Patrick Mouratoglou, mulțumit de parcursul Simonei Halep la Wimbledon: „Au fost 3 luni uimitoare. Va fi o vară interesantă”

Simona Halep a fost învinsă fără drept de apel de către Elena Rybakina în semifinale la Wimbledon, însă Patrick Mouratoglou a avut la final o reacție de mare antrenor.

Patrick Mouratoglou, sprijin pentru Simona Halep: „Ultimele trei luni au fost uimitoare”

Simona Halep , lucru acceptat și de Patrick Mouratoglou: „Rybakina a fost prea bună pentru noi astăzi. O înfrângere este întotdeauna foarte dezamăgitoare, mai ales când dai tot ce ai, la toate nivelurile”.

Cu toate acestea, antrenorul francez consideră că perioada petrecută alături de Simona Halep a fost una fructuoasă: „Dar întotdeauna este de pus în perspectivă, iar ultimele trei luni cu Simona Halep au fost uimitoare”.

În final, Patrick Mouratoglou a făcut un anunț care a stârnit multe întrebări în rândurile fanilor Simonei: „Acum este timpul pentru odihnă, înainte de o vară interesantă. Mulțumim masiv tuturor fanilor Simonei Halep, care o susțin în zilele bune, dar și în zilele rele”.

Cum a reacționat Patrick Mouratoglou după înfrângerea Simonei Halep cu Rybakina

pe durata întregului meci şi a dezvăluit cum a reacţionat francezul la finalul partidei de pe Terenul Central de la All England Lawn Tennis and Croquet Club.

Patrick Mouratoglou și-a notat într-o agendă toate greșelile pe care le-a făcut Simona, iar la finalul meciului a părăsit rapid loja, după ce a bătut cuba cu toţi cei din staff.

Antrenorul a vrut să ajungă foarte repede în zona destinată jucătoarelor pentru a vorbi cu Simona, însă s-a întors în lojă crezând că și-a pierdut acreditarea.

Simona Halep a dezvăluit ce urmează după eliminarea de la Wimbledon: „Scopul meu acum este o vacanță”

Simona Halep a recunoscut că are nevoie de o vacanță, după două luni extrem de intense, cu foarte multe meciuri importante: „Scopul meu acum este o vacanță pentru că am muncit mult (zâmbește). Am nevoie de puțină odihnă”.

Halep a vorbit și despre obiectivele și strategia sa, care vor merge în aceeași direcție ca până acum: „Obiectivul meu este la fel ca cel cu care am venit aici, doar să mă îmbunătățesc și să fac ceea ce vreau să fac pe teren: să fiu mai agresivă, să fiu creativă și să păstrez același nivel în fiecare zi. L-am păstrat, dar astăzi nu a fost suficient de bun. Nu am fost bună suficient de mult”.

Jucătoarea noastră a confirmat că va reveni pe terenul de tenis la turneul de categoria WTA 250 de la Washington, care va avea loc în perioada 1-7 august.

Simona Halep, ultima șansă la un trofeu de Grand Slam în acest an

Așadar, pentru Simona , după care începe pregătirea pentru sezonul de hard, care va culmina cu ultimul turneu de Grand Slam al anului: US Open, în perioada 29 august – 11 septembrie.

Sezonul de hard debutează la Washington, unde Simona a mai participat o singură dată, în 2017, când a ajuns în sferturile de finală. A fost nevoită se retragă din cauza unor probleme avute cu căldura, deși era în avantaj în fața Elenei Makarova, scor 2-6, 6-3, 1-0.