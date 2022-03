Patrice Evra, fost câștigător al Ligii Campionilor cu Manchester United, debutează în boxul profesionist. Când va urca în ring

Patrice Evra, fostul fundaș al lui Manchester United, retras din fotbal în 2019, este pregătit să urce pentru prima dată în ring ca boxer profesionist. Gala dedicată celebrităților va avea loc pe 30 aprilie, la Londra, iar adversar îi va fi un youtuber american, Adam Saleh.

Patrice Evra va debuta în boxul profesionist pe 30 aprilie

a adunat 379 de meciuri pentru Manchester United în toate competițiile, dar acum este pregătit pentru o nouă provocare.

El va debuta în boxul profesionist în cadrul galei Boxstar care va avea loc la celebra The O2 Arena din Londra, notează .

„Această luptă va avea loc pe 30 aprilie la The O2 Arena din Londra. Așa că o să am nevoie să-mi fie alături toți prietenii din Marea Britanie.

Vreau ca toți prietenii mei nu doar din Londra, ci din toată Marea Britanie, să-și arate dragostea pe care o au pentru mine. Vreau să-mi fie alături, pentru că va fi o nebunie”, a declarat fostul fotbalist într-un mesaj transmis live pe contul personal de instagram.

Patrice Evra îl va avea adversar pe youtuberul american Adam Saleh

Adversarul fostului fundaș al lui Manchester United va fi un youtuber american, Adam Saleh. Acesta are o oarecare experiență în box, deoarece a mai susținut trei meciuri, câștigând două și remizând o dată.

„Sunt foarte încântat să particip pentru prima dată în viața mea la un meci de box, pentru că întotdeauna am avut atât de mult respect pentru oamenii care boxează”, a spus Evra.

„Nu este vorba doar despre forță, ci și despre strategie și tehnică. Este ca un joc de șah. Sunt foarte mulțumit de antrenamente, pentru că modul în care m-am pregătit este complet diferit de felul în care se antrenează fotbaliștii.

Sunt încântat că am muncit din greu, că am acceptat această provocare și că am ieșit din zona mea de confort.

Este o oportunitate imensă pentru mine. Desigur, vreau să mă distrez, ca în tot ceea ce fac, dar vreau să mă asigur că arăt respect acestui sport”, a mai precizat Evra, în vârstă de 40 de ani.

Patrice Evra a jucat peste 800 de meciuri în cariera de fotbalist

Fostul fundaș francez a jucat, de-a lungul carierei, la 8 echipe. Și-a făcut debutul la formația italiană Marsala, în 1999, dar după un an a trecut la Monza, unde a stat o stagiune. În 2000 s-a transferat la Nice, iar după 2 ani a ajuns la Monaco.

l-a luat în ianuarie 2006, jucând pentru „diavoli” în 379 de meciuri, dintre care 273 în Premiere League.

Ulterior, a mai trecut pe la Juventus (2014-2016), Marseille (2017) și West Ham United (februarie – iunie 2018).

La naționala Franței a debutat în 2004, iar până în 2017 a jucat 81 de meciuri, fără să marcheze vreun gol.

Are în palmares șapte titluri de campion, dintre care cinci cu Manchester și două cu Juventus, plus Champions League (2007/2008) și Campionatul Mondial al cluburilor (2008), ambele cu echipa engleză.