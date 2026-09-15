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Ungaria mai dă un jucător în Premier League. Cine este fotbalistul care tocmai a semnat cu Liverpool: „Un vis devenit realitate!”

Ungaria are „lipici” la Premier League. Vecinii României au mai dat un jucător în cel mai puternic campionat de fotbal. Cine este fotbalistul care a pus pixul pe contractul cu Liverpool.
Mihai Dragomir
15.09.2026 | 18:50
Ungaria mai da un jucator in Premier League Cine este fotbalistul care tocmai a semnat cu Liverpool Un vis devenit realitate
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Încă un jucător maghiar a semnat în Premier League. Foto: Colaj FANATIK.
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Ungaria a cunoscut un progres semnificativ în ultimii ani la capitolul fotbal. Chiar dacă ultima apariție a naționalei la un turneu major a fost cea de la EURO 2024, vecina României nu se oprește din a oferi jucători de top în campionatele importante ale Europei. Un nou fotbalist maghiar a semnat recent cu Liverpool.

Patrick Farkas, al cincilea maghiar de la Liverpool

Liverpool are deja un grup de maghiari în lotul echipei. Dominick Szoboszlai și Milos Kerkez, cei mai cunoscuți, sunt deja jucători de bază pentru formația din Premier League. Însă „cormoranii” investesc și în tineret, acolo unde portarul Armin Pecsi, care a fost adus în vara lui 2025 de la Academia Puskas, este actualmente împrumutat în Austria, la TSV Hartberg. Recent, Patrick Farkas, care a mai îmbrăcat tricoul lui Liverpool la juniori, a semnat cu echipa mare la doar 19 ani.

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„Este un vis devenit realitate să semnez aici. Sunt foarte fericit și abia aștept să încep. Mă bucur să fiu din nou la Liverpool. Sunt câteva fețe noi, dar este plăcut să-i cunosc pe toți și, de asemenea, să revăd mulți prieteni mai vechi. Sunt un jucător tehnic, un mijlocaș box-to-box care poate evolua pe mai multe poziții și care încearcă să facă lucrurile să se întâmple.

Antrenorii mi-au cerut doar să-i impresionez, să joc, să am încredere în mine și să le arăt ce pot face. De acolo, orice se poate întâmpla. Să muncesc din greu și să fac următorul pas”, a fost mesajul lui Patrick Farkas după ce a semnat. De asemenea, Erik Farkas, fratele său mai mic, este legitimat la echipa U18 a lui Liverpool.

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Ferencvaros, singura echipă maghiară care își reprezintă țara în cupele europene din acest sezon

Ungaria a pornit la startul preliminariilor cupelor europene cu mai multe formații angrenate: Debreceni VSC, ETO FC, Paksi și Ferencvaros. Dintre toate acestea, doar Ferencvaros a produs minunea. ETO își începuse aventura în Champions League, dar a fost eliminată până chiar și din Conference. Nici Debreceni și nici Paksi nu au fost mai norocoase, părăsind cea de-a treia competiție devreme.

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Ferencvaros, în schimb, a trecut de giganții turci de la Trabzonspor și s-au calificat astfel pe tabloul principal din Europa League. Aici, maghiarii vor da piept cu adversari de calibru: Celtic, Viktoria Plzen, Torreense, AC Milan, NK Celje, Lech Poznan, Juventus și Hoffenheim.

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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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