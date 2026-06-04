Sport

Patrick Mouratoglou a dat verdictul după ce Serena Williams și-a anunțat revenirea în tenis la 44 de ani

Revenirea Serenei Williams în circuit a fost comentată și de Patrick Mouratoglou, cel care a colaborat cu sportiv din Statele Unite în trecut și o cunoaște foarte bine.
Catalin Oprea
04.06.2026 | 12:59
Patrick Mouratoglou a dat verdictul dupa ce Serena Williams sia anuntat revenirea in tenis la 44 de ani
Ce spune Patrick Mouratoglou despre revenirea Serenei Williams în circuit. Foto: Hepta
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Serena Williams este din nou în centrul atenției lumii tenisului, după ce revenirea sa în circuit a fost confirmată pentru turneul de la Queen’s. Fosta lideră mondială, ajunsă la 44 de ani, va participa în proba de dublu, iar vestea a stârnit reacții puternice în lumea sportului. Printre cei care au comentat decizia americancei se numără și fostul său antrenor, Patrick Mouratoglou.

Ce spune Patrick Mouratoglou despre revenirea Serenei Williams

Tehnicianul francez, care a colaborat cu Serena Williams timp de un deceniu și a contribuit la unele dintre cele mai importante succese ale carierei sale, este convins că revenirea campioanei nu are un caracter simbolic. În opinia sa, Serena nu ar reveni pe teren doar pentru a participa, ci pentru a lupta la cel mai înalt nivel.

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„Dacă Serena a decis să revină pe teren, nu revine pentru a fi o jucătoare mediocră, se întoarce pentru a câștiga totul. Asta nu este ea. În primul rând, începe la dublu, nu a spus dacă va juca la simplu. Simt că vrea să se testeze. Vrea să știe unde este în acest moment. Trebuie să vadă cum se simte pe teren, pentru a decide dacă merge mai departe sau nu.

Dacă are sens ca la 44 de ani să te întorci în circuit? După ce nu ai concurat patru sau cinci ani? Cu doi copii? Nu are sens. Asta e Serena! Serena face lucruri care par imposibile pentru că ea crede că le poate face. Nu spun că va fi numărul 1 și că va câștiga toate turneele de Grand Slam”, a spus Mouratoglou.

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Serena Williams nu a mai disputat un meci oficial de peste trei ani și este mamă a doi copii, iar o întoarcere la cel mai înalt nivel după o asemenea pauză reprezintă o provocare uriașă chiar și pentru o sportivă de talia sa. Mouratoglou a explicat că participarea la dublu poate reprezenta un prim test pentru americancă. În opinia sa, Serena încearcă să afle unde se află din punct de vedere fizic și competitiv înainte de a lua o decizie privind o eventuală revenire și în probele de simplu.

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Turneul care a confirmat prezența Serenei Williams

Deși evită să facă pronosticuri îndrăznețe privind câștigarea unor turnee de Grand Slam sau revenirea pe primul loc mondial, antrenorul francez susține că experiența l-a învățat să nu excludă niciodată performanțele extraordinare ale fostei sale eleve. „Nimic nu este imposibil pentru Serena”, a punctat acesta.

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Organizatorii turneului de la Queen’s au confirmat deja prezența Serenei Williams în competiția programată între 8 și 14 iunie. Rămâne de văzut dacă apariția sa va reprezenta doar o participare punctuală la dublu sau începutul unui nou capitol într-una dintre cele mai impresionante cariere din istoria tenisului mondial.

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