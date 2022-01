Patrice Evra, mărturisiri tulburătoare în L’Equipe. De ce a insistat să facă public că a fost abuzat sexual în copilărie: “Te simţi ca un laş”

Fostul internațional francez Patrice Evra a acordat un interviu cu valoare de spovedanie cotidianului francez L’Equipe cu ocazia lansării în Hexagon a romanului său autobiografic, “I love this game”. În vârstă de 40 de ani, Evra a mărturisit ce l-a împins să se confeseze, în premieră, în paginile cărții despre .

Inițial, Evra nu menționase nimic despre acest episod traumatizant din copilăria sa, dar, cu o lună înaintea publicării autobiografiei, i-a anunțat pe editori că trebuie să schimbe ceva important, cu toate că aceștia i-au spus că e prea târziu. Iar persoana care l-a ajutat să se elibereze de această povară imensă ce îi apăsa pe suflet a fost partenera lui, modelul danez Margaux Alexandra, descrisă de fostul căpitan al naționalei Franței drept “femeia vieții mele”.

“Ne uitam împreună la un documentar despre pedofilie și, dintr-odată, a văzut că m-am schimbat la față. M-a întrebat ce s-a întâmplat, a insistat și a găsit cheia de a-mi pătrunde în interior. Și m-am deschis”, a povestit Patrice Evra, care a fost abordat de poliție în perioada petrecută la AS Monaco, între 2002 și 2006, pentru a depune mărturie împotriva agresorului său. Doar că la acea vreme, a negat, deși existau și alte plângeri din partea altor victime, lucru pe care îl regretă:

S-a simțit ca un laș când nu a susținut mărturiile altor victime ale agresorului său

“Îmi căutam scuze, îmi spuneam că nu ar fi bine pentru cariera mea. Dar adevărul este că nu eram pregătit să vorbesc, nu acceptam ceea ce se întâmplase. Prin urmare, poliția te interoghează și tu spui că nu s-a întâmplat nimic. Și îți este rușine de tine. Te simți ca un laș care îi abandonează pe ceilalți care s-au aflat în aceeași situație.”

Prin cartea sa, Patrice Evra a dorit să încurajeze și alte victime ale pedofiliei să își deschidă sufletele și să se descarce, povestind experiențele lor. Mesajul transmis este fidel filosofiei sale de viață: “Fii mândru de cine ești!” “Problema, în general, este că, odată ce ai suferit un asemenea abuz, nu mai ai încredere în nimeni. Am speranța că aceste povești vor ieși la suprafață“, a declarat Evra, care și-a atins scopul prin aceste mărturisiri în momentul lansării autobiografiei în limba engleză la Manchester, pe 5 noiembrie 2021.

După ce a vorbit în fața a 800 de persoane, francezul născut la Dakar, în Senegal, a fost abordat de o femeie de aproximativ 50 de ani, care i-a spus cu lacrimi în ochi: “Domnule Evra, am fost violată de fratele meu când aveam nouă ani. Nu am spus nimănui asta, nici măcar soțului meu sau mamei mele. Astăzi, v-am văzut pe scenă și m-am simțit conectată, mi-ați dat forța să mă eliberez”.

81 de selecții are Patrice Evra în naționala Franței, pentru care a jucat între 2004 și 2016

“În fotbal, nu poți arăta slăbiciuni sau că ești diferit”

În același timp, Evra a povestit și despre un alt subiect tabu din fotbalul profesionist, cel al homosexualității. El s-a confesat jurnaliștilor de la L’Equipe că la toate cluburile unde a evoluat erau cel puțin doi jucători homosexuali, dar care nu și-au dezvăluit înclinațiile pentru că și-ar fi văzut carierele încheiate:

“Când eram la West Ham, a venit cineva de la Federația Engleză pentru a ne spune că trebuie să acceptăm pe toată lumea și că trebuie să evoluăm cu aceste chestiuni. Au fost unii jucători care au spus că religia lor se opunea homosexualității. Eu am spus că respect toate religiile, dar că, înainte de orice, trebuie să respectăm orice ființă umană”.

Patrice Evra a subliniat și că există o masculinitate toxică la echipele de fotbal, prin utilizarea constantă a unui vocabular de război, comparând meciurile cu adevărate bătălii. În acest sens, francezul a povestit în paginile cărții sale cum Fernando Llorente a fost ridiculizat de colegii de la Juventus când a fost văzut plângând în timp ce urmărea un film în avion: “Asta nu înseamnă că Fernando nu era pregătit să lupte în timpul unui meci. În fotbal, nu poți arăta slăbiciuni, nici diferențe pentru că altfel pari vulnerabil”.

