Pasator de nota 10. Cine e fotbalistul din Superliga României cu cele mai multe assisturi în acest sezon

Claudiu Petrila s-a remarcat din nou la ultimul meci al Rapidului. El a reușit pasa de gol la reușita lui Kait, prin care echipa lui Marius Șumudică e egalat în repriza secundă a meciului de la Cluj, 1-1 cu CFR.

Petrila a contribuit la 40% din golurile Rapidului

Cu această reușită, Petrila i-a luat fața lui Alibec și a devenit cel mai eficient pasator de gol din campionat. A ajuns la zece astfel de execuții, care au generat reușite pentru coechipierii săi.

În plus, Petrila are și șapte goluri. În total, el a ajuns la 17 contribuții de gol, în condițiile în care echipa sa a marcat 41 de goluri în acest campionat. Practic, pe 40 % din golurile Rapidului, Claudiu și-a pus amprenta.

El are o medie fabuloasă ținând cont că a jucat doar 29 de meciuri. A lipsit fiind accidentat, dar și pentru că Neil Lennon a început sezonul cu el rezervă.

I-a costat pe giuleșteni 750.000 de euro

Originar din Bihor, Petrila a ajuns la Rapid chiar de la CFR Cluj, unde a jucat șase sezoane. Giuleștenii l-au adus în 2023, mai întâi sub formă de împrumut, apoi transferat definitiv. Toată afacerea i-a costat 750.000 de euro.

Mijlocașul de 24 de ani este cotat la 2,2 milioane de euro.

„Sunt fericit, mi-am dorit foarte mult să prelungesc contractul și sper să căștigăm și un trofeu anul acesta! M-am simțit bine încă din prima zi de când am venit aici și mă bucur că acum sunt într-o formă foarte bună. Acum sper ca la finalul sezonului să terminăm pe un loc de cupă europeană și să câștigăm și Cupa României”, a spus Petrila, pentru fcrapid.ro.

A acuzat starea proastă a terenului de la Cluj

De când a venit la Rapid, Petrila a marcat 13 goluri în 58 de meciuri, având și 19 assisturi, în toate competițiile, pentru alb-vișinii. Fost internațional U19 și U21, Claudiu a debutat și la prima reprezentativă, în 2022, sub conducerea lui Edi Iordănescu. El a jucat 17 minute în meciul pierdut de tricolori, 1-2 cu Slovenia. A fost o partidă amicală, în care Petrila l-a înlocuit pe Drăguș.

După meciul de aseară, fotbalistul a acuzat starea precară a terenului. „Am făcut un meci bun, consider că am dominat aproape toată partida, chiar dacă la pauză am intrat cu un gol în minus. Am reușit să egalăm, însă cred că meritam să câștigăm.

Terenul a fost destul de prostuț ca să zic așa, nici măcar nu l-au udat ca mingea să circule mai bine. Până la urmă, cred că e un egal mai bun pentru noi decât pentru ei. Este a 10-a pasă de gol a mea în campionat. Mă simt bine la fiecare meci, nu doar împotriva lor (n.r. a celor de la CFR Cluj). Este un club care m-a ajutat mult și le doresc mult succes în continuare”, a declarat Petrila la „Digi Sport Special”.

Cele mai multe pase de gol în acest sezon:

· Petrila (Rapid) 10

· Alibec (Farul) 9

· Mitriță (U Craiova) 7

· Alin Roman (Poli Iași) 7

· Selmani (Dinamo) 6

· Dan Nistor (U Cluj) 6

· Frederic (Oțelul) 6