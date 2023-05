Pasiunea lui Kate Middleton despre care nu mulți știu. Cum a fost surprinsă Prințesa de Wales

Puțini știu despre pasiunea lui Kate Middleton, pe care o împărtășește cu fratele ei, James Middleton. Prințesa de Wales se ocupă și de îngrijirea albinelor și a fost fotografiată în timp ce făcea acest lucru.

Care e pasiunea ascunsă a lui Kate Middleton, despre care puțini știu

Soția prințului William este foarte apreciată în întreaga lume care au consacrat-o, însă există aspecte din viața sa personală pe care nu mulți le cunosc.

Kate Middleton a apărut într-o fotografie în care îngrijește un stup de albine. Imaginea a fost făcută publică chiar de Ziua Mondială a Albinelor. Prințesa de Wales a dezvăluit că apicultura este unul dintre hobby-urile ei, iar fratele ei, James Middleton, are aceeași pasiune.

În fotografia postată , Kate Middleton apare într-un costum de apicultor, ocupându-se de un stup de albine, la locuința sa din Norfolk.

Deși este un hobby destul de periculos, Kate Middleton se descurcă de minune și nu pare să aibă deloc teamă. Mai mult, prințesa zâmbește în timp ce privește stupul de albine.

“Suntem în vervă pentru Ziua Mondială a Albinelor. Albinele sunt o parte vitală a ecosistemului nostru, iar astăzi este o ocazie excelentă de a crește gradul de conștientizare a rolului esențial pe care albinele și alți polenizatori îl joacă în menținerea sănătății oamenilor și a planetei”, se arată în descrierea fotografiei.

Apicultura este una dintre pasiunile lui Kate Middleton. În timpul vizitelor regale, prințesa a fost surprinsă împărțind borcane cu miere. În 2021, aceasta a dezvăluit că are stupi la reședința din Norfolk.

Acum doi ani, cu ocazia unei vizite la Muzeul de Istorie Naturală din South Kensington, Londra, a adus cu ea un borcan cu miere din grădina sa din Norfolk, pentru copiii de la Școala Primară St. Mary of the Angels din capitala Regatului Unit.

“Vreți să gustați? Am câte o lingură pentru fiecare. Aceasta a venit special din stupii mei. Vedeți dacă are același gust ca acasă. Are gustul mierii din magazine? Are gust de flori?”, a spus atunci Kate Middleton, notează .