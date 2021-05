Patimile unuia dintre cei mai mari artiști din țară: „După ce am avut COVID, m-am îmbolnăvit din nou!”

Opera Română din București își redeschide porțile, după ce, până de curând, amatorii genului se obișnuiseră cu spectacolele online. Baritonul Iordache Basalic trăiește, însă, momentul cu o emoție aparte. După ce a scăpat de infecția cu virusul COVID-19, interpretul lui Figaro din „Bărbierul din Sevilla” a tras o sperietură de zile mari.

Chiar în timpul filmărilor pentru ultima reprezentație online, artistul s-a îmbolnăvit din nou. Din fericire, până la urmă, totul s-a dovedit o alarmă falsă.

„De câteva zile, opera a revenit pe scenă. Primele reprezentații cu public vor fi avanpremiera și premiera spectacolului de balet „Coppelia”, în zilele de 12 și 13 mai. În ce mă privește, foarte probabil, la jumătatea lunii mai voi cânta în „Traviata”, de Giuseppe Verdi, dar deocamdată nu sunt sigur în ce zi va avea loc reprezentația. Din pricina pandemiei, programul este alcătuit pe o perioadă scurtă, pentru că nu știm niciodată ce poate interveni. Exact așa s-au petrecut lucrurile și înainte. Ba instituțiile de cultură puteau funcționa, ba se închideau…”, a declarat, în exclusivitate, pentru FANATIK.RO, Iordache Basalic.

Referitor la condițiile care trebuie îndeplinite odată cu revenirea spectatorilor în sala Operei, baritonul a precizat: „Distanțarea socială se va menține și biletele vor fi vândute doar la 30% din capacitatea sălii, ceea ce înseamnă că vor fi ocupate în jur de 300 de locuri”.

Baritonul Iordache Basalic: „M-am speriat! La ‘Bărbierul din Sevilla’ am fost răcit cobză și am făcut alergie de la polen”

Pentru Basalic, una dintre vocile de aur ale Operei Bucureștene, revenirea a fost una cu… cântec. De altfel, o perioadă a fost nevoit să stea departe de colegi. „Timp de două săptămâni n-am mai trecut prin teatru, pentru că am fost răcit cobză. După ce că am avut Covid, recent, mai exact la ultimul spectacol online, cu „Bărbierul din Sevilla”, m-am îmbolnăvit din nou… În plus, eu sunt alergic la polen, mai ales în combinație cu praful, și fiind primăvară, perioada în care totul începe să înflorească, am căpătat o alergie de toată frumusețea”, a explicat artistul.

Baritonul a detaliat momentele trăite: „Iată că, după ce am făcut cunoștință cu coronavirusul, am dat dintr-una într-alta. Până la urmă, am dus reprezentația la bun sfârșit, am cântat foarte bine, dar am avut emoții mari. În plus, a fost nevoie de intervenția unei doamne, medic la Spitalul Panduri, care mi-a făcut o injecție grație căreia m-am pus pe picioare. Altfel nu aș fi putut cânta. Așadar, glumind un pic, nu pot spune că am avut parte de experiențe amuzante sau „colorate”, dar cert este că am traversat niște stări demne de povestit”.

Problemele legate de vaccinarea împotriva virusului care nu ne dă pace nu au ocolit nici colectivul Operei din București. „Nu toți colegii mei s-au vaccinat. Nici eu nu am făcut-o, dar probabil că voi fi nevoit să recurg la tratament, pentru că se întrevede un turneu în Olanda, programat pentru luna noiembrie. Așadar, va fi obligatoriu să recug la vaccin. Altfel, există posibilitatea să fiu testat ad-hoc și, cine știe, din pricina unei banale răceli, testul ar putea ieși pozitiv. Într-o asemenea situație nedorită ori ești nevoit să te întorci acasă, ori ești izolat”, a mărturisit „Figaro”.

Concluzia este simplă și are darul de a lămuri persoanele care încă ezită să se injecteze cu serul anti-coronavirus: „Așadar, chiar dacă am fost infectat cu virusul COVID-19, tot va trebui să mă vaccinez. Probabil va intra în vigoare pașaportul verde și atunci nu va exista altă alternativă. Deși nu sunt o persoană pro-vaccinare, va trebui să mă conformez, pentru a putea ieși din țară. Sau, chiar dacă aș putea ieși din România, nu m-ar mai primi ceilalți…”

O gură de oxigen, din punct de vedere financiar

Am fost curioși să aflăm cum privesc artiștii Operei Naționale această revenire la pseudo-normalitate. „Abia așteptam să revenim în fața publicului, cu toate că noi am avut contact cu scena, în toată această perioadă, prin intermediul aparițiilor online. Am înregistrat și spectacolele au fost difuzate pe internet, dar sentimenul nu a fost același, ca și când am fi cântat chiar în fața spectatorilor”, s-a destăinuit Basalic.

