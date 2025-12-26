Pasiune alb-roșie! Cine este cunoscutul ziarist care a „trădat” presa pentru a deveni oficial al lui Dinamo: „A fost ceva incredibil”

ADVERTISEMENT

Cu Dinamo în suflet încă din copilărie, Ionel “Johnny” Culina a fost atras de latura presei sportive. A fost propulsat, relativ repede, de “Tineretul Liber” la “Ziua”, după care a ajuns în “Ștefan cel Mare”, clubul pe care îl iubește necondiționat.

Începutul în presă pentru Ionel Culina

În cadrul emisiunii “FANATIK DINAMO”, Ionel Culina, fost ofițer de presă al clubului din “Groapă”, a dezvăluit cum a reușit să intre în presă. Și-a adus aminte, totodată, și de titanii care l-au evaluat.

“A fost un post de reporter scos la concurs și m-am prezentat și eu. Peste 150 de oameni eram în Pangrati acolo. La concurs, am reușit să ajung în primii patru, într-o semifinală cu dinozauri ai presei și ai televiziunii române la vremea respectivă. Cu Ionel Stoica, Țopescu, Graur, Pumnea… Asta era comisia. Îmi tremurau și genunchii, și vocea, și mâinile și amintirile, și ideile, toate. Dar cu cunoștințe, cu fel și fel de întrebări, cu o prezentare de pe prompter de jurnal. Am trecut prin diferite… Eram între 150 și 200 (n.r. candidați)”, și-a amintit Ionel Culina.

Cine i-a luat fața în concursul de la TVR

În continuare, Ionel Culina, fan de mic al , și-a amintit și cine a primit, în cele din urmă, respectivul post. Johnny ar fi putut încerca o carieră în extra-fotbal, dar nu era pe placul său. Pentru el, fotbalul avea prioritate.

“Am ajuns în primii patru, din cei patru marele câștigător a fost, cu dedicație, și acum îi spun că a avut un as în mânecă în Consiliul de Administrație, Cosmin Cernat. El a câștigat postul. El este alesul, a venit Ionel Stoica, cu vocea aia a lui plăcută, drăguță, cu Țopescu, m-a învăluit atât de bine încât lacrimile m-au pocnit în lift. După vreo o săptămână mi-am revenit. Și al doilea ales… Și a zis, toți sunteți talentați, toți aveți un viitor în față. Am reușit să vorbim în cadrul televiziunii române și vom alege pe încă unul dintre voi.

Dar cu rugămintea să înțelegeți că e doar în probe în primele trei luni și este pe alte sporturi. Și alesul a fost un om care răspunde de alte sporturi și a ajuns un fin cunoscător, Narcis Șelaru. Și el a rămas pe alte sporturi, eu nu-mi doream să fac o carieră pe alte sporturi pentru că fotbalul a fost viața mea”, a spus Ionel Culina.

Într-un final, Johnny și-a îndeplinit visul și a intrat în presă. A început la “Tineretul Liber”, unde scria despre absolut orice. Nu era pe un domeniu propriu-zis.

“Și după o săptămână am primit acasă un telefon, ne-au făcut două scrisori de recomandare. Era, la vremea respectivă, din partea televiziunii române, ceva fantastic. Era ca un cec în alb. Și, imediat, am ajuns la Tineretul Liber. Asta îmi plăcea, eram cu generația tânără. Am început cu celelalte sporturi, scriam și pe social, răspundeam și de pompieri, fel și fel de probleme, de dragoste…

Tineretul liber era implicat în poveștile de dragoste ale adolescenților. Eram aproape zi de zi prin Regie, să vorbesc cu tinerii, să văd ce s-a mai întâmplat, ce poveste, cine s-a mai aruncat de la etaj pentru iubirea vieții…”, a mai povestit Ionel Culina.

Cu ce titani a lucrat Ionel Culina la “Ziua”

După aventura de la “Tineretul Liber”, Johnny Culina a dat lovitura și a bifat “transferul” la “Ziua”. Acolo a avut colegi unul și unul.

“După ‘Tineretul Liber’ a venit ‘Ziua’. La vremea respectivă, eu eram Prâslea al redacției. Octavian Țopa, actualul director de comunicare al LPF, Teodor Hossu Longin, Ovidiu Drăgan… A fost o echipă superbă”, și-a amintit Culina.

Când a ajuns ofițer de presă la Dinamo

Ulterior, Ionel Culina a “trădat” presa și a devenit oficial al clubului Dinamo, mai exact ofițer de presă, .

“Dinamo (ni) l-a luat pe Ionel Culina” este titlul unei știri publicată în “Ziua”, când mutarea lui Johnny în “Ștefan cel mare” devenise oficială.

“Lucrurile erau declanșate din finalul lui decembrie 1999. Și în ianuarie intraseră în normalitate și am început activitatea la Dinamo de la 1 februarie”, a spus Ionel Culina în cadrul emisiunii “FANATIK DINAMO”.

Ce privilegiu i-a oferit “Ziua”

Ionel Culina are un mare respect pentru “Ziua”, care i-a oferit șansa să vadă pe viu Campionatul Mondial din Franța, deși avea doar 22 de ani.

“’Ziua’ mi-a oferit șansa să fiu prima oară la un Campionat Mondial. Bogdan Comaroni era șeful redacției sport la vremea respectivă. A decis să meargă un om, pe cine trimitem în Franța, la Mondial, cu președinții de club din România. Și au stat și s-au gândit și au ales Johnny. Am zis: Doamne, e ca la loto așa ceva. Nu credeam vreodată că eu pot intra atât de repede într-o echipă de Mondial”, a spus Culina.

Ce atitudine avea Ionel Culina în redacție

Ionel Culina și-a amintit că petrecea ore întregi în redacția “Ziua”, unde se simțea ca peștele în apă. Crede că această atitudine i-a determinat pe șefii ziarului să-l trimită la turneul final din Franța, unde a stat în anturajul președinților de cluburi din România.

“Eram foarte dedicat. Veneam dimineața și plecam… Îmi plăcea să stau și la paginare la ziar. Mulți dintre componenții echipei având poate și familii, fiind și mai mari plecau, aveau întâlniri, ieșeau în oraș. Dar eu, îmi plăcea… Lasă că stau eu în locul tău, stau eu în seara asta, stau și mâine și așa mai departe. Îmi plăcea să stau, să înțeleg, să văd procesul în sine de la început până la sfârșit. Cum pleacă un ziar, cum se face, cum se paginează, de ce dăm titlul așa, de ce facem coloane, de ce dăm poză pe înalt, de ce pe lat, îmi plăcea foarte mult lumea asta.

Îmi plăcea până la final să stau. Și văzându-mă, probabil, atât de dedicat și atât de implicat mi-au oferit șansa asta. A fost ceva incredibil. Adică să mergi cu președinții de cluburi în Franța, la un Campionat Mondial… Nu am realizat la vremea respectivă ce însemna. Dar când mă dădeam jos din autocar și stăteam cu Marius Stan de la Oțelul Galați, care era vopsit pe față cu roșu, galben și albastru, cu Chivorchian… Era o lume incredibilă!”, a mai spus Ionel Culina.