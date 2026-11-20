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Jelena, soția celebrului sportiv sârb Novak Djokovic, are o pasiune pe care a ținut-o ascunsă vreme de 20 de ani. Frumoasa șatenă și-a propus să-și urmeze visul și să se concentreze mai mult pe lectură, dar și pe scrierea unei cărți.

Hobby-ul pe care-l are partenera lui Novak Djokovic

Novak Djokovic (39 ani) este unul dintre cei mai buni jucători de tenis. Are parte de o mare susținere de la soția sa, Jelena (40 ani), cu care are o relație sentimentală de lungă durată. Femeia cu care sportivul are doi copii vorbește destul de rar despre căsnicie. Însă, în urmă cu câteva luni aceasta .

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Și-a exprimat trăirile pe care le-a avut când a văzut un afiș cu documentarul ce îl are în vizor pe tenismen. De asemenea, de iubitul ei. Acum, a oferit un interviu în care a dezvăluit că iubește cărțile. Obsesia ei pentru lectură a început în urmă cu multă vreme.

Crede că oamenii resping fantasy-ul ca fiind «literatură mai mică», când de fapt aceste cărți aduc în fața cititorilor o lume fantastică. În cadrul paginilor se explorează relațiile într-un mod foarte perspicace și accesibil. Astfel, șatena și-a dat seama că are și o pasiune pentru scris pe care a început-o în urmă cu două decenii. Cu toate acestea, abia în prezent se gândește serios să facă o carte.

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„Sunt atât de fascinată de lectură încât am decis să scriu (râde). Am o idee de bază, dar lucrez la construirea universului, la dezvoltarea unei lumi întregi, a unui sistem. Este incredibil de interesant. Este o poveste pe care am început să o scriu acum douăzeci de ani. Pe atunci, toată lumea credea că, după toate studiile pe care le-am făcut, nu puteam să scriu «doar așa». Am vorbit cu multe persoane, iar majoritatea se lovesc de același obstacol: scrisul trebuie să fie un hobby, nu ceva din care să-ți câștigi existența”, a explicat Jelena, partenera lui Novak Djokovic, pentru .

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Artiștii care recomandă cărți publicului

„Majoritatea se descurajează și renunță. De aceea m-am întors la această idee. Nu pentru că aș vrea să public ceva sub numele meu – probabil că oricum voi scrie sub un pseudonim –, ci pentru că, de fapt, ne petrecem întreaga viață fugind de nevoia de a crea și de talentul care ne-a fost dăruit. Fie că ești bărbat sau femeie. A avea un copil nu este singura modalitate de a ne împlini potențialul creativ. Putem crea ceva și cu mâinile, cu gândurile și cu mintea noastră. Când o persoană se conectează cu ceva și creează ceva, devine o prelungire a mâinii lui Dumnezeu, iar aceasta este o modalitate de a trăi dincolo de propria existență. Este un sentiment minunat să știi că ceva va rămâne după tine”, a completat Jelena Djokovic, în același interviu.

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Frumoasa șatenă adoră cărțile tipărite, dar citește mult și pe Kindle. Foarte multă lume a observat că cititul este foarte popular în momentul de față. Această tendință este vizibilă pe social media, unde tot mai multe vedete recomandă cărți către admiratorii lor. Un exemplu este artista Dua Lipa, care și-a înființat propriul club de carte.

Jacob Elordi, Dakota Johnson, Natalie Portman și Reese Witherspoon sunt alte persoane publice care iubesc lectura. Contul lui Marc Jacobs nu duce lipsă de trimiteri literare, ceea ce înseamnă că cititul este cool. Jelena Djokovic susține că a ajuns în categoria «soție de atlet». Când a citit Frații Karamazov a dat peste niște comentarii cu adevărat negative.

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Jelena Djokovic: ”Nu clasific oamenii sau cărțile în felul acesta”

„Înțeleg că este pe lista de lectură în unele școli, dar nu am nicio problemă să spun că nu o citisem înainte. Educația noastră a fost superficială, nu știau cum să ne motiveze și aceste cărți nu m-au interesat la momentul respectiv. Am luat-o acum pentru că organizăm două conferințe pentru părinți în noiembrie și am tendința să mă gândesc mult la copilărie.

Putem întotdeauna să urmărim rădăcinile problemelor adulților până în copilărie. Așa că, în timp ce mă pregăteam pentru conferință, m-am întors la Frații Karamazov deoarece cel puțin cincizeci de pagini din carte tratează creșterea celor trei frați. Am decis să împărtășesc faptul că eram în sfârșit gata să-l citesc pe Dostoievski și am fost întâmpinată cu judecăți incredibile: de ce atât de târziu, cum de nu l-ai citit înainte…

Nebunie. Nu clasific oamenii sau cărțile în felul acesta și… Încă nu am găsit o carte pe care să o numesc stupidă sau proastă. Sunt lucruri care nu mă interesează, dar nu cred că vreo carte, vreo alegere, merită judecată atâta timp cât satisface o nevoie pe care o ai”, a mai spus Jelena Djokovic.