Monza, Nice, AS Monaco, Manchester United, Juventus, Marseille și West Ham sunt echipele unde a jucat Patrice Evra în cariera de profesionist.

“Este un dezavantaj să te naști negru în lumea în care trăim”

Abrupt. Așa se autodescrie Patrice Evra, care a vrut să se dezvăluie așa cum este el în realitate. El recunoaște că nu a făcut lucruri bune în viața lui, dar afirmă că astăzi religia sa este să încerce să fie cea mai bună ființă umană posibilă. Nu îi plac tipii care vor să pară perfecți, cărora le transmite să nu joace vreun rol, ci să fie doar ei înșiși: “Să te naști negru în lumea în care trăim este un dezavantaj. Apoi, dacă ai parte de un abuz sexual când ai 13 ani, ești gata să te bați cu toată lumea pentru ca nimeni să nu te mai abuzeze și să profite de tine.”

Evra a mai dezvăluit un adevăr trist din cariera lui: nu a cunoscut niciodată emoția de a fi fericit. Ba chiar a obținut trofee încercând să pară bucuros, inclusiv în momentul de apogeu al activității sale de fotbalist, cucerirea Champions League în 2008 cu Manchester United, unde a devenit o mașină de câștigat.

Totuși, Patrice Evra mărturisește că nu a simțit niciodată vreo dependență în viața lui, cu excepția grupării de pe Old Trafford: “Privind numeroase DVD-uri și citind cărți despre club, de fiecare dată când purtam tricoul, îi simțeam istoria. Ori de câte ori îl vedeam pe , îmi spuneam că tipul ăsta a fost la accidentul aviatic de la Munchen. Simțeam frisoane. La United, ești permanent testat: la antrenamente, dar și în maniera de a vorbi, de a răspunde la glume”.

273 de meciuri a disputat Patrice Evra în tricoul lui Manchester United, în perioada 2006-2014, pentru care a înscris șapte goluri. A câștigat cinci titluri în Premier League, trei Cupe ale Ligii, patru Supercupe ale Angliei, Champions League și Mondialul Cluburilor.

Ar fi vrut să se retragă de la Manchester United și în rolul de grădinar

Dragostea lui Evra pentru Manchester United este atât de mare încât până și fiul lui a simțit că nu ocupă primul loc în inima tatălui său: “Există un banner al suporterilor pe care scrie: United, copiii mei, soția mea: în această ordine. Nu m-a făcut niciodată să râd. Într-o zi, băiatul meu, Lenny, când avea trei ani, mi-a spus că o detestă pe Manchester United. L-am întrebat de ce și mi-a răspuns: Pentru că mi-a furat tatăl!”

Patrice Evra a plecat de la Man. United în 2014 deoarece fostei sale soții îi era destul de greu să trăiască la Manchester, astfel că decizia de a se transfera nu i-a aparținut. Dar afirmă că nu regretă nimic și că a iubit-o și pe Juventus, unde a jucat până în 2017:

“Când am ajuns în finala Champions League din 2015, United nu avea rezultate prea bune, iar fosta mea soție mi-a spus: Vezi? Am avut dreptate să-ți spun să vii la Torino. I-am răspuns că și dacă aș câștiga cinci Cupe ale Campionilor cu Juve, nu ar schimba cu nimic dragostea pentru United. Cu tot respectul pe care îl am pentru grădinari, iubesc atât de mult acest club încât mi-aș fi putut încheia cariera acolo ca grădinar.”

“Acest Covid nu este o întâmplare”

Evra și-a luat licența de antrenor și a primit chiar o ofertă de a deveni directorul sportiv al lui Manchester United, dar spune că, momentan, nu are dorința de a reveni într-un mediu în care trebuie să își cenzureze emoțiile: “Președintele unui club mi-a spus: Patrice, mi-ar plăcea ca tu să fii primul meu antrenor negru. Nu a fost chiar un compliment. Voi reveni mai târziu”.

Abordat și pe tema Covid și a vaccinării, fostul căpitan al lui Man. United și al naționalei Franței a declarat că fiecare ar trebui să fie lăsat liber și că trebuie lăsat oamenilor dreptul de a face ceea ce vor, apoi a lansat următoarea afirmație “Acest Covid nu este o întâmplare, Bill Gates a vorbit deja într-o conferință din 2013. Nu vreau să spun că a fost cumva programat, dar personal, Covid-ul nu mă sperie.”