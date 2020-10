Sunt vremuri grele în handbal, iar viitorul se anunță a fi și mai complicat, însă selecționerul naționalei feminine a României se consolează prin intermediul unei pasiuni speciale.

Bogdan Burcea este fan al motocicletelor și tocmai și-a achiziționat un Harley-Davidson. Pasiunea pentru motoare nu este una nouă pentru selecționer.

Antrenorul va pregăti echipa României și pentru Campionatul European de handbal, programat pentru luna decembrie, în Norvegia și Danemarca.

Selecționerul naționalei feminine de handbal, pasionat de motoare: „Nu sunt un împătimit al vitezei”

Selecționerul echipei naționale a României nu are doar handbalul ca pasiune. Bogdan Burcea este extrem de dedicat și unui hobby care atrage foarte mulți adepți în întreaga lume: motociclismul. Selecționerul apelează la motor, pentru a se relaxa, de mai bine de 25 de ani.

„Pe motor mă relaxez, nu sunt un împătimit al vitezei, pur si simplu uit de tot când sunt cu motocicleta. Nu sunt vreun badboy. Nu merg cu viteză mare, îmi place să savurez fiecare minute pe motor. Mai degrabă sunt pe motor ca frumoasa și bestia”, a spus Bogdan Burcea despre pasiunea lui.

De asemenea, selecționerul a vorbit și despre relația familiei sale cu acest hobby, dar și despre pericolul pe care îl implică mersul pe motocicletă. Antrenorul susține că a fost în situații periculoase atunci când era la volan, în vreme ce motorul nu a fost niciodată o amenințare.

„Cristina (n.r. Zamfir, soția lui Bogdan Burcea) este mai mult pasager. Fiului meu însă îi place și cred că se prinde microbul și de el. Am evitat câteva (n.r. accidente), dar nu am avut alte probleme. Cu mașina, însă, am avut patru accidente, nici unul din vina mea! Patru femei au intrat în mine, nu știu cum de m-au nimerit”, a mai spus sepecționerul pentru SportsNet.

Bogdan Burcea a mai adăugat și că vrea să meargă în Germania, la întâlnirea motocicliștilor care folosesc motoare Harley-Davidson și a spus ce ar face pentru a avea garanția că o să câștige titlul european la handbal.

„M-aș duce de jur împrejurul lumii, dacă mi-ar spune cineva că iau titlul european la handbal. Îmi doresc să ajung în Germania, unde în fiecare septembrie are loc întrunirea posesorilor de Harley-Davidson. Cel mai probabil în următorii 3-4 ani nu voi putea merge pentru că nu-mi permite programul de la handbal”, a completat Burcea.

Măsuri extrem de stricte pentru Europeanul din Danemarca și Norvegia

Antrenor și al echipei SCM Craiova, alături de care a câștigat Cupa EHF în 2018, Bogdan Burcea a semnat cu naționala de fete a României în luna ianuarie a anului 2020 și promite să ducă prima reprezentativă către performanțe importante la turneele finale.

Prima oportunitate pentru selecționer va fi la Europeanul din decembrie, care se va disputa în baza unui regulament extrem de strict, în contextul pandemiei de coronavirus. Organizatorii au decis ca o echipă să fie eliminată din turneu chiar dacă are un singur caz pozitiv în lot.

Mai mult decât atât, dacă o echipă cu niciun caz pozitiv evoluează contra uneia despre care se dovedește că a folosit măcar o jucătoare infectată, și echipa cu zero cazuri va fi exclusă de la Euro. Astfel, regulile pe care Burcea și echipa sa vor trebui să le respecte vor fi extrem de stricte.