilegal granița în SUA.

Niger și Mauritania sunt, de asemenea, destinații populare, la fel ca și Ucraina și Afganistan.

Afacerea uzbecului merge atât de bine încât a deschis recent un nou canal pe aplicația de mesagerie criptată Telegram cu numele oficial „Istanbul Global Consulting”.

Comerțul în creștere sugerează că extremiștii periculoși s-ar putea strecura sub radarul serviciilor de securitate din întreaga lume, scăpând de justiție pentru crimele din trecut și ar putea să-și continue activitățile teroriste în alte țări decât Siria.

„Nu întreb din ce grupare este cineva. Sunt dispus să lucrez cu oricine”, a spus uzbecul într-o discuție pe chat jurnaliștii, care s-au dat drept un potențial client. „Nu este treaba mea să verific cine este rău și cine nu. Serviciile de securitate ar trebui să se ocupe de asta.”

Statul Islamic a obținut materiale și echipamente performante în 2015

Oficialii de securitate occidentali au avertizat în 2015 că IS a reușit să obțină echipamente semnificative, cum ar fi pașapoarte neimprimate și imprimante pentru a face pașapoarte siriene și irakiene, pe care le-a folosit pentru a camufla agenții printre cei peste 1 milion de oameni care au fugit în Europa în perioada de vârf a crizei refugiaților.

IS a revendicat mai multe atacuri în diferite locuri de pe continent la scurt timp după, inclusiv și atentatul la Manchester Arena din 2017.

De atunci, agențiile europene de frontieră au investit în tehnologie și în formarea personalului pentru a identifica mai bine pașapoartele falsificate.

În 2020, Tadjikistanul și-a revizuit complet personalul consular din Istanbul și sistemul de documente, în încercarea de a elimina utilizarea pașapoartelor tadjice false.

Dar, ca răspuns, vânzătorii de pașapoarte false și-au îmbunătățit jocul, folosind o varietate mai mare de naționalități pentru potențialii clienți.

Vânzătorii de pașapoarte false s-au perfecționat

Uzbecul a trimis mai multe videoclipuri cu marfa sa, inclusiv pașapoarte noi franceze, belgiene, bulgare și ruse, care par să includă filigrane și holograme de securitate autentice.

Când sunt plasate sub o lumină neagră, două pașapoarte rusești conțin materiale sensibile la UV concepute pentru a opri falsificarea pașapoartelor, iar un pașaport belgian plasat pe un scanner similar cu cele folosite în aeroporturi pare să poată fi citit corect, detaliile deținătorului apărând pe monitor.

Potrivit vânzătorilor de documente, este imposibil să falsifici un cip biometric care funcționează, dar la multe puncte de trecere, oficialii care verifică pașapoartele pur și simplu le ignoră pe cele care nu funcționează, făcându-i semn să treacă titularului pașaportului.

„Există un anumit vânzător în Turcia care oferă membrilor SI documente de nivel foarte înalt (bine falsificate n.r.)”, folosind interlocutori care vorbesc rusă, arabă și alte limbi pentru a satisface diferiți clienți, a spus o sursă de la ministerul de interne american.

„Suntem conștienți de faptul că membrii IS folosesc aceste pașapoarte false pentru a trece în Europa, iar securitatea europeană nu reușește să-i aresteze pe toți.”

În timp ce cel mai popular serviciu al vânzătorilor de documente este furnizarea de documente pentru luptătorii străini din Siria asociați cu IS și alte grupuri armate pentru a călători în Europa, grupul a identificat și noi zone de extindere.

Într-un chat Telegram pentru oameni din al-Hawl, o tabără din nord-estul Siriei, care găzduiește aproximativ 60.000 de femei și copii cu legături cu IS, o membră din echipa de vânzări a uzbecului, o femeie străină reținută într-un alt lagăr din apropiere, a postat: „ Dacă aveți nevoie de documente false din Rusia, Asia Centrală, Turcia, Europa, scrieți-mi un mesaj privat”.

