Patricia Ţig, mesaj războinic la Roland Garros 2020: “Simt că pot să mai joc multe meciuri la acest turneu”

Patricia Ţig s-a calificat în turul 3 la Roland Garros 2020, după ce a învins-o fără probleme pe Christina McHale, scor 6-4, 6-3. Patricia traversează cea mai bună carieră şi a ajuns la şapte victorii consecutive în circuitul WTA.

A venit la Paris după ce s-a impus în turneul de categorie Premier, de la Istanbul. A bătut-o în finală pe Eugenie Bouchard, care este şi ea calificată în turul 3.

Următoarea adversară a Patriciei Ţig va fi Fiona Ferro, locul 49 WTA. Aceasta a reuşit una dintre surpriza zilei. A eliminat-o pe Elena Rybakina, în trei seturi, scor 6-3, 4-6, 6-2.

Patricia Ţig, plină de încredere după ce a legat şapte victorii în circuitul feminin! Mai vrea victorii la Roland Garros 2020

O şansă bună pentru Patricia Ţig să meargă mai departe şi să forţeze calificarea în săptămâna a doua de la Roland Garros 2020. Iar românca vrea să profite de momentul ei excelent.

FANATIK.RO a participat la conferinţa de presă a Patriciei Ţig după victoria cu McHale. O conferinţă în care s-a simţit încrederea uriaşă pe care o are Patricia datorită victoriilor pe care le-a legat.

“A fost un meci greu, la nivelul de acum orice meci este greu. Indiferent de clasament.

Știam că va fi mult de luptă, mă bucur foarte mult că am reușit să rămân prezentă. Sunt mândră de acest lucru. Mereu am fost eu cea care a condus.

Îmi plac condițiile aici, jocul merge bine. Încercăm să cresc procentajul la serviciu, lucrez la treaba asta și sunt mulțumită de ce am reușit. Suntem fericiți și mulțumiți că i-am anulat loviturile cele mai bune. Mai am multe meciuri pe care simt că pot să le joc aici. Încerc să rămân concentrată pe ce am de făcut”, a declarat Patricia Ţig după succesul în faţa Christinei McHale.

Fiica Patriciei Ţig împlineşte doi ani în luna noiembrie: “Este un copil echilibrat şi liniştit”

Patricia Ţig se simtă mult mai sigură pe ea datorită victoriilor pe care le obţine, dar şi pentru liniştea din viaţa privată. Este mamă, fiica ei Sofia împlineşte doi ani în luna noiembrie.

“Mă descurc bine și ca mamă, Sofia este un copil echilibrat și liniștit. Amândoi avem aceleași (ea şi soţul ei Răzvan Sabău, care îi este şi antrenor) păreri despre cum să o îndrumăm, deci cred că facem o treaba foarte bună. Ea ne așteaptă acasă!”, a declarat Patricia Ţig.

