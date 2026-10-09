Pățania de care a avut parte Laura Giurcanu înainte de a-și susține iubitul fotbalist, în Maroc. Are legătură cu Insula Iubirii

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În unul dintre vlogurile sale Laura Giurcanu a vorbit despre pățania de care a avut parte în Maroc. A explicat situația în care a ajuns înainte de a-și susține iubitul fotbalist, dar și de ce a menționat emisiunea Insula Iubirii, de la Antena 1.

Laura Giurcanu, moment de neatenție în Maroc

Laura Giurcanu (29 ani) trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu un fost jucător de la CFR Cluj. Marian Huja (27 ani) este fotbalistul care a cucerit-o pe fosta concurentă de la Survivor România. Vedeta a făcut un anunț major după doar câteva luni de relație și unde are

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Ulterior, a revenit cu un mesaj în care spunea că doar îl vizitează, deși își scosese la vânzare autoturismul. Influencerița nu a oferit prea multe amănunte, cei doi petrecând anterior o superbă . Creatoarea de conținut este o mare susținătoare a iubitului ei, care are contract cu Raja Casablanca.

Fotbalistul a debutat în victoria cu RCA Zemamra, scor 1-0, meci în care a fost integralist. Românul a fost încurajat pe stadion de blondină care a povestit că a avut parte de un mic accident. Întreaga pățanie s-a petrecut înainte de a ajunge în tribune, vedeta precizând că are legătură cu Insula Iubirii. Era atentă la emisiune, pe telefon, și a căzut pe scări.

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„Am ajuns la stadion, era deja aproape plin. O atmosferă foarte plăcută. Au cântat oamenii. My crush e pe teren, face încălzirea. Vreau să vă mărturisesc că în mare parte din timp mă uit la el. Am plecat acasă și ce credeți că am pățit? După ce omul ăsta a alergat două ore, eu am căzut pe scări.

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Am căzut pe scări pentru că aveam în mână telefonul cu Insula Iubirii, așa că am fost bandajată și deja mi-am revenit. Nu vă faceți griji pentru mine”, a mărturisit Laura Giurcanu, pe contul de TikTok. Tot pe social media influencerița a transmis că pe stadion au fost 50.000 de oameni.

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Laura Giurcanu: ”Multă lume îl recunoaște”

„Echipa are fani foarte pasionați. Multă lume îl recunoaște. Mi se pare fascinant că abia a început campionatul. E atât de multă umezeală încât o să mi se lase părul în 5 minute”, a completat creatoarea de conținut. Laura Giurcanu și Marian Huja formează unul dintre cele mai ”proaspete” cupluri din lumea sportului.

Frumoasa blondină și fotbalistul s-au ascuns o vreme la începutul relației, dar acum nu mai sunt deloc discreți. Influencerița are numai cuvinte de laudă pentru partenerul de viață cu care va avea o legătură amoroasă la distanță. Cu siguranță, îl va vizita destul de des, tânăra fiind pasionată de călătorii și explorarea locurilor inedite.