Căderea Afganistanului a creat o nouă bază de clienți

Căderea Afganistanului în mâinile talibanilor a creat, de asemenea, o nouă bază de clienți printre refugiații afgani în Turcia, a spus uzbecul.

Deși serviciile sale sunt prea scumpe pentru majoritatea afganilor strămutați, el spune că sunt folosite de clienții săi pentru a se îmbarca în zboruri către țările occidentale, clienți care solicită azil odată ce aterizează.

În timp ce luptătorii IS cu rang mic de obicei abia au bani pentru a cumpăra un pașaport, membrii de nivel înalt care doresc să renunțe complet la rețea cumpără de obicei mai multe documente din țări diferite și le folosesc pentru a se deplasa frecvent, schimbând pașaportul pentru fiecare zbor nou sau transfer, a spus un vânzător de pașapoarte rus.

Un cetățean rus care a luptat pentru IS până în 2015 a spus: „Am avut doar câteva sute de dolari când am venit din Siria, așa că am cumpărat cel mai ieftin pașaport – un pașaport tadjic de proastă calitate. Nu a funcționat și am fost arestat în aeroportul din Istanbul.

Atunci familia mea de acasă a strâns suficienți bani pentru a cumpăra unul de mai bună calitate. Așa că am primit un pașaport rusesc adevărat, dar cu fotografia mea pe el și am putut ajunge în Ucraina cu el.

Este unul foarte bun – am fost oprit odată de poliție în Ucraina și l-au luat, dar mi l-au returnat o săptămână mai târziu, spunând că totul este bine.

Din păcate, acest pașaport expiră acum, așa că în prezent încerc să obțin bani pentru a cumpăra unul nou.”

Cei care vor să dispară complet cumpără certificate de deces false

Pentru a se asigura că o persoană dispare complet, pentru 500 de dolari americani vânzătorul uzbec poate oferi chiar și un certificat de deces turc care poate fi trimis la consulatul țării lor de origine.

„Dacă nu ești Abu Bakr Baghdadi [liderul IS, ucis în 2019], nimeni nu s-ar duce la morgă pentru a verifica dacă ai murit cu adevărat. Pur și simplu ar accepta acel document și l-ar introduce în sistem”, a spus el.

Există mai multe opțiuni de pașapoarte, în funcție de etnia clienților, limbile pe care le vorbesc, unde doresc să meargă și cât trebuie să cheltuiască.

Cele mai ieftine documente cu care să ajungi în Europa sunt pașapoartele rusești, kîrgîze și kazace, care costă aproximativ 5.000 de dolari sau 6.000 de dolari ca parte a unui pachet de vize Schengen.

Alte opțiuni populare și puțin mai scumpe sunt documentele ucrainene și moldovenești, care permit călătoriile fără viză în UE.

Cea mai scumpă opțiune este un pașaport UE, care va scoate din buzunarele unui client 8.000 de dolari, solicitat de obicei de occidentalii și arabii care vorbesc puțin franceză și pot trece drept francezi sau belgieni.

Falsificatorii cumpără pașapoarte reale de la cetățeni UE

De obicei, un cetățean al UE ajunge în Turcia cu propriul pașaport, îl vinde uzbecului și colegilor săi cu aproximativ 2.500 de euro, apoi fotografia pașaportului este schimbată cu cea a unui client.

Proprietarul inițial al pașaportului susține apoi că a pierdut pașaportul și solicită un document înlocuitor la consulatul țării sale din Istanbul.

Pașapoartele sunt tipărite în țările lor de origine și duse în țara în care clientul așteaptă, unde primesc vize oficiale de intrare la frontieră, ceea ce ajută la cimentarea legitimității documentului.

„Pașaportul în sine nu costă relativ nimic. Ceea ce costă sunt vizele”, a spus vânzătorul rus. „Majoritatea banilor se duc în mită pentru vize.”

„În trecut, calitatea pașapoartelor de pe piață era proastă, așa că era un număr limitat de țări în care se putea călători din Siria”, a spus el. „Acum acele pașapoarte sunt de o calitate atât de bună încât, dacă ai destui bani, poți merge absolut oriunde.”