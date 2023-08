Patricia Țig, mărturie emoționantă după calificarea în turul 2 la US Open: „E cel mai mare impuls!”. Ce spune de meciul cu Pegula

la turneul de Grand Slam de la US Open, după o victorie mare în fața canadiencei Rebecca Marino, pe care a învins-o în două seturi, 7-6 (6), 7-6 (1).

Patricia Țig, moment de sinceritate după calificarea în turul doi la US Open: „Nu e vorba de niciun secret”

și nu are nicio rețetă pentru parcursul ei excelent la US Open, unde a venit din calificări: „Nu e vorba de un secret, e vorba că mi-am propus să fac niște lucruri înainte să intru pe teren, în general de când am venit aici.

Am avut în minte să fiu foarte concentrată pe mine, pe corpul meu, să mă simt eu pe mine, să rămân foarte cu picioarele pe pământ și să încerc să fac loviturile cât pot eu de bine. Și mi-a ieșit!”.

Românca va avea un adversar redutabil în turul secund, unde o va întâlni pe Jessica Pegula: „Nu pot să zic că îi știu jocul bine, nu am urmărit tenis în ultima perioadă, am avut alte lucruri mai importante de făcut și gândit și rezolvat, dar știu că e o jucătoare foarte solidă, foarte focusată mi se pare. Mă gândesc că nu ai cum să fii locul 3 în lume dacă nu-ți faci treaba foarte bine”.

Cu toate acestea, Țig nu se sperie de Pegula și e sigură că are șansa ei contra americancei: „Nu-mi propun nimic în legătură cu jocul ei, ci mai degrabă același lucru, eu să fiu bine cu mine și în mine, să-mi fac treaba cât pot de bine, să ajustez ce pot pe teren în funcție de dinamica meciului și cam asta e, totul e despre mine, știi?”.

Patricia Țig, declarații emoționante despre fiica ei, motivația principală: „Mi-am dorit să-i fiu exemplu”

Patricia Țig se emoționează brusc atunci când vorbește de fiica ei, principala sursă de energie și care o motivează la maximum întotdeauna: „Pentru mine, chestia asta cu cât de greu e… mi se pare că e în funcție de cum vrei să vezi lucrurile. Pentru mine, Sofia a fost cel mai mare impuls să fiu cea mai bună versiune a mea, atât pe teren, cât și în afara lui.

Mi-am dorit încă de când am aflat de ea să-i fiu exemplu, în primul rând, să vadă la mine ce înseamnă să fii, în primul rând, femeie, în al doilea rând, mamă și, în al treilea rând, sportivă, în cazul în care va decide să facă tenis sau alt sport”.

Sportiva nu vrea să o forțeze pe fiica sa să urmeze același drum: „Nu îi voi transmite chestia asta, că trebuie să facă tenis pentru că eu fac asta. Pentru mine a fost ceva magic de când a apărut ea în viața mea. Au fost și momente foarte grele prin care am trecut, dar care sunt convinsă că s-au întâmplat pentru mine și pentru ea.

Din nou, tot ce pot să-mi doresc, ceea ce ar fi cea mai mare realizare a vieții mele, ar fi ca ea să mă vadă pe mine ca un model în viața ei și o să fac tot ce pot să mă asigur că într-o zi o să ajungem acolo”, a mai spus Patricia Țig pentru .