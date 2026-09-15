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Favoritul lui Gică Hagi a prins un transfer spectaculos la clubul din Serie A! A debutat la seniori când n-avea încă 14 ani

Jucătorul de la care Gică Hagi avea mari așteptări a prins transferul vieții! A fost prezentat oficial la clubul din Serie A și are un viitor luminos în față
Gabriel-Alexandru Ioniță
15.09.2026 | 22:30
Favoritul lui Gica Hagi a prins un transfer spectaculos la clubul din Serie A A debutat la seniori cand navea inca 14 ani
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Favoritul lui Gică Hagi a prins un transfer spectaculos la clubul din Serie A. Foto: colaj Fanatik / Sport Pictures
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Patrick Budescu (16 ani) a fost luat de Gică Hagi (61 de ani), pe vremea când actualul selecționer al României încă se afla la Farul Constanța, în lotul primei echipe a „marinarilor” când încă nu împlinise vârsta de 14 ani. Se întâmpla în vara anului 2024, atunci când echipa de la malul mării a disputat în cantonamentul din pre-sezon un meci amical împotriva bulgarilor de la Cerno More Varna.

Patrick Budescu, fostul favorit al lui Gică Hagi de la Farul, a ajuns în Italia la doar 16 ani

Constănțenii au pierdut acea partidă de pregătire cu scorul de 0-1, iar tânărul fundaș central a fost introdus pe teren în minutul 60, în locul lui Gabriel Dănuleasă. Ulterior, Patrick, cel care nu are vreo legătură de rudenie cu mai celebrul Constantin Budescu, a mai fost luat în pregătiri la prima echipă a celor de la Farul și în iarna anului 2025.

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„Sunt foarte bucuros că mă aflu iar alături de seniori și îmi doresc cât mai multe antrenamente reușite. Au contat foarte mult evoluțiile mele de la juniori, astfel că am fost chemat la echipa mare. Va fi un an dificil, dar eu zic că mă voi acomoda”, spunea atunci Patrick Budescu pentru Farul TV.

Patrick Budescu a semnat cu Sassuolo

Acum, tânărul fotbalist a făcut un pas extrem de important în dezvoltarea sa profesională. El a fost transferat de la Farul Constanța în Italia, de Sassuolo, echipă de Serie A în acest sezon. În mod evident, urmează ca în primă fază fundașul central să evolueze la grupele de juniori de la clubul din Peninsulă.

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Iar ulterior, bineînțeles în funcție de evoluția sa, existând inclusiv posibilitatea să fie promovat la un moment dat la echipa mare. În acest moment, Sassuolo stă foarte bine în clasamentul din Serie A, respectiv pe locul 9 după primele 4 etape, cu 7 puncte. În ultima rundă, a obținut o victorie de senzație pe teren propriu, 3-2 cu Juventus. 

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Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
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