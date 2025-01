Pasiunile periculoase ale fotbaliștilor: „Te tatuezi numai dacă te dau banii afară din casă!”

Printre schimbările pe care le-a suferit fotbalul în ultimii 30 de ani există una care nu are de-a face cu echipamentele, cu mingile, cu regulile FIFA: tatuajele. În imaginile vintage de la campionate mondiale jucătorii sunt „imaculați”. În ultimii 10 ani deja a devenit extrem de greu să mai găsești un fotbalist care să nu aibă pielea acoperită cu tatuaje!

Avertismentul specialistului Pompiliu Popescu: „ Preocuparea să fie tatuați îi fură de la fotbal”

Numele iubitelor, soțiilor, copiilor, figuri umane și nu numai, cruci și alte simboluri, desene de toate felurile. Așa li se pare „cool”, la modă ori au impresia că un astfel de „look” îi face să fie mai de temut pe teren.

ADVERTISEMENT

Un jucător tatuat nici nu mai atrage atenția, din moment ce aproape toți au tatuaje. E ceva obișnuit. E bine? E rău? Pompiliu Popescu a fost medicul echipei naționale pe parcursul a trei decenii. El a prins și Generația de Aur a lui Gică Hagi, în vremea în care nu exista moda aceasta a tatuajelor. Și a lucrat și cu generații mai noi, inclusiv cu aceea a lui Adi Mutu și a lui Cristi Chivu, una în care fotbaliștii deja începuseră să-și deseneze pielea.

Doctorul crede că „Uitați-vă câte desene au pe ei! Unii și-au acoperit tot corpul. Numai preocuparea să se programeze pentru atâtea tatuaje, să meargă la salon, să le întrețină e deja rea. Pentru că le distrage atenția de la fotbal. Sportul acesta reclamă exclusivitate, atenție totală! Ei asta nu înțeleg, că nu pot fi fotbaliști de top dacă nu-i acordă fotbalului toată atenția lor. Preocuparea să fie tatuați îi fură de la fotbal”.

ADVERTISEMENT

Teoria aceasta ar putea fi desființată pomenindu-i ca argument pe fotbaliști uriași care sunt pictați. Neymar, Messi, Sergio Ramos sunt tatuați. „Pompi” parează argumentul acesta: „P-ăia îi dau banii afară din casă, n-au știut ce să mai facă și s-au tatuat. Dar ce treabă au ai noștri cu așa ceva?! Alibec se compară cu Neymar? Alibec e grăsuț, bucălat, nici nu-i stă bine tatuat!”.

Cristiano Ronaldo a ales să doneze sânge, să nu se tatueze

Medicul Popescu și-a amintit și un banc pe care-l citise, apropo de comentariul lui despre banii vedetelor din fotbal: „Cică Ion Țiriac a solicitat o locuință socială. Nu mai are unde să stea, că l-au dat banii afară din casă”.

ADVERTISEMENT

deși aproape că-l dau banii afară din casă pe bune, apropo de gluma lui „Pompi” despre Țiriac. Ronaldo, unul dintre cei mai mari sportivi din istorie, obișnuia să-și ridice tricoul după ce înscria și lumea remarca mirată cum de pielea lui era curată, neacoperită cu desene.

Portughezul a explicat în 2012 de ce se abținuse de la așa ceva: „Vreau să donez sânge cât mai des posibil. Tatăl meu m-a învățat că atunci când ajut oameni, binele mi se va întoarce dublat, așa că vreau să-i ajut pe cât mai mulți”. După un tatuaj, o persoană trebuie să aștepte săptămâni sau chiar luni înainte să aibă posibilitatea de a dona sânge.

ADVERTISEMENT

Cristiano Ronaldo nu e singurul din categoria în care Pompiliu Popescu îi încadrează pe cei „preocupați exclusiv de fotbal”. Xavi, Iniesta, Scholes, Kaka sunt legendari și au rezistat tentației de a-și picta corpurile așa cum procedau colegii lor.

Dar mari au fost și Ibrahimovic, și Sergio Ramos, tatuați pe mâini, pe piept, pe abdomen, pe spate. La fel sunt David Beckham, Arturo Vidal, Ederson, portarul de la Manchester City pe care Edwin van der Saar îl consideră cel mai bun din lume. Tatuajele nu îi încurcă pe toți, deci. Nu întotdeauna desenele de pe piele vin la pachet cu o personalitate controversată, dificilă. Messi e tatuat și nu s-a comportat niciodată ca un băiat rău.

Agger și Nainggolan parcă veneau din „Prison Break”

Nu mai atrag atenția tatuații, sunt mai ușor de remarcat aceia precum Ronaldo, nedesenați. Printre primii care au apărut pictați aproape complet au fost Daniel Agger, un fundaș danez care a jucat pentru Liverpool, și Radja Nainggolan, mijlocaș la AS Roma și în naționala Belgiei.

