Pastorul lui Marian Aliuță a dezvăluit cum l-a regăsit pe Dumnezeu fostul jucător de la Steaua sau Rapid: „A fost un miracol!”. Video

Marian Aliuță și-a schimbat viața la 180 de grade, iar omul care l-a ajutat să găsească drumul către credință a dezvăluit totul.
Bogdan Ciutacu
24.08.2025 | 15:00
Pastorul lui Marian Aliuta a dezvaluit cum la regasit pe Dumnezeu fostul jucator de la Steaua sau Rapid A fost un miracol Video
Marian Aliuță s-a rebotezat la 45 de ani și face parte din biserica penticostală Profides, alături de pastorul Toni Berbece. Sursă foto: colaj Fanatik

Marian Aliuță are o relație specială cu pastorul bisericii penticostale Profides, Toni Berbece. Fostul internațional român a trecut printr-o transformare radicală în ultimii doi ani.

Pastorul Toni Berbece, dezvăluiri emoționante despre Marian Aliuță: „Dacă omul ăsta îl caută pe Dumnezeu, adu-l la biserica Profides”

Toni Berbece a dezvăluit într-un interviu pentru FANATIK cum s-a intersectat prima oară cu Marian Aliuță: „E un miracol de la Dumnezeu. L-am urmărit la un podcast în care spunea că își dorește foarte mult să se apropie de Dumnezeu. Nu îl cunoașteam decât prin intermediul televizorului, nu aveam nicio legătură între noi sau vreo cunoștință. 

Dar m-am rugat și am spus: ‘Doamne, dacă omul ăsta îl caută pe Dumnezeu, adu-l la biserica Profides că îl vom ajuta și el ne poate ajuta pe partea de evenimente sportive pe care le plănuiam de mult timp’”.

Pastorul a avut parte apoi de o mare surpriză: „Și după rugăciunea asta simplă, în urmă cu doi ani, m-am trezit cu Marian Aliuță la una dintre slujbe. Asta undeva la două săptămâni distanță. În mintea atunci a fost efectiv doar asta: ‘Dumnezeu mi-a ascultat rugăciunile’. 

Pastorul Toni Berbece și Marian Aliuță, eveniment caritabil emoționant pe stadionul Giulești

Cei doi au organizat mai multe evenimente dedicate copiiilor nevoiași din comunități defavorizate ale județului Călărași, în numele credinței: „A venit în față, am făcut cunoștință și de atunci am rămas foarte buni prieteni și iată acum ne gândim deja să organizăm cea de-a treia ediție a acestui eveniment sportiv, care va avea loc pe stadionul Ilie Oană din Ploiești”.  

A fost a doua ediție a acestui eveniment cu precădere creștin, sportiv, caritabil. Ne dorim foarte mult ca acești aproximativ 1.000 de copii pe care i-am adus să fie binecuvântați cu acest eveniment. Este pentru prima dată pentru acești copii din județul Călărași când ies din satul lor și s-a văzut pe fețele lor că sunt fericiți”.

În urma acestui eveniment s-au strâns aproximativ 35.000 de euro: „Au primit rechizite, materiale informative din partea Poliției, care ne-a sprijinit la acest eveniment și câte o Biblie pentru că din păcate mulți dintre ei provin din medii defavorizate. Ne dorim să îi călăuzim în viață pe acești copii, îi ajutăm să își crească nivelul de trai de aproximativ 10 ani și îi vizităm constant”.

Pastorul lui Marian Aliuță, interviu inedit despre cum l-a găsit fotbalistul pe Dumnezeu și evenimentele caritabile organizate

  • 1.000 de copii au participat pe stadionul Giulești la evenimentul caritabil organizat de Marian Aliuță
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik. A debutat la „Eu Sunt 12”, a lucrat la „Cluburi portive/Sportivity”, „Ultima fază”, „Români ca lumea” sau „Tribal Worldwide Romania”, proiect Heineken referitor la EURO 2020, Champions League, Formula 1 și Cupa Mondială de rugby.