Până în acest moment, au fost reluate repetițiile pentru „Traviata” și cele pentru spectacolul de balet „Coppelia”. Intervievatul nostru ne-a oferit amănunte din „bucătăria” unui spectacol de operă: „Avem repetiții de cabină și de regie. Pregătim totul în mod firesc, exact ca pentru reprezentațiile cu sală plină. Până de curând, am traversat o perioadă ciudată. Am întrerupt seria spectacolelor clasice și ritmul normal al vieții s-a schimbat, din pricina pandemiei. Dacă joci când online, când cu public, parcă nu mai ai chef de nimic!”.

„Aproape că dispăruseră și momentele cu adevărat speciale, pentru că acestea se construiesc doar atunci când te întâlnești zilnic cu toți colegii. La toate acestea se adaugă repetițiile, dar totul s-a comprimat. Inclusiv timpul… Spre exemplu, la repetiția de cabină, cu pian, nu avem voie să zăbovim mai mult de 45 de minute, iar pe vremuri repetam mai mult de o oră”, a continuat Iordache Basalic.

Revenirea pe scenă, în fața publicului, mai presupune un aspect extrem de important: „Din punct de vedere financiar, aceste apariții scenice cu audiență reprezintă o gură de oxigen. În perioada în care stăteam acasă aveam o serie de sporuri, dar nu mai primeam întregul salariu. Primeam acel spor de „muncă grea”, dar ni se oprea 15% din valoarea salariului. Acum, încet – încet, lucurile par să fi revenit la normal”.

Biletele la Opera din București, între 20 și 90 de lei

Perioada în care artiștii au fost nevoiți să filmeze, în condiții speciale, pentru spectacolele online a fost una inedită. Din acest punct de vedere am fost curioși să aflăm detalii legate de felul în care au decurs „ostilitățile”. În același timp, problemele de natură financiară au constituit un alt subiect de discuție.

„Am filmat pe scena Operei din București, ca în cazul unui spectacol cu public. Reprezentațiile puteau fi urmărite pe site-ul oficial, pentru un preț foarte bun, biletele costând doar 20 de lei. Spectacolele puteau fi vizionate pe internet timp de 72 de ore. Probabil că acum biletele vor reveni la prețul inițial. Ele variază între 20 și 90 de lei”, a punctat baritonul.

Chiar și în perioada în care spectacolele au fost difuzate pe internet, surprizele nu au întârziat să apară: „La „Bărbierul din Sevilla” l-am avut invitat pe tenorul Andrei Fermeșanu, de la Opera Română din Iași, care a interpretat rolul Contelui Almaviva. El a fost primul invitat de la începutul pandemiei, dar nu am avut posibilitatea de a aduce pe scenă și cântăreți străini”. În schimb, referitor la repertoriu, au fost selectate operele „clasice”, adică acelea preferate de publicul larg, precum „Traviata”, „Bărbierul din Sevilla sau „Evgheni Oneghin”.

„Este mai greu să înregistrezi decât să cânți live!”

Poate părea paradoxal pentru neavizați, dar „conviețuirea” cu internetul nu a fost chiar facilă. „Nu este deloc simplu să înregistrăm pentru spectacole online. Cu spectatori în sală trebuie să cânți toată partitura fără a te mai întoarce înapoi și fără a opri orchestra. Atunci când filmezi există posibilitatea să cânți la un moment dat un pic fals sau un instrument să se audă mai tare, iar în acel moment sunetistul te oprește și trebuie să reiei totul de la capăt. Asta se poate întâmpla o dată, de două, de trei ori, și cânți de îți sar capacele… Altfel nu se poate, pentru că nu poți oferi online spectatorului o înregistrare deficitară”, a dezvăluit Iordache Basalic.

Diferențele au fost subliniate de interlocutorul nostru: „În sală, atunci când cântăm „la rece”, este cu totul altceva. Poate să apară și un defect minor, dar de multe ori, acesta trece neobservat. Din acest motiv, o înregistrare este mult mai dificilă decât o apariție live, cu public în sală, și în care costumele și machiajul au rolul lor. În plus, repet, în fața spectatorilor cântăm de la început până la sfârșit, fără repetiții. În privința costumelor, în viziunea unor tineri regizori foarte talentați, am mai combinat ținutele de scenă cu hainele clasice. A fost o pată de culoare, dar, de obicei, la înregistrările online am fost îmbrăcat în smoking”.

„Nu poți face această meserie de acasă!”

Dincolo de restricțiile impuse de pandemie, artiștii au fost fericiți că și-au putut face, până la urmă, meseria. A fost, însă, o perioadă care a dat peste cap inclusiv metodele prin care este pregătit, de regulă, un spectacol.

„Ne-am bucurat chiar și pentru faptul că am reușit să cântăm online. Nu poți să faci această meserie de acasă! Contactul cu instituția, cu scena și cu spectatorul este esențial. Chiar dacă nu urci pe scenă, există repetițiile cu pianistul, etc. Vorbim despre o întreagă bucătărie. Este un ciclu normal pentru un artist de operă. În plus, există un tip de antrenament și mă refer inclusiv la felul în care îți încălzești vocea înainte de fiecare reprezentație, timp de vreo oră. Fără acest tip de pregătire nu poți lucra. Este o situație similară cu aceea a sportivilor. Dacă renunți la practică, pierzi la capitolul flexibilitate”, a încheiat Iordache Basalic.