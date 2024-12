Patrick Olsen a explicat de ce a vrut să joace în Dinamo – Sepsi, deși în ziua meciului era să îi moară copilul: ”Nu am vrut să fac un caz din asta”

Patrick Olsen (30 de ani) a vorbit despre șocul pe care l-a trăit în ziua meciului . și a fost în pericol să își piardă viața.

Patrick Olsen, mijlocașul lui Dinamo, a trecut prin momente cumplite

Căruciorul fetiței a fost scăpat de sub priviri timp de o secundă sau două de soacra lui Olsen, în condițiile în care bătea vântul puternic. Copila a ajuns în apă, însă din fericire nu a pățit nimic grav.

ADVERTISEMENT

Un trecător a fost pe fază și a putut să o salveze pe fiica lui Patrick Olsen de la înec. Mijlocașul ”câinilor” a fost integralist în aceeași zi, în duelul cu Sepsi, datorită sprijinului soției sale. El a explicat că a resimțit șocul cu adevărat abia în ziua următoare.

”Soția mea și mama ei se plimbau, în ziua meciului cu Sepsi, prin parcul Herăstrău cu cei doi copii ai mei. Se relaxau și se plimbau în zona cu restaurante. Cumva, mama soției mele a apăsat frâna căruciorului. S-a uitat în altă parte, una sau două secunde, iar căruciorul a căzut în apă. A căzut mai ales din cauza faptului că bătea vântul.

ADVERTISEMENT

E vorba de ghinion, de un accident venit pe neașteptate. Când soția mea a văzut asta, a sărit în apă pentru a scoate copilul de doar opt luni. Copilul era în cărucior. A sărit în apă și a scos-o din fericire înainte să se scufunde mai tare căruciorul.

Soția nu putea ajunge la mama ei, care era sus ca să prindă copilul. Soacra a început să strige la un bărbat care trecea prin zonă în acel moment. Este vorba de bărbatul pe care-l căutam (n.r.- ca să îi mulțumească).

ADVERTISEMENT

Patrick Olsen, despre decizia de a juca împotriva celor de la Sepsi: ”Am avut susținerea soției pentru a face asta”

A auzit-o și a ajutat-o. Când cineva ne ajută într-un asemenea mod, bineînțeles că vrem să-l găsim și să-i mulțumim. Apreciem că a fost acolo să ajute. A mai fost un alergător care a trecut pe acolo și a ajutat. Le suntem recunoscători celor care le-au ajutat. Toată lumea este în regulă. Bineînțeles că a fost un șoc pentru soția mea, pentru mama ei, dar asta este.

Nu am vrut să fac un caz din asta. Am jucat în acea zi, am avut avut susținerea soției pentru a face asta. Abia a doua zi am realizat cu adevărat ce s-a întâmplat, ce s-ar fi putut întâmpla.

ADVERTISEMENT

Familia mea a mers în Danemarca pentru câteva zile, apoi am mers și eu. Clubul mi-a permis două zile libere. Totul este în regulă, iar copilul este bine. Sigur că șocul a rămas, dar totul este în regulă”, a declarat Patrick Olsen, la de presă premergătoare partidei Gloria Buzău – Dinamo.