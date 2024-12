Patrick Olsen, aproape de tragedie! Fetița fotbalistului de la Dinamo, salvată de niște români după ce a căzut în lacul Herăstrău

Clipe de coșmar pentru , după ce fiica sa a fost la un pas de o tragedie. Fetița acestuia a fost salvată în ultimul moment după ce a căzut în lacul Herăstrău, iar fotbalistul a transmis un mesaj pe rețelele sociale, exprimându-și șocul și recunoștința.

La un pas de targedie! Fiica lui Patrick Olsen, salvată de la înec

Incidentul a avut loc sâmbătă, în Parcul Herăstrău. Din primele informații, se pare că micuța a intrat în lac, moment în care un trecător a reacționat prompt și a intervenit decisiv, prevenind o tragedie. Acțiunea curajoasă a salvatorului a făcut diferența între viață și moarte, iar familia lui Patrick Olsen poate răsufla ușurată.

, Patrick Olsen, a postat pe Instagram un mesaj de recunoștință pentru salvatorul fiicei sale. Fotbalistul încearcă să-l identifice pentru a-i mulțumi personal pentru gestul său eroic, care a făcut diferența.

Patrick Olsen: „Ca familie, le datorăm un mulțumesc”

Fetița a fost transportată de urgență la spital pentru a primi îngrijirile medicale necesare, iar familia încearcă să depășească șocul trăit. De asemenea, Patrick Olsen a mulțumit și personalului unui restaurant din apropiere, care a oferit sprijin și ajutor familiei în acele momente dificile.

„Bună tuturor, am nevoie de ajutorul vostru.

Trebuie să găsesc persoanele care au ajutat familia mea sâmbăta trecută, în Parcul Herăstrău. Ca familie, le datorăm un mulțumesc imens pentru că au contribuit la salvarea vieții fetiței mele, care este astăzi alături de noi.

Am fost cuprinși de șoc pentru a putea ține minte cine și câți au intervenit, iar plecarea de urgență spre spital nu ne-a permis să le mulțumim așa cum ar fi trebuit.

Suntem în mod special în căutarea unui bărbat care a sărit în apă și care a avut un impact decisiv. Vă rog să îmi transmiteți orice informație aveți.

De asemenea, un mare mulțumesc restaurantului @itcucinarestaurant pentru grija oferită familiei mele într-o situație de urgență! (Vom reveni să vă oferim recunoștința pe care o meritați)” a fost mesajul lui Patrick Olsen.

Reacția restaurantului:

„Da, a fost un incident. A căzut copilul în apă, lângă noi aici. A fost o neatenție sau o neglijență. Am intervenit și noi și am încercat să îi ajutăm după ce a fost scos din apă. Important e că totul s-a terminat cu bine”, au transmis reprezentanții restaurantului IT Cucina, în exclusivitate pentru FANATIK.

Ce spunea fotbalistul acum câteva luni despre familia sa

În trecut, fotbalistul se declara un familist convins. El are, împreună cu soția sa, două fetițe superbe cu care se mândrește. El a mai spus că este extrem de grijuliu cu copiii săi, pe care îi iubește enorm.

„Sunt un familist, încerc să stau cât mai mult alături de cele două fiice. Una are doi ani și jumătate, iar cealaltă are cinci luni. Și cu soția mea, desigur. Îmi place să beau cafea, să mă plimb, să merg la locul de joacă după antrenament. Îmi place moda, în Danemarca aveam un prieten cu care mergeam la pescuit și era foarte distractiv.

Și la fel și cu România, ea a fost cea care a insistat, fiindcă de când au venit copiii sunt întotdeauna foarte grijuliu, dar ea a fost cea care a zis că trebuie să încercăm această oportunitate”, a spus Patrick Olsen, conform .