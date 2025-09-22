Patrice Evra a ajuns la Craiova! „Legenda“ lui Manchester United, în mijlocul unui eveniment fără precedent în Bănie

Craiova a fost, în dimineaţa zilei de luni, gazda unui eveniment deosebit: raliul de lux Gumball 3000! Pe lângă posibilitatea de a vedea mașini exclusiviste şi de lux, publicul oltean a avut ocazia unică de a se întâlni şi cu Patrice Evra, unul dintre cele mai mari nume din istoria naţionalei Franţei, dar şi a lui Manchester United.

ADVERTISEMENT

Patrice Evra, „legenda“ lui Manchester United, prezent la Gumball 3000 în Craiova

Fostul mare fotbalist francez Patrice Evra, a fost cel mai important nume prezent în centrul Craiovei, la Gumball 3000. Alături de acesta îi enumerăm şi pe Afrobeats Adekunle Gold, DJ Afrojack, Alan Walker, YouTuberii auto DailyDrivenExotics (DDE) și Pog, campionul World Series of Poker, Michael Mizrachi şi vedeta NFL (National Football League – cea mai importantă ligă profesionistă de fotbal american), câștigătorul „Spirit of Gumball” de anul trecut, Jimmy Graham!

Mașini exclusiviste și super-rare au fost expuse în Piața Mihai Viteazul din Craiova. Fondatorul Gumball 3000, Maximillion Cooper, s-a urcat la volanul unui Brabus Rolls Royce Cullinan personalizat împreună cu soția sa, câștigătoare a premiului Grammy – rapperița EVE. De asemenea, superstarul DJ norvegian Alan Walker s-a evidenţiat într-un Brabus G800.

ADVERTISEMENT

Ce este Gumball 3000, evenimentul major din Craiova

Gumball 3000 este un raliu de lux, unde mașinile de lux din peste 40 de țări vin în fața publicului, participanții fiind majoritatea vedete din lumea cinematografiei, muzicii sau sportului. Evenimentul are o durată de o săptămână și are rolul de a parcurge o rută de 3000 de mile, de unde și numele său.

Gumball 3000 înseamnă și activități caritabile. Așa cum se întâmplă la Istanbul, Valencia sau Nisa, Gumball 3000 strânge fonduri pentru organizația caritabilă Gumball 3000, sprijinind inițiative dedicate tinerilor din întreaga lume, inclusiv programe derulate în parteneriat cu organizații precum The King’s Trust și Laureus Sport for Good.

ADVERTISEMENT

Gumball 3000, de la Craiova la Ibiza

După ce va pleca din Craiova, raliul va continua spre Belgrad, Florenţa, Nisa şi Valencia înainte de a trece linia de sosire din Ibiza, vineri, 26 septembrie.

ADVERTISEMENT

„Acest traseu este o modalitate cu adevărat spectaculoasă de a sărbători revenirea Gumball 3000 în Europa – Europa oferă întotdeauna un fundal fantastic pentru raliu, traversând atât de multe țări și experimentând culturile lor bogate și diverse într-o perioadă atât de scurtă. Suntem deosebit de încântați să organizăm Festivalul nostru unic Gumball 3000 cu mașini și muzică pentru fanii noștri în fiecare zi pe traseu – susținând în același timp programele noastre caritabile din întreaga lume pentru a oferi tinerilor oportunități mai mari în viaţă”, a spus Maximillion Cooper, fondatorul Gumball 3000.

Turul României 2025 a pornit din Craiova

Evenimentul de luni nu a fost singurul major din Bănie de la începutul toamnei. În perioada 10-14 septembrie a avut loc Turul României 2025, cea mai importantă cursă ciclistă a anului. Competiţia care a luat startul în Craiova a adunat la start 150 de ciclişti din 13 ţări, care s-au întrecut pe cei 830 de kilometri împărţiţi în cinci etape.

ADVERTISEMENT

Prima etapă a Turului României, desfășurată pe distanța de 175,4 kilometri, pe traseul Craiova – Târgu Cărbunești – Horezu – Râmnicu Vâlcea, .