Agger arăta ca din „Prison Break” sau din „Vikings”, seriale cu eroi tatuați. Nainggolan era un excentric tatuat până în gât, la propriu! Desenele de pe corp doar anunțau despre comportamentul său ieșit din tipare, din regulile obișnuite. Tehnic, puternic, cu o capacitate de efort formidabilă, Nainggolan a fost un tip pe care nu prea se puteau baza nici antrenorii, nici colegii. El alterna prestațiile foarte bune cu episoade care conțineau alcool, tutun, nopți pierdute.

Alex Mitriță are familia pe gât și un sfat al lui Ilie Balaci pe ceafă

Doctorul Popescu l-a menționat pe Denis Alibec ca exemplu de jucător român tatuat, însă cel mai mult iese în evidență la capitolul acesta Alex Mitriță. Trequartista de la Universitatea Craiova are desenate mâinile și gâtul. Și în cazul lui tatuajele se potrivesc cu o imagine de „bad-boy”, cu care s-a ales pe parcursul carierei. Cam ca Nainggolan, și Mitriță a alternat execuții grozave pe teren cu scandaluri din cauza cărora a avut de suferit. Edi Iordănescu îl exclusese din echipa națională, nemulțumit fiind de comportamentul din afara terenului al olteanului. Mircea Lucescu s-a încumetat să îl readucă printre „tricolori”.

Mitriță a folosit și un îndemn al legendarului Ilie Balaci, care n-a avut nevoie de tatuaje ca să fie un jucător imens. Play-makerul genial al Craiovei Maxima i-a spus lui Mitriță „Distrează-te pe teren!”, iar Alex și-a tatuat îndemnul pe ceafă. Mitriță a procedat astfel după decesul lui Balaci, atunci a povestit care fusese ultima discuție pe care o avusese cu Ilie: „Cel mai bun fotbalist al României mi-a spus «Piticule, tu trebuie doar să înveți și să te distrezi pe teren!». Nea Ilie, voi înrăma aceste cuvinte și vă promit că așa voi face! Vă mulțumesc pentru toate sfaturile!”. Alex mai are și alte mesaje tatuate: „Lead by faith not by right” (Ghidat de credință, nu de reguli) sau „Speak no evil” (Nu vorbi de rău).

Alibec și-a tatuat jocuri

Denis Alibec a avut dintotdeauna imaginea unui supertalent care nu a devenit un fotbalist atât de mare pe cât ar fi putut fi. Printre altele, el a fost criticat și fiindcă petrecea prea mult timp jucându-se jocuri pe calculator. Favoritele: Counter Strike și DotA. Alibec e și tatuat, așa că nu avea cum să nu lege pasiunile. El și-a scris pe tibii Ethereal și Ephemeral, două elemente din Defence of the Ancients – DotA – un joc de strategie cu un succes global. Denis a recunoscut de fiecare dată când a fost întrebat că este interesat de gaming, deși angajatorii l-au criticat mereu fiindcă el consuma foarte mult timp cu joaca și jocurile pe calculator.

Exponențialul Ilie Balaci era „curat”

Regretatul Ilie Balaci, cel mai mare fotbalist din istoria Universității Craiova, nu avea niciun tatuaj. El a jucat într-o vreme în care un tatuaj chiar era ceva ieșit din comun și era asociat cu închisoarea. Numai pușcăriașii se tatuau.

„Prințul din Bănie” nu s-a apucat să-și deseneze pielea nici în capitalism. „Probabil că pe un corp antrenat de sportiv arată bine un desen, sunt de acord. Dar cum va mai arăta același desen pe pielea unui om trecut de 60 de ani? Se lasă pielea, nici nu mai înțelegi desenul, mesajul” era explicația lui.

Rică Neaga credea că Che Guevara fusese un erou… anticomunist!

În disperarea de a-și face cât mai multe tatuaje, fotbaliștii nici nu mai țin cont uneori ce-și desenează. Doar să acopere pielea, nu contează ce semnifică! În vremea în care juca fotbal, Rică Neaga s-a înscris și el în trend, și-a tatuat pe braț imaginea lui Che Guevara. După un meci, un reporter l-a întrebat pe Neaga de ce argentinianul revoluționar de stânga…

„Îl admir fiindcă a luptat împotriva comunismului” a fost răspunsul năucitor al lui Rică, ce să zică?! Guevara a avut legătură cu comunismul, dar tocmai viceversa decât credea Neaga. Ernesto Guevara, alintat „El Che”, a fost unul dintre cei mai faimoși militanți comuniști.

Argentinianul a creat, alături de Fidel Castro, revoluția comunistă din Cuba. În loc să guverneze în Havana alături de Castro, Guevara și-a păstrat profesia de revoluționar și a trecut în Bolivia cu același scop, instaurarea comunismului. A fost capturat, interogat cu duritate și, până la urmă, împușcat de soldații guvernamentali bolivieni pe 9 octombrie 1967, la 39 de ani, sfârșitul său dramatic transformându-l definitiv într-o legendă…

Ion Marin l-a confundat pe Iisus Hristos cu… Batistuta!

