Patrice Evra, glume pe seama Angliei la EURO 2020: „Dinozaurii erau pe pământ când au cucerit ultimul trofeu”

Patrice Evra se ține de glume înainte de semifinala Angliei cu Danemarca, de la EURO 2020, spunând că la ultimul trofeu cucerit de britanici, dinozaurii încă trăiau.

După retragere, Patrice Evra este recunoscut pentru filmulețele amuzante pe care le face pe internet, pe conturile personale de socializare, fanii săi fiind plăcuți impresionați mereu.

Patrice Evra, glume pe seama Angliei la EURO 2020

pe contul său de Instagram, în care ironiza Anglia, cea care va juca semifinala EURO 2020 împotriva Danemarcei, spunând că încă mai trăiau dinozaurii pe pământ când Anglia cucerea ultimul trofeu.

La începutul videoclipului, Patrice a interpretat melodia „Praise you”, a lui Fatboy Slim, apoi a avut câteva cuvinte pentru elevii lui Gareth Southate:

„E luni! Momentul pe care îl așteptam se apropie! Ultima dată când Anglia a câștigat un trofeu, dinozaurii încă erau pe Pământ. Hai băieți, știu că puteți! Hai Anglia, hai băieți!”.

Cum l-a ajutat carnea de pui în carieră pe Patrice Evra

cu povești incredibile, iar una dintre ele datează din perioada în care era fotbalistul lui AS Monaco, în perioada în care monegascii ajungeau să joace finala Champions League cu FC Porto.

El avea să prindă mai apoi un transfer la Manchester United, echipă la care s-a consacrat, și a povestit cum carnea de pui l-a ajutat în carieră: „Toată lumea vorbește despre momentul fenomenal în care am ajuns în finala Champions League în 2004, dar eu consider că un moment crucial în cariera mea, alături de AS Monaco, a fost altul.

Totul a început după ce am jucat un meci la echipa națională a Franței U21. Un adversar m-a călcat pe picior și m-a accidentat foarte urât. La spital, i-am spus lui Didier Deschamps, antrenorul de atunci de la Monaco:

‘E prea dureros, nu pot juca. Nu pot nici măcar să merg!’ Totuși, echipa avea nevoie de mine, iar doctorii erau dispuși să încerce orice, doar să mă ajute cumva. La un moment dat, cineva din echipa medicală a spus: ‘De ce nu apelezi la metoda tradițională, pur și simplu?’”.

„Toată lumea a spus: ‘Ce vrei să spui cu asta?’, iar el a zis: ‘Doar bagă-ți o bucată de carne de pui în gheată, te va ajuta să nu mai simți durerea chiar așa de rău’. A sunat nebunesc, dar știți cum sunt eu. Așa că am fost la magazin, iar vânzătorul m-a întrebat: ‘Cum te pot ajuta?’. I-am spus: ‘Am nevoie de o bucată de carne de pui, dar una mică’.

‘Cât de mică să fie?’ m-a întrebat el. Și i-am spus: ‘Mică, o să mi-o bag în gheată’.

El a râs, dar mi-a dat ce am cerut. Am ajuns acasă cu bucata respectivă și mi-am dat comandă de ghete noi. Una era 42,5, iar cealaltă era 44.

Am dat un pic cu piciorul în minge, se simțea destul de ok. Mă durea, dar era ok. Așa că am ajuns să joc cu o bucată de carne de pui în gheată timp de patru luni. La antrenament nu foloseam, mama nu m-ar fi iertat vreodată dacă aș fi irosit mâncarea”, a continuat Patrice Evra.

„Înainte de fiecare meci, mă duceam la același magazin, iar vânzătorul îmi zicea: ‘Bună dimineața, Patrice. Ca de obicei?’.

Carnea aia de găină m-a ajutat atât de mult, încât jocul meu a intrat în vizorul lui Manchester United și în ianuarie 2006 am semnat cu ei”, a mai spus fostul internațional francez.