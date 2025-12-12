Sport
Pățania unui fan olandez la București! Câți bani a putut să plătească pentru o cursă cu taxiul. S-a plâns în direct la TV: „Nu-mi place în România”

Fanii lui Feyenoord au luat cu asalt Capitala cu ocazia partidei cu FCSB, însă nu toți s-au arătat încântați de excursia București. Ce a pățit unul dintre fani.
Răzvan Scarlat
12.12.2025 | 08:20
Patania unui fan olandez la Bucuresti Cati bani a putut sa plateasca pentru o cursa cu taxiul Sa plans in direct la TV Numi place in Romania
ULTIMA ORĂ
Ultrașii olandezi au venit în număr mare la București
FCSB și Feyenoord s-au duelat în grupa de Europa League, etapa a 6-a, scor 4-3. Suporterii echipei din Rotterdam sunt cunoscuți din cauza incidentelor pe care, cu fiecare ocazie, le produc atât pe arenă, dar, mai ales, în afara ei. Unul dintre ultrașii veniți de la Rotterdam nu va uita, fără discuție, vizita la București.

Ce a pățit în București unul dintre fanii olandezi la București

De cum au aterizat în Capitală, fanii lui Feyenoord au luat, logic, cu asalt Centrul Vechi. Terase una și una, bere bună. Olandezii au făcut spectacol și s-au bucurat, cum au crezut ei, înaintea disputei dintre FCSB și Feyenoord. Însă nu toți batavii au fost mulțumiți de cum au fost primiți în România.

Prezenți în Centrul Vechi al Capitalei, fanii lui Rotterdam nu au ratat ocazia să apără în direct pe “sticlă”. La DigiSport, unul dintre ultrași și-a strigat nemulțumirile față de modul în care a fost tratat în București. Întrebat de jurnaliști cum se simte, olandezul a oferit un răspuns care nu face cinste, în primul rând, șoferilor de taxi din România.

Dacă îi place sau nu în România? Fanul lui Feyenoord a răspuns scurt și, în același timp, tăios: „Nu foarte mult. Am plătit peste 100 de euro pentru un taxi”.

Autoritățile din România, mesaj ferm pentru fanii lui Feyenoord

Altfel, înaintea duelului dintre FCSB și Feyenoord, olandezii au fost înștiințați că nu li se va permite să facă un spectacol pirotehnic pe Arena Națională. Show-ul a fost interzis inclusiv în afara stadionului.

Un purtător de cuvânt al capitalei române spune că securitatea este o prioritate. Corteo-ul tradițional, parada pe care suporterii lui Feyenoord aproape întotdeauna o parcurg la meciurile europene în deplasare, este permisă să continue, dar pirotehnia este interzisă la acel marș.

În Germania, la meciul în deplasare cu Stuttgart, poliția a intervenit cu un tun cu apă și gaze lacrimogene”, a scris presa din Olanda.

