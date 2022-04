Pasiunea de miliarde de euro a lui Roman Abramovich. Oligarhul rus a cheltuit o avere pentru impresionanta sa colecție de iahturi

Cunoscut ca un apropiat al lui Vladimir Putin, Roman Abramovich a primit interdicție în Marea Britanie după invadarea Ucrainei de către Rusia. El nu mai are voie să se stabilească vreodată definitiv în Regat şi a anunţat că . Dar acest lucru nu-l va împiedica pe să-și continue viața de lux pe iahturile sale.

Rusul Roman Aramovich a cheltuit miliarde de euro pentru iahturile sale de lux

Încă patron al lui Chelsea, Roman Abramovich era unul dintre cei mai bogați oameni ai planetei înainte de izbucnirea războiului din Ucraina. Cum obrazul fin cu cheltuială se ține, acesta a făcut investiții majore pentru a avea o viață de lux. Pe lângă fotbal, marea pasiune a oligarhului rus sunt călătoriile pe apă și din acest motiv i-a trecut prin mâini o impresionantă flotă de iahturi

1,2 miliarde de euro costă cel mai scump iaht al lui Roman Abramovich

Solaris – Ultima perlă din colecţie

500 de milioane de euro

Aceasta este ultima ”jucărie” comandată de Roman Abramovich și se află pe ultima sută de metri pentru a fi finalizată în Germania, producătorul estimând că va fi livrată în această vară.

Nava de lux va avea o lungime de 140 de metri, opt punți, 48 de cabine și motoare electrice de mare performanță numite Azipods, care garantează mișcări de 360 de grade, ceea ce asigură o excelentă manevrabilitate vasului. Iahtul, care va dispune de heliport și de o piscină de dimensiuni foarte mari, va putea găzdui 60 de membri ai echipajului și 36 de oaspeți. Preţul este unul pe măsură: 500 de milioane de euro.

Eclipse – Cel mai scump iaht

1,2 miliarde de euro

Patronul lui Chelsea şi-a cumpărat ambarcaţiunea în 2010, când a plătit aproape 600.000.000 de euro, însă valoarea acesteia a crescut datorită dotărilor care au fost instalate pe ea cinci ani mai târziu, astfel că acum valorează 1,2 miliarde de euro. Cu o punte de 162 de metri şi o greutate de 13.654 de tone, barca navighează pe mare cu o viteză de 46,67 de kilometri la oră.

Până în 2013, când a fost construit Azzam, iahtul Eclipse era cel mai mare din lume. El are nevoie de 70 de persoane pe post de personal navigant. Dintre cele 53 de cabine, 24 sunt destinate invitaţilor, în timp ce restul sunt folosite de echipajul ambarcaţiunii. Pe iaht se află două heliporturi, o sală de cinema, două piscine, o sală de conferințe, o cameră de joacă pentru copii, un salon de coafură, o discotecă şi un mini-submarin.

În plus, barca are un aparat care bruiază aparatele foto, pentru ca invitaţii să nu fie deranjaţi de prezenţa paparazzilor. Iahtul are şi un sistem de detectare a torpilelor sau a rachetelor balistice, totul pus la punct de o companie care asigură suport militar.

Le Grand Bleu – Nava pierdută la un pariu

160 de milioane de euro

Aceasta a fost una dintre navele preferate ale lui Roman Abramovich, dar se zvonește că oligarhul rus a pierdut-o în vara lui 2016 după un pariu cu Eugen Schvidler, un apropiat al patronului de la Chelsea. Ambarcațiunea a fost comandată în 2000 de omul de afaceri american John McCaw jr., care doi ani mai târziu i-o vindea miliardarului rus.

Cu o lungime de 113 metri, Le Grand Bleu era, în 2019, al 36-lea cel mai lung iaht privat din lume. Barca este propulsată de două motoare Deutz, poate găzdui 20 de invitați și are nevoie de 65 de persoane în echipaj. De asemenea, are două bărci suplimentare la bord, un iaht cu vele de 22 de metri numit Bellatrix și un iaht cu motor de 21 de metri, botezat Sirius A. Are, de asemenea, două bărci sport Buzzi și o navă de debarcare pentru a transporta un Land Rover 4×4. Are și două heliporturi, unul pe suprastructură și altul pe puntea de la pupă. Este evaluat la 160 de milioane de euro.

Sussurro – A ajuns la fosta soţie

22 de milioane de euro

Iahtul a fost construit în 1998, are o lungime de 50 de metri și poate atinge viteza maximă de 85 km/h prin propulsia cu jet de apă. Ambarcațiunea are șase cabine de lux, poate găzdui 12 oaspeți și are nevoie de un echipaj format din 12 membri.

A fost folosită destul de puțin de Roman Abramovich după ce a cumpărat-o de la un om de afaceri din Orientul Mijlociu și a ajuns acum în proprietatea fostei sale soții Irina Malandina, ca parte a acordului de divorț. Iahtul este evaluat la 22 de milioane de euro.

Ecstasea – Printre cele mai rapide din lume

130 de milioane de euro

Măsurând 86 de metri, vasul este în continuare unul dintre cele mai rapide din lume, având 43.000 de cai putere. Abramovich a fost primul proprietar al acestei ambarcațiuni ce a fost lansată la apă în 2004 și pe care a vândut-o cinci ani mai târziu omului de afaceri pakistanez Alshair Fiyaz.

Barca are posibilitatea să găzduiască 14 oaspeți în șase cabine, un echipaj compus din 25 de membri și deține două heliporturi. Iahtul a fost implicat într-un accident la finalul anului 2015, când a lovit podul Simpson Bay din Insula Saint Maarten, din Marea Caraibelor, și a suferit avarii minore la carenă. Incidentul s-a produs din cauza condițiilor nefavorabile de curent și vânt. Ecstasea valorează în jur de 130 de milioane de euro.

Pelorus – Locul unde s-au distrat Lampard şi Terry

325 de milioane de euro

Construit în 2003 și lung de 115 metri, vasul a fost deținut pentru scurt timp de omul de afaceri saudit Sheikh Abdul Mohsen Abdulmalik Al-Sheikh, înainte ca Abramovich să pună mâna pe el, în 2004. Pelorus este alimentat de două motoare Wartsila, poate atinge viteze de până la 37 de km/h și are nevoie de 46 de membri în echipaj.

În 2005, magnatul rus le-a împrumutat ambarcațiunea fotbaliștilor Frank Lampard și John Terry pentru două săptămâni, ca bonus pentru faptul că au fost decisivi în câștigarea titlului de către Chelsea. Apoi, în 2007, Abramovich i-a permis lui Terry și soției sale Toni să se bucure de luna de miere la bordul vasului.

Barca a ajuns în posesiea fostei sale soții Irina, la divorțul celor doi din 2009. Fosta doamnă Abramovich a vândut ambarcațiunea directorului american de film David Geffen, în 2011, pentru 270 de milioane de euro. Vasul a mai fost deținut de atunci de șeicul Abdullah bin Zayed bin Sultan Al Nahyan, iar din 2016 se află în proprietatea miliardarului chinez Samuel Tak Lee. Pelorus este evaluat la 325 de milioane de euro.

Luna – Al doilea cel mai mare iaht din lume

400 de milioane de euro

Ambarcațiunea, a doua cea mai mare din lume la acest moment, i-a fost livrată lui Roman Abramovich în primăvara anului 2010 și are 10 cabine VIP pentru oaspeți, de peste 100 de metri pătrați fiecare, o piscină în aer liber de 20 de metri, 9 punți, o zonă mare de divertisment în aer liber, un mini-submarin, un sistem antirachetă, ferestre antiglonț, un sistem antidronă, două heliporturi și un echipaj de 50 de persoane.

Oligarhul rus a vândut iahtul, în 2014, prietenului său Farkhad Akhmedov pentru 320.000.000 de euro. Vasul a fost în centrul unei dispute istorice între Akhmedov și fosta sa soție Tatyana. Femeia a primit la divorț dreptul la aproape 500 de milioane de euro din averea soțului, dar acesta a refuzat să accepte decizia. În aceste condiții, vasul a fost blocat la Dubai, care parte a încercării de a sechestra bunurile oligarhului rus. După doi ani și jumătate de litigii, bărbatul a avut câștig de cauză și a reintrat în posesia ambarcațiunii, pe care o deține și acum. În prezent, iahtul Luna este evaluat la 400 de milioane de euro.

Ce avere are Roman Abramovich

Roman Abramovich a dovedit că este unul dintre cei mai buni afaceriști ai lumii, însă este și un tip căruia îi place să cheltuiască mult. Norocul său îl reprezintă faptul că are de unde. Anul trecut, Forbes îl plasa pe locul 113 în topul celor mai bogați oameni ai planetei, cu o avere estimată de 14,5 miliarde de dolari. Conturile magnatului rus au crescut constant în ultimii 15 ani, iar acest lucru i-a permis extravaganțe la care alții nici nu visează. A angajat la petrecerile sale private nume grele ale muzicii internaționale, precum Prince, Robbie Williams sau Red Hot Chili Peppers.

Totuși, la momentul actual, nu se știe încă în mod exact ce bani ar mai deține oligarhul rus, deoarece i-au fost blocate multe active și afaceri din cauza războiului provocat de Rusia.

14,5 miliarde de dolari era averea lui Roman Abramovich înainte de izbucnirea războiului din Ucraina

Implicat în negocierile de pace între Ucraina şi Rusia

În plin război între Ucraina şi Rusia, Roman Abramovich a fost atacat de politicienii din Marea Britanie. Motiv pentru care a anunţat că cedează conducerea clubului Chelsea. La scurt timp, un purtător de cuvânt al omului de afaceri a anunţat că acesta este implicat în negocierile de pace dintre cele două state. ”Pot confirma că Roman Abramovich a fost contactat de partea ucraineană pentru a-şi oferi sprijinul în obţinerea unei rezoluţii paşnice şi că, de atunci, a încercat să ajute. Având în vedere miza pusă în acest joc, vă rugăm să înţelegeţi de ce nu am comentat situaţia şi implicarea lui”, a spus purtătorul de cuvânt.

În urmă cu ceva timp, după demararea negocierilor de pace, a apărut informația că la începutul lunii martie, în timp ce participa la negocierile pentru încetarea războiului. Experții consideră că rusul a fost otrăvit fie cu o armă chimică folosită în Primul Război Mondial, fie cu o doză mică de Noviciok, un agent neurotoxic folosit pentru otrăvirea lui Alexei Navalnîi în august 2020, liderul opoziției de la Moscova.