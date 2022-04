Patrick Mouratoglou, explică de ce a ales să o antreneze pe Simona Halep: ”Este pasiunea vieții mele”

Cei doi la începutul acestei luni, iar primul turneu la care Mouratoglou va sta în loja fostului lider mondial este Madrid Open.

Cum a ajuns Patrick Mouratoglou să colaboreze cu Simona Halep

Înțelegerea dintre Simona Halep și Patrick Mouratoglou a surprins lumea tenisului, mai ales că francezul nu anunțase o încetare a colaborării cu Serena Williams, în ciuda faptului că marea campioană americană a jucat foarte puțin în ultimii ani.

Antrenorul de 51 de ani a explicat faptul că nu mai putea sta departe de tenis și de aceea a acceptat să o pregătească pe dubla campioană de Grand Slam, iar totul a început după ce Halep a mers să se pregătească la Academia lui.

”Este un nou capitol din cariera mea de antrenor. În ultimele luni am realizat cât de mult îmi lipsește antrenoratul. Este pasiunea vieții mele și simt că am atât de multe de oferit. Simona a venit la Academie pentru a se antrena, iar de aici totul a decurs cum am comunicat”, a declarat Patrick Mouratoglou, conform .

Românca nu e favorită la Madrid

Simona Halep nu a mers săptămâna trecut la turneul de la Stuttgart, pentru a se pregăti mai bine pentru competiția de la Madrid, iar acest lucru i-a adus o în clasamentul WTA.

Turneul de la Madrid se va desfășura în perioada 28 aprilie – 8 mai și va fi primul la care românca va fi însoțită de noul ei antrenor, însă, traseul sportivei din țara noastră spre fazele superioare ale turneului va fi unul extrem de dificil. Pentru prima oară după mulți ani, .

pentru tabloul principal de la WTA Madrid 2022 va avea loc marţi, 26 aprilie, după ora prânzului. Simona Halep nu se numără printre cei 16 capi de serie ai turneului, astfel că poate avea parte de o adversară dificilă încă din turul 1.

Simona Halep a câştigat de două ori turneul de la Madrid

Va fi a zecea participare a Simonei Halep la WTA Madrid, turneu pe care l-a câştigat de două ori, în 2016 şi 2017. Românca a mai jucat finala de alte două ori, în 2014, când a fost învinsă de Maria Sharapova, şi în 2019, când a pierdut la Kiki Bertens.

La ediţia din 2021, Simona Halep a fost a treia favorită a turneului şi le-a învins, în primele două tururi, pe Sara Sorribes Tormo şi Zheng Saisai. În optimile de finală, jucătoarea de 30 de ani a fost eliminată de Elise Mertens, după un meci-maraton, scor 6-4, 5-7, 5-7.