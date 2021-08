Patrice Evra a postat ce a vorbit cu Cristiano Ronaldo pe WhatsApp: „Voi juca la clubul nostru!”. Foto

Fostul fundaș al „diavolilor roșii” a rămas prieten bun cu Cristiano Ronaldo, cei doi fiind colegi la Manchester United și câștigând multe trofee împreună.

La scurt timp după anunțul revenirii lui Cristiano Ronaldo la Manchester United, Patrice Evra a făcut publică o discuție purtată cu Cristiano Ronaldo pe WhatsApp, în care portughezul l-a anunțat de transferul care urma să se facă.

Patrice Evra a făcut publică o discuție pe WhattsApp, la scurt timp după ce Manchester United a anunțat revenirea starului portughez la echipa unde s-a consacrat.

O discuție începută aparent banal, în care cei doi se întrebau ce mai fac, s-a terminat cu mesajul lui Cristiano Ronaldo în care îi spune lui Patrice Evra ce urmează să facă: „Voi juca la clubul nostru!”.

„Lumea trebuie să se liniștească uneori! A spus că se întoarce acasă.

Relaxați-vă, acum pot să postez și eu asta. Cel mai mare transfer din istoria fotbalului”, a fost mesajul postat pe Twitter de Patrice Evra.

People have to calm down sometimes!!! He say he’s coming home 🏠 relaxxx man😅😅 now i can post it 🔥♥️🙏🏽🚶‍♂️BIGGEST TRANSFER IN FOOTBALL HISTORY

