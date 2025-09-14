Patrick Mouratoglou i-a spus Serenei Williams că este prea grasă pentru tenis: ”Am avut câteva certuri pe tema asta”

Celebrul instructor de tenis, de origine franceză, i-a spus la un moment dat Serenei Williams că este prea grasă pentru tenis. Cei doi au avut câteva certuri pe această temă, mai ales după ce sportiva a rămas însărcinată.

ADVERTISEMENT

Patrick Mouratoglou i-a spus Serenei Williams că este prea grasă pentru tenis

Patrick Mouratoglou a devenit cunoscut datorită activității sale. A intrat în atenția publicului când a fost numit antrenor al lui Marcos Baghdatis. Datorită sfaturilor sale sportivul a ajuns până în finala Australian Open, în anul 2006.

Ulterior, a început să fie căutat de numeroși tineri și profesioniști din tenis, printre care se numără și Serena Williams. Colaborarea dintre cei doi a început în 2012, când cariera vedetei se afla într-un mare impas.

ADVERTISEMENT

Și-a propus să o ducă pe culmile succesului, făcându-se remarcat ca un guru al tenisului. Cu toate acestea, relația dintre cei doi a fost una complicată de-a lungul timpului. La un moment dat, antrenorul francez i-a spus sportivei că este prea grasă pentru tenis.

Au avut numeroase discuții pe această temă, Patrick Mouratoglou precizând că primele remarci au fost imediat după sarcină. Serena Williams a primit și câteva exemple pozitive, antrenorul subliniind că o greutate mai mică i-ar fi de mare ajutor în teren.

ADVERTISEMENT

De ce i-a spus Patrick Mouratoglou Serenei Williams că este grasă

„Îmi amintesc foarte bine. A fost după sarcină – nu imediat după; ştiu că aceste lucruri necesită timp. I-am spus: «Ascultă, nu este o remarcă legată de aspectul tău fizic. Nu este problema mea».

ADVERTISEMENT

Dar tenisul este un sport în care nu-ţi poţi permite să fii supraponderal. În primul rând, presiunea asupra articulaţiilor şi asupra întregului corp este atât de mare încât şansele de accidentare cresc considerabil.

Al doilea lucru este că este un sport în care schimbi direcţia tot timpul şi cu viteză mare. Chiar şi un kilogram în plus contează foarte mult.

ADVERTISEMENT

Când alergi cu viteză maximă într-o direcţie cu un kilogram în plus şi apoi trebuie să te opreşti şi să te întorci, timpul pe care îl pierzi este foarte important.

Uită-te la cei mai buni jucători din lume – Alcaraz, Sinner, Djokovic. Gândeşte-te la mişcările lor. Greutatea îi afecta mişcările”, declarat Patrick Mouratouglou, relatează .

„Riscul de accidentare crește considerabil”

„În cazul Serenei, care era deja mai în vârstă, evident, corpul nu mai reacționează la fel ca înainte, iar riscul de accidentare crește considerabil. Am avut câteva certuri pe tema asta”, a completat Patrick Mouratouglou.

Antrenorul de tenis își amintește că Serena Williams nu a reacționat tocmai bine când a îndemnat-o să slăbească. Jucătoarea de tenis s-a simțit judecată, însă instructorul a subliniat că este vorba de sănătatea sa.

În plus, a ținut să o atenționeze asupra faptului că are nevoie de o greutate optimă pentru a ajunge în vârf și pentru a face istorie. De asemenea, Patrick Mouratouglou a mai transmis că nu era treaba lui cum arată sportiva, fiind interesat numai de rezultate.

Datorită parteneriatului cu instructorul de pe Riviera Franceză, Serena Williams a câştigat 10 din cele 23 de titluri de Grand Slam la simplu. Vedeta consideră că jucătoarea de tenis ar fi avut rezultate și mai bune dacă era într-o formă fizică excelentă când i-a spus că e .

Cu toate acestea, nu este genul de om care să privească în urma sa și să aibă regrete. După ce a câștigat cel de-al 23-lea titlu de Grand Slam la Australian Open 2017 sportiva a luat o pauză până în martie 2018, fiind deja însărcinată în câteva săptămâni.

Cum a slăbit Serena Williams

Serena Williams a dezvăluit într-un interviu recent că toate criticile lui Patrick Mouratoglou au ajutat-o. Disputele dintre cei doi legat de greutatea sa au contribuit enorm la decizia pe care sportiva a luat-o în ultima perioadă.

Jucătoarea de tenis a apelat la o metodă medicală pentru a pierde kilogramele în plus. Aceasta a încercat să piardă în greutate prin dietă și exerciții fizice, după nașterea celor două fiice ale sale, Olympia și Adira, dar nu a reușit.

Așa se face că a promovat un medicament pentru slăbit. L-a luat pentru prima oară în luna aprilie și până în prezent a dat jos 14 kilograme. Astfel, Serena Williams se alătură vedetelor care au vorbit public despre folosirea medicamentelor pentru slăbit.

Oprah Winfrey, Whoopi Goldberg și cântăreața Meghan Trainor sunt doar câteva persoane publice care au apelat la această metodă. În plus, legenda baschetului Charles Barkley și comedianta Amy Schumer au eliminat kilogramele în plus cu ajutorul pastilelor.

Primele declarații făcute de Serena Williams despre slăbit

Serena Williams a recunoscut că a avut probleme cu genunchii, mai ales după ce a născut. În primele sale declarații sportiva, în vârstă de 43 de ani, spune este conștientă că a pierdut unele meciuri și din cauza problemelor de sănătate.

„Ca sportivă și ca persoană care a făcut totul, pur și simplu nu reușeam să ajung la greutatea ideală pentru a fi sănătoasă și, credeți-mă, am vrut să nu recurg la calea ușoară. Fac totul, în afară de a alege calea ușoară.

Practicam un sport profesionist și nu puteam reveni la starea în care trebuia să fiu pentru sănătatea mea, pentru greutatea mea sănătoasă, indiferent ce aș fi făcut. Întotdeauna slăbeam foarte mult.

Apoi, rămâneam la aceeași greutate. Indiferent ce aș fi făcut, nu puteam coborî sub acea cifră” a declarat Serena Williams într-un interviu pe care l-a oferit în emisiunea Today, conform .

Cine este Serena Williams

Serena Williams s-a născut pe 26 septembrie 1981, în Saginaw, Michigan, SUA. A devenit jucătoare profesionistă de tenis în anul 1995. E celebră pentru stilul său de joc, cu un serviciu devastator și o mentalitate de învingătoare.

A câștigat 14 titluri de Grand Slam la dublu, alături de sora sa, Venus Williams. În palmaresul său se găsesc 23 de titluri la simplu, fiind cea mai titrată jucătoare, la distanță de un singur titlu de recordul absolut al lui Margaret Court (24).

S-a retras oficial din tenis în 2022, însă a rămas un simbol al perseverenței, al emancipării femeilor și al reprezentării sportivilor de culoare. În momentul de față, vedeta și-a îndreptat atenția spre alte domenii de activitate.

Concret, este antreprenoare, investitoare și activistă. În plus, fosta jucătoare de tenis a apărut în numeroase proiecte media. În viața personală este dedicată creșterii și educării celor două fete pe care le are împreună cu Alexis Ohanian, co-fondator al rețelei sociale Reddit.