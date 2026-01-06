Patrick Olsen, mesaj de rămas bun la 6 luni după plecarea de la Dinamo: „Sper să pot reveni”

ADVERTISEMENT

Patrick Olsen a plecat de la Dinamo în vara anului trecut și a semnat cu Horsens, grupare din divizia secundă daneză. Mijlocașul ar fi părăsit gruparea „roș-albă” din cauza unui conflict cu antrenorul Zeljko Kopic, care nu i-ar fi permis să revină în țara natală pentru a fi prezent la înmormântarea unei rude. 6 luni mai târziu, mijlocașul a transmis un mesaj de adio fanilor.

Patrick Olsen, mesaj de