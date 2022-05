Patrick Mouratoglou, despre latura introvertită a Simonei Halep: „Nu-i judec pe oameni și vreau în mod sincer să-i ajut”

Simona Halep se pregătește pentru debutul la Roland Garros, Grand Slam-ul său preferat, pe care l-a câștigat în 2018. În primul tur, , marți, 24 mai, nu mai devreme de ora 15:30. Înainte de startul turneului de la Paris, Patrick Mouratoglou a vorbit despre colaborarea cu sportiva din Constanța.

Patrick Mouratoglou a vorbit despre latura mai puțin cunoscută a Simonei Halep

Simona Halep (locul 19 WTA) , iar colaborarea pare de bun augur. Cei doi se află acum în fața celui mai mare test, Roland Garros 2022. Pe zgura franceză, românca a jucat trei finale: 2014, 2017 și 2018.

„Am văzut-o pe Simona jucând de multe ori de-a lungul anilor. A jucat contra Serenei de numeroase ori. Am avut întotdeauna cea mai mare admirație pentru ea și pentru ceea ce a reușit. De asemenea, i-am apreciat jocul, loviturile, spiritul de luptă.

Nu îi cunoșteam personalitatea, dar când am început să discutăm, atunci când a venit la academia mea, am descoperit o persoană deosebită. Foarte inteligentă, deschisă, blândă, autentică. Văd că are o educație solidă, cu valori puternice. În lumea noastră, asta contează foarte mult.

Apoi am descoperit etica muncii ei, determinarea de a dori mereu să progreseze, să învețe, să devină mai bună, ceea ce este ceva extrem de rar, cu atât mai mult în cazul cuiva care deja a obținut atât de mult. Când am avut șansa unui tablou complet al personalității și jocului ei, în mintea mea nu m-am îndoit deloc”, a declarat Patrick Mouratoglou, pentru .

„Am descoperit că poate fi foarte deschisă și de încredere”

Fostul antrenor al Serenei Williams în perioada 2012-2022 a analizat calitățile și slăbiciunile Simonei Halep.

„Mă concentrez mereu pe forțe, nu pe slăbiciuni. Cred că pentru a avea cea mai bună versiune a oricărui jucător, să-i dezvolți calitățile e mereu mai potrivit decât să te concentrezi pe vulnerabilități. Un Grand Slam se câștigă cu atuurile, cu părțile tale puternice.

Simona are ochi grozavi, vede repede, reacționează repede, se deplasează repede. Este, de asemenea, foarte consistentă fiindcă toată viața ei a fost concentrată, profesionistă și și-a dezvoltat această calitate. Când a jucat la cel mai bun nivel al ei, a făcut-o stând aproape de linia de fund, tăind unghiurile”, a adăugat antrenorul francez.

Cunoscut drept un antrenor care comunică excelent cu elevii săi, Patrick Mouratoglou îi contrazice pe oamenii care spun despre Halep că este introvertită.

„Nu am nicio problemă să vorbesc cu oricine. Cred că sunt deschis la minte. Nu-i judec pe oameni și vreau în mod sincer să-i ajut. Sunt dedicat Simonei și voi da 100% ca să o ajut să-și împlinească visurile în acest sport. Simona nu e atât de introvertită. Poate să se afle în unele situații și cu persoane pe care nu le cunoaște sau în care nu are încredere, dar am descoperit că poate fi, de asemenea, foarte deschisă și de încredere”, a conchis Patrick Mouratoglou.