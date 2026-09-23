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Wrexham a înregistrat o creștere uriașă în popularitate și în rezultate în ultimii ani. Clubul a fost cumpărat de actorii de la Hollywood Ryan Reynolds și Rob McElhenney, în 2021, și a urcat din Liga 5 a Angliei până în Championship.

Wrexham a cumpărat pub-ul The Turf

Wrexham a cumpărat pub-ul The Turf, aflat chiar lângă stadionul echipei. Acesta a devenit celebru în toată lumea după ce a apărut în documentarul clubului, difuzat pe platforma de streaming Disney+. The Turf, care înainte era doar un loc special pentru fanii echipei, a devenit o atracție și pentru străinii care vizitează stadionul.

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Wrexham a intrat în posesia The Turf după tranzacția cu Admiral Taverns. Acesta este doar un pas din de a îmbunătăți facilitățile suporterilor. Wrexham și-a propus inclusiv amenajarea unei zone pietruite în care fanii pot plăti pentru a li se grava numele. Planul clubului ar costa 80,4 milioane de euro, potrivit .

Acționarul minoritar al clubului, Eric Allyn, a dat asigurări că pub-ul celor de la Wrexham face parte din proiectul pe termen lung al clubului și va fi administrat de vechiul său proprietar, Wayne Jones, un fan înfocat al echipei.

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”De când am investit în Wrexham AFC prin Red Dragon Ventures în 2024, orașul, comunitatea și clubul de fotbal au devenit o a doua casă. Nu există un loc mai bun decât The Turf, cu Wayne Jones în spatele barului și plin de localnici și fani internaționali care ne vizitează în mod regulat – toți au devenit prietenii noștri și ne-au primit în familia Wrexham. Prin aducerea The Turf în grup, asigurăm viitorul pe termen lung al pub-ului și, prin urmare, păstrăm istoria sa și pe cea a clubului”, a spus Eric Allyn, conform sursei menționate anterior.

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Fanii au strâns 100.000 de lire sterline pentru a salva clubul, chiar în The Turf

În august 2011, clubul de pe Racecourse Ground evolua în Liga 5 și întâmpina probleme financiare grave. Federația Engleză a dat un ultimatum clubului de a stinge datorii în valoare de 250.000 de lire, însă finanțatorii clubului de la acel moment, Geoff Moss și Ian Roberts, puteau achita numai 150.000 de lire.

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Cu doar 24 de ore rămase la dispoziție pentru a nu exclude clubul din competiție, Rob Taylor, administratorul forumului fanilor lui Wrexham, Red Passion, a dat de veste și i-a invitat pe fani să se întâlnească la pub-ul The Turf.

Suporterii lui Wrexham s-au mobilizat și au donat bani pentru a salva clubul. Un suporter al echipei și-ar fi donat actele de proprietate ale propriei case, în timp ce un alt fan al echipei și-a donat banii strânși pentru propria nuntă, relata la vremea respectivă.

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Actorii americani au reconstruit Wrexham

În 2021, Wrexham, al treilea cel mai vechi club din lume, a fost cumpărat de actorii americani Ryan Reynolds și Rob McElhenney. Echipa se afla, în acel moment, în Liga 5 și părăsise EFL de mai bine de 13 ani. Clubul s-a luptat cu mari probleme financiare și venirea noului acționariat a fost privită ca o gură de aer proaspăt.

Managementul celor doi actori de la Hollywood a dat roade. În numai două sezoane, Wrexham a revenit în Liga 4, ultima din sistemul EFL. Investițiile au fost masive, cumpărând jucători din divizii superioare, care au asigurat promovarea echipei. , ajungând în sezonul 2025-2026 să evolueze din nou în Championship după 44 de ani.

Tot sub finanțarea lui Ryan Reynolds și Rob McElhenney, Wrexham a înregistrat cele mai scumpe transferuri din istoria clubului:

Anthony Patterson, de la Sunderland – 9.350.000 de euro

Nathan Broadhead, de la Ipswich Town – 8.700.000 de euro

Ben Sheaf, de la Coventry City – 7.500.000 de euro

Callum Doyle, de la Manchester City – 5.800.000 de euro

Popularitatea clubului a crescut datorită noii conduceri. Povestea echipei a devenit cunoscută în întreaga lume datorită documentarului ”Bun venit la Wrexham”. În ultimii ani, clubul a avut sponsori importanți, precum TikTok, Firefox, United Airlines și HP.