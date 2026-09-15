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Ungaria a cunoscut un progres semnificativ în ultimii ani la capitolul fotbal. Chiar dacă ultima apariție a naționalei la un turneu major a fost cea de la EURO 2024, vecina României nu se oprește din a oferi jucători de top în campionatele importante ale Europei. Un nou fotbalist maghiar a semnat recent cu Liverpool.

Patrick Farkas, al cincilea maghiar de la Liverpool

Liverpool are deja un grup de maghiari în lotul echipei. și Milos Kerkez, cei mai cunoscuți, sunt deja jucători de bază pentru formația din Premier League. Însă „cormoranii” investesc și în tineret, acolo unde portarul Armin Pecsi, care a fost adus în vara lui 2025 de la Academia Puskas, este actualmente împrumutat în Austria, la TSV Hartberg. Recent, Patrick Farkas, care a mai îmbrăcat tricoul lui Liverpool la juniori, a semnat cu echipa mare la doar 19 ani.

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„Este un vis devenit realitate să semnez aici. Sunt foarte fericit și abia aștept să încep. Mă bucur să fiu din nou la Liverpool. Sunt câteva fețe noi, dar este plăcut să-i cunosc pe toți și, de asemenea, să revăd mulți prieteni mai vechi. Sunt un jucător tehnic, un mijlocaș box-to-box care poate evolua pe mai multe poziții și care încearcă să facă lucrurile să se întâmple.

Antrenorii mi-au cerut doar să-i impresionez, să joc, să am încredere în mine și să le arăt ce pot face. De acolo, orice se poate întâmpla. Să muncesc din greu și să fac următorul pas”, a fost mesajul lui Patrick Farkas după ce a semnat. De asemenea, Erik Farkas, fratele său mai mic, este legitimat la echipa U18 a lui Liverpool.

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Patrik Farkas on his style of play: "I'm a technical player, a box-to-box player who can play in multiple positions and try to make things happen." "The coaches have just asked me to excite them, to get playing, be confident and show them what I can do. From there anything can… — LFC Transfer Room (@LFCTransferRoom)

Ferencvaros, singura echipă maghiară care își reprezintă țara în cupele europene din acest sezon

Ungaria a pornit la startul preliminariilor cupelor europene cu mai multe formații angrenate: Debreceni VSC, ETO FC, Paksi și Ferencvaros. Dintre toate acestea, doar . ETO își începuse aventura în Champions League, dar a fost eliminată până chiar și din Conference. Nici Debreceni și nici Paksi nu au fost mai norocoase, părăsind cea de-a treia competiție devreme.

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Ferencvaros, în schimb, a trecut de giganții turci de la Trabzonspor și s-au calificat astfel pe tabloul principal din Europa League. Aici, maghiarii vor da piept cu adversari de calibru: Celtic, Viktoria Plzen, Torreense, AC Milan, NK Celje, Lech Poznan, Juventus și Hoffenheim.