Pasiunea inedită pe care o explorează legenda naționalei. Ce a ajuns să facă după retragerea din activitate

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A jucat pentru numeroase echipe, dar fostul fotbalist, cu 100 de apariții la echipa națională de fotbal, s-a orientat spre altă direcție după retragerea din activitate. Care este pasiunea inedită pe care o explorează intens și pe care o documentează în mediul online.

A renunțat la sport pentru o activitate mult mai intensă

Grzegorz Krychowiak (36 ani) este un polonez, care a evoluat pe postul de mijlocaș defensiv. A avut contracte importante cu Sevilla, PSG, West Bromwich Albion și Lokomotiv Moscova. Pe lista echipele pentru care a jucat se mai află Krasnodar, AEK Atena, Al-Shabab, Abha și Anorthosis Famagust.

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În plus, a adunat 100 de selecții pentru echipa națională poloneză. De asemenea, a câștigat două Europa League cu Sevilla, în 2015 și 2016. A pus ghetele în cuie în octombrie 2025, iar după ieșirea din fotbalul profesionist a decis să se orienteze spre altă direcție. Și-a transformat o inedită într-un adevărat stil de viață.

Călătoriile și dragostea pentru deplasările spectaculoase i-au dus pașii în numeroase destinații. A fost în peste 130 de țări, printre care se numără Socotra, Yemen, una dintre cele mai izolate și spectaculoase insule din lume. Deplasările sale l-au mai dus în Siria, Somalia, Afganistan, Turkmenistan, Mongolia, Nepal sau Pakistan.

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Imaginile de pe rețelele de socializare arată că a fost și în Nigeria, Coasta de Fildeș, Togo, Benin, Libia, Algeria și Eritreea. Fostul fotbalist are un obiectiv măreț în momentul de față, dorind să ajungă în toate țările de pe glob. Grzegorz Krychowiak demonstrează că nu este genul de sportiv care preferă stațiunile de lux, ci mai degrabă locurile speciale, cu un farmec aparte.

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Porecla primită mulțumită pasiunii sale

Grzegorz Krychowiak a dezvăluit chiar înainte să se retragă din activitate că iubește natura și locurile mai puțin umblate. Potrivit , a dat drept exemplu o excursie desfășurată în Serengeti, unde au ajuns puțini oameni. Datorită obiceiurilor sale în materie de călătorie fostul internațional a primit porecla „Magelanul Polonez”.

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„Am profitat la maximum de cariera mea. Sunt fericit și nu m-ar deranja să încep o altă viață, o a doua. Dar deocamdată plec în vacanță cu gândul de a mă întoarce la fotbal în sezonul viitor. Este o pasiune. Prin călătorii explorăm lumea și culturile, învățăm enorm de multe și întâlnim oameni pe parcurs.

Anul acesta, lunile iunie și mai vor fi foarte intense. Îmi place foarte mult natura. Unde oamenii nu au mai pus piciorul până acum, cum ar fi un safari în Serengeti sau expedițiile cu gorile în Rwanda sau Uganda. Astfel de locuri par indescriptibile, greu de imaginat.

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Nicio clădire sau oraș nu poate face o asemenea impresie precum aceste părți naturale ale lumii noastre. Îmi amintesc când a început totul prin fotografii, dar dacă mă întrebi despre un moment anume care m-a făcut să mă îndrăgostesc de călătorii, e greu de spus.

Pur și simplu m-am bucurat de ele. La un moment dat, în timpul unei vacanțe, am vizitat șapte sau opt țări într-o lună și așa a început totul”, a mărturisit fostul fotbalist. Grzegorz Krychowiak a mai punctat faptul că soția îl însoțește mai rar în aceste călătorii, deși la început era destul de entuziasmată.