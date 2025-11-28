Sport

Patrick Borcea, viitorul patron al lui Dinamo!? Prietenul său cel mai bun dezvăluie toate secretele

S-a tot vorbit despre o posibilă implicare a lui Patrick Borcea din postura de acționar la Dinamo, iar acum un apropiat de-al său dezvăluie tot adevărul.
FANATIK
28.11.2025 | 15:15
Mihai Stoica a dezvăluit că Patrick Borcea nu va ajunge la Dinamo
Mihai Stoica este apropiat de fiul lui Cristi Borcea, iar cei doi comunică des și au discutat inclusiv despre o implicare a lui Patrick la Dinamo.

Mihai Stoica a dat verdictul despre implicarea lui Patrick Borcea la Dinamo

Cristi Borcea a declarat tot timpul că nu mai vrea să fie implicat la Dinamo, însă acest rol ar putea să-i revină, în viitor, lui Patrick, fiul său cel mare. Totuși, Mihai Stoica spune că șansele ca acest lucru să se întâmple nu sunt tocmai mari.

„Nu s-a pus niciodată problema. E dinamovist și acum, nu are cum să nu. Cum zicea Cristi, e injecția letală. În momentul în care vorbește de Dinamo tot noi spune. Dar nu cred că o să se bage la echipă. Nu s-a pus problema. Cred că mă va enerva pe mine non stop. Știe fotbal. Patrick e sută la sută pasionat, se uită la toate meciurile.

De ce s-ar implica? Dinamo are o situație financiară bună acum. Stau bine. Știu și eu salarii, cum sunt plătiți, au condiții, sunt bine. Dinamo e bine. Au scăpat de perioada aia sumbră. Stau bine. Sunt oameni serioși la Dinamo acum”, a spus Mihai Stoica la emisiunea MM la FANATIK.

Dinamo a ieșit din insolvență și se gândește la trofee

După mai mulți ani grei, în care s-au aflat în insolvență și au avut probleme cu banii, cei de la Dinamo au scăpat în cele din urmă și acum se pot gândi la un viitor mai prosper. De altfel, Andrei Nicolescu, președintele echipei, a dezvăluit că un trofeu este așteptat la echipă în următorii 3 ani, conform planurilor care au fost făcute în cadrul clubului.

În acest moment acționar majoritar la echipa alb-roșie este firma Renovațio, în spatele căreia se află mai mulți oameni de afaceri. De asemenea, de aproximativ un an, în cadrul acționariatului se mai află și Gelu Sulugiuc, un antreprenor român care locuiește în afara țării și care are afaceri în domeniul inteligenței artificiale.

Investește Patrick Borcea la Dinamo? Dezvăluirea lui Mihai Stoica