Dan Alexa a fost un dur, un fotbalist care încasa des cartonașe galbene și roșii. Porecla lui era „Chirurgul” tocmai din cauza accidentărilor pe care le provoca. Iar un dur avea nevoie și de tatuaje ca să anunțe că era „tough”. În vremea în care juca pentru Dinamo, Alexa și-a mai făcut un tatuaj. A mers la antrenament și l-a nimerit pe antrenorul Ion Marin în toane proaste, „Săpăligă” era deja supărat pe Alexa când a observat desenul nou. Dialogul a fost chiar… „cool”!

„Ce e asta, mă? Păi, tu ești mijlocaș! Ești tâmpit? De ce ți l-ai tatuat pe Batistuta? Ăla e atacant!” / „Nea Marine, nu e Batistuta, e Hristos!” / „Bine, mă, și ce treabă ai tu cu Hristos?!”. Chiar dacă era supărat, Ion Marin nu l-a putut exclude pe Alexa din echipă, „Chirurgul” era deja prea important la Dinamo ca să mai riște să fie pedepsit din cauza unui tatuaj.

Cârțu și-a tatuat imaginea lui Iisus și sigla Armani

La tatuaje nu apelează numai fotbaliștii activi, sunt tentați și „foștii”. Sorin Cârțu și-a desenat în urmă cu 11 ani sigla Armani pe glezna dreaptă. Firma italiană de haine e favorita lui, așa că a vrut să-și marcheze brandul pe piele. „Sorinacio” mai avea și un tatuaj cu Hristos, executat pe spate. El a explicat că acela era „un omagiu pentru viața pe care mi-a oferit-o”. Fostul atacant al Universității Craiova a fost bolnav de hepatită și a lucrat ca antrenor având boala aceasta. S-a retras din antrenorat și a explicat că a preferat să fie liniștit, relaxat, în loc să-și forțeze organismul în continuare și cu boala, și cu consumul enorm din fotbal.

Ibrahimovic: „Tatuajele au devenit ca un drog”

Dintre fotbaliștii faimoși, printre marii fani ai tatuajelor este și Zlatan Ibrahimovic. Suedezul are tot spatele și brațele acoperite cu cerneală. „Să fiu tatuat a devenit ca un drog pentru mine”, a spus atacantul-legendă de la Ajax, Juventus, Inter, Barcelona și Milan. Numele copiilor, numele mamei scris cu litere arabe, cărți de joc, cam acestea sunt „înscrisurile” de pe corpul lui „Ibra”. Pe spate are desenat un leu fiindcă se consideră „un leu printre oameni”.

Di Maria a scris numele cartierului și a desenat Cupa Mondială

Superstiții, personaje admirate, toate sunt trecute pe piele de către fotbaliști. Angel di Maria și-a scris numele cartierului din care provine: „Nacer en la Perdriel fue y sera lo major que me paso en la vida”. Tradus: „Să mă nasc în Perdriel a fost și va fi cel mai bun lucru care mi s-a întâmplat în viață”. Di Maria și-a mai adăugat un tatuaj cu imaginea trofeului suprem după ce Argentina a devenit campioană mondială în 2022.

Giani Kiriță a vrut o literă… inexistentă în chineză!

Alt dur care a avut nevoie de tatuaje ca să sublinieze că era puternic a fost Giani Kiriță. „Era numele fetiței mele în chineză. Am alergat la două restaurante chinezești să întreb cum se scrie Roxana în chineză. Până la urmă am înțeles că litera «r» nu exista și că se putea scrie doar Oxana. De acolo a plecat pasiunea mea pentru tatuaje. Nici nu mai știu câte am, că sunt plin!”.

Kiriță a povestit și că a vrut un desen care să semnifice Dinamo, să arate forță. Alegerea a fost o pumă: „Mi l-a făcut un băiat într-o garsonieră din Berceni, pistolul de tatuat zici că era injecție! A doua zi am mers în vestiar la Dinamo și am intrat mândru, că nu exista tatuaj la noi!”.

Otamendi a ales toate personajele preferate, de la Messi la Thomas Shelby

Un alt tatuat celebru este Nicolas Otamendi, fundaș central argentinian și campion mondial cu „pumele”. El a ales să-și deseneze pe spate personaje care îi plac, printre care Leo Messi, Thomas Shelby (personaj din serialul „Peaky Blinders”), Michael Scofield (din „Prison Break”), Ragnar Lothbrok (din „Vikings”), Walter White (din „Breaking Bad”). Otamendi are 36 de ani și jumătate și e la Benfica acum. El a adunat 121 de meciuri în echipa națională a Argentinei, pentru care a marcat 7 goluri. A jucat la: Velez Sarsfield, Porto, Atletico Mineiro, Valencia, Manchester City, Benfica.