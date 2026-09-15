ADVERTISEMENT

Patrick Budescu (16 ani) a fost luat de (61 de ani), pe vremea când actualul selecționer al României încă se afla la Farul Constanța, în lotul primei echipe a „marinarilor” când încă nu împlinise vârsta de 14 ani. Se întâmpla în vara anului 2024, atunci când echipa de la malul mării a disputat în cantonamentul din pre-sezon un meci amical împotriva bulgarilor de la Cerno More Varna.

Patrick Budescu, fostul favorit al lui Gică Hagi de la Farul, a ajuns în Italia la doar 16 ani

Constănțenii au pierdut acea partidă de pregătire cu scorul de 0-1, iar tânărul fundaș central a fost introdus pe teren în minutul 60, în locul lui Gabriel Dănuleasă. Ulterior, Patrick, cel care nu are vreo legătură de rudenie cu mai celebrul Constantin Budescu, a mai fost luat în pregătiri la prima echipă a celor de la Farul și în iarna anului 2025.

ADVERTISEMENT

„Sunt foarte bucuros că mă aflu iar alături de seniori și îmi doresc cât mai multe antrenamente reușite. Au contat foarte mult evoluțiile mele de la juniori, astfel că am fost chemat la echipa mare. Va fi un an dificil, dar eu zic că mă voi acomoda”, spunea atunci Patrick Budescu pentru Farul TV.

Patrick Budescu a semnat cu Sassuolo

Acum, tânărul fotbalist a făcut un pas extrem de important în dezvoltarea sa profesională. El a fost transferat de la Farul Constanța în Italia, de Sassuolo, echipă de în acest sezon. În mod evident, urmează ca în primă fază fundașul central să evolueze la grupele de juniori de la clubul din Peninsulă.

ADVERTISEMENT

Iar ulterior, bineînțeles în funcție de evoluția sa, existând inclusiv posibilitatea să fie promovat la un moment dat la echipa mare. În acest moment, Sassuolo stă foarte bine în clasamentul din Serie A, respectiv pe locul 9 după primele 4 etape, cu 7 puncte. În ultima rundă, a obținut o victorie de senzație pe teren propriu,