Pățania unei familii pe litoralul românesc. Cum au fost plimbați de la un spital la altul pentru un vaccin antirabic. Serul, absent din unitățile medicale

Concediul de vară s-a transformat într-o amintire neplăcută pentru o familie de români care au decis să meargă câteva zile pe litoral. Cu puțin timp înaintea plecării, fetița în vârstă de numai doi ani de zile a fost zgâriată de o pisică. Animalul, unul comunitar, și-a înfipt ghearele suficient de adânc încât părinții să nu ezite o clipă. Au luat decizia de a merge de urgență la spital pentru a verifica rana.

Ce a pățit o familie pe litoralul românesc

Medicul din București nu a stat o clipă pe gânduri și i-a prescris micuței o schemă de tratament bazată pe cinci vaccinuri antirabice. Primul a fost realizat pe loc, urmând ca seria să continue pe parcursul a mai multe zile. Pentru că toate erau sub control, părinții au decis să nu mai amâne vacanța și au plecat pe litoral, acolo unde doreau să și administreze copilei următoarea doză de ser.

Ușor de zis, aproape imposibil de realizat, în condițiile în care reprezentanții spitalelor din Constanța și chiar cei de la DSP ar fi ridicat mai degrabă din umeri. Familia s-a prezentat în ziua stabilită de primul doctor pentru a face următoarea doză de vaccin. Au mers, așa cum era normal, la Spitalul de Boli Infecțioase din Constanța, acolo unde au expus întreaga problemă și au solicitat ajutorul medicilor.

Doar că, stupoare, doctorii ar fi ridicat din umeri și au transmis sec că ei nu ar dispune de acest vaccin în spital. Le-au oferit însă părinților un număr de telefon la care să sune a doua zi pentru a se interesa dacă între timp a venit serul. Dacă nu, cel mai probabil, poimâine.

Disperați, oamenii spun că au mers de urgență la Spitalul Județean din Constanța unde s-ar fi lovit de un alt refuz. De data aceasta, medicii de aici le-au transmis că vaccinul nu se poate face la ei. Mai mult decât atât, în triaj, părinților li s-ar fi explicat că antirabicul se poate efectua numai la Spitalul de Boli Infecțioase, unitate medicală de unde tocmai veneau.

Pentru că nu reușeau să găsească o soluție, părinții au apelat DSP-ul. Reprezentanții instituției le-au explicat cât se poate de calm că este imposibil ca vaccinul să nu existe la Boli Infecțioase, spital către care trebuie să se îndrepte. Doar că, ajunși pentru a doua oară într-un interval de timp scurt, oamenii ar fi primit același răspuns: vaccinul antirabic nu există în spital.

Când au solicitat să discute cu managerul unității li s-a transmis că acesta se află într-un consiliu și nu poate să-i primească. La un moment dat, spun părinții, li s-ar fi propus chiar să meargă înapoi la București, să facă vaccinul fetiței, apoi să revină liniștiți în concediu.

Într-un final, la secretariatul spitalului și-ar fi făcut apariția directorul medical și directorul de achiziții. Ultimul le-a explicat că tocmai a fost dată comanda pentru vaccin, serul urmează să fie primit în unitate în cursul zilei și că vor fi contactați de îndată ce lucrul acesta se întâmplă.

Ați apelat Spitalul Clinic de Boli Infecțioase din Constanța, locul unde sănătatea dumneavoastră este în siguranță

Cel puțin așa ne anunță robotul, unul care a împiedicat ore întregi orice discuție cu vreun reprezentant al Spitalului de Boli Infecțioase din Constanța pentru a confirma măcar informația. Indiferent că am încercat să vorbim cu purtătoarea de cuvânt sau că am vrut să obținem mai multe detalii despre vaccin din oricare loc, robotul închidea automat apelul în momentul în care, de fapt, trebuia să facă legătura.

Nu am abandonat și am vrut să cerem detalii suplimentare chiar la secția de Boli Infecțioase. Am întâmpinat același tratament, adică telefon închis, atât la adulți, cât și la copii. Despre secretariat, resurse umane sau relații cu publicul nici nu s-a mai pus problema. Totul s-a desfășurat pe aceleași coordonate.

Culmea, robotul a întrerupt apelul chiar și atunci când am sunat la camera de gardă. nu era vorba, în cazul nostru, de nicio urgență. Cei care au însă o problemă care necesită rezolvare imediată trebuie, cel mai probabil, să meargă direct la spital. La telefon, zero șanse.

De remarcat că FANATIK a trimis o adresă către Ministerul Sănătății prin care a solicitat o situație exactă a acestor vaccinuri, situație defalcată pe județe. Până la ora publicării acestui material nu am primit niciun răspuns.

Ce este vaccinul antirabic

Așa cum îi spune și numele, vaccinul este folosit în medicină pentru prevenirea rabiei. Poate fi aplicat după expunerea la virus, expunere care apare în urma unei mușcături de câine, pisică, vulpe sau chiar liliac. Vorbim despre un care se află chiar pe lista medicamentelor esențiale, listă alcătuită de reprezentanții OMS.

Dacă ne raportăm la vaccinarea după expunere, atunci aceasta constă într-o serie de injecții administrate persoanelor mușcate sau zgâriate. Studiile recente arată că patru doze de vaccin ar fi suficiente pentru a genera răspunsuri imunitare adecvate. În cazul prezentat de FANATIK, micuța a primit de la medicul din București recomandarea a cinci vaccinuri.

Trebuie să mai știți că există și câteva efecte secundare ușoare. Astfel ar putea să apară dureri de cap, dureri abdominale, musculare, amețeli sau dureri. Dace se instalează și febra atunci este nevoie de consultarea imediată a unui medic.