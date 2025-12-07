Patrick Mouratoglou are o nouă favorită din tenisul românesc: „Foarte rar vedem așa ceva!”

ADVERTISEMENT

Patrick Mouratoglou, celebrul antrenor de tenis de origine franceză, urmărește în continuare tenisul din România. Fostul colaborator al Simonei Halep are o nouă favorită. Pe cine a lăudat public.

Noua tenismenă română favorită al ui Patrick Mouratoglou

Patrick Mouratoglou este conectat în permanență cu tenisul, indiferent de țară sau competiție. Cunoscutul antrenor, care a pregătit în trecut nume uriașe precum Serena Williams, , Stefanos Tsitsipas sau Simona Halep, are acum o nouă favorită.

ADVERTISEMENT

Mai exact, Mouratoglou a lăudat-o pe Monica Niculescu, Acesta a spus că o sportivă de genul ei este extrem de rar întâlnită în prezent în tenis.

„Oh, ea e Monica Niculescu. Foarte rar vedem un jucător să execute lovitura de slice (n.r. – lovitură tăiată) cu forehandul. Și ea e recunoscută pentru asta! Majoritatea jucătorilor de top, dacă nu toți, știu să dea slice cu reverul. Dar de obicei e reverul, nu forehandul. Dacă ai un slice bun, mingea sare foarte puțin, iar apoi poți ataca cu dreapta. Deci majoritatea au un slice de backhand bun, urmat de un forehand agresiv.

ADVERTISEMENT

Ce este interesant la slice-ul de forehand: în primul rând, e foarte neobișnuit. De obicei, jucătorii folosesc această armă pentru atac. Pentru că dacă joci cu Rafa Nadal și îi pui slice pe forehand, ești „mort”. Dar jucând un slice cu forehand-ul, va trebui să trimiți mingea pe reverul adversarului, ceea ce este ciudat!”

ADVERTISEMENT

Ce are atât de special favorita lui Patrick Mouratoglou

Ulterior, Patrick Mouratoglou a explicat motivul pentru care tehnica Monicăi Niculescu este atât de specială. Acesta a subliniat faptul că adversarele româncei au mari dificultăți când sportiva imprimă un contraefect mingii.

„În cazul Monicăi Niculescu, este foarte special, deoarece ea imprimă un contraefect și știm că adversarele se chinuie când mingea sare în lateral. Deci această lovitură este extrem de eficientă pentru ea. Obține multe mingi ușoare pe care le atacă după un slice de forehand, iar în cazul ei, reverul este lovitura de atac”, a spus Mouratoglou.

ADVERTISEMENT