Pățania unui turist care a plecat de la Vatra Dornei la Slatina. „28 de ore am făcut pe drum. Ocolești jumătate de țară să ajungi acasă”

Un turist care a plecat de la Vatra Dornei la Slatina a făcut 28 de ore pe drum

Bărbatul a povestit pentru pățania prin care a trecut la întoarcere. O călătorie de 11 ore a fost făcută în 28 de ore, deoarece trenul în care se afla s-a oprit în câmp. Ulterior a fost preluat de un autocar, iar mai apoi a schimbat alte două trenuri.

„28 de ore am făcut pe drum la întoarcere. La dus călătoria a durat 11 ore. La dus am mers cu autocarul Slatina-Cluj, prin defileul Oltului, și de la Cluj cu un microbuz local. Am plecat la ora 7,00 din Slatina și la 6,00 seara am ajuns la hotel.

La întoarcere am plecat la 0,30 din Vatra Dornei cu un microbuz, la 4,00 am fost în Cluj. Am luat bilet de la Cluj la Slatina, pe care am dat o sumă uriașă, aproximativ 250 lei, pentru că nu a mai fost loc la clasa a II-a. A trebuit să iau la clasa I. Mi-am făcut calculul că ajung la 17,05 în București, iau «săgeata» de 17,31 și la 21,30 sunt acasă. Am ajuns în această dimineață, la 4,00”, a declarat turistul pentru Adevărul.

Bărbatul spune că în trenul Cluj-București a început un adevărat coșmar, după ce un alt tren a deraiat la Rupea. În acest context, traficul feroviar a fost blocat, călătorii fiind preluați de autocare și duși la gara Brașov, aici unde au luat un alt tren.

„Nu înțeleg sensul acestei tâmpenii cu închisul drumului în plin sezon estival”

Acesta susține că el și ceilalți pasageri, printre care se aflau inclusiv copii și bătrâni, au fost nevoiți să aștepte mai mult de trei ore în căldură, fără apă, fără mâncare, pentru a fi preluați de microbuze. Turistul a ajuns de la Brașov la București, aici așteptând încă trei ore pentru a lua trenul către Slatina.

„Am stat o oră și jumătate la două case, ca să-mi dea tichetul gratuit, pentru că nu mai mergeam cu trenul cu care ar fi trebuit să călătoresc inițial. Cea de la casă nu știa, am stat și acolo 30 de minute. Ditamai orașul București, cu două case de bilete”, a adăugat bărbatul.

„Nu înțeleg sensul acestei tâmpenii cu închisul drumului în plin sezon estival. Ocolești jumătate de țară ca să ajungi acasă”, a mai spus turistul nemulțumit, conform sursei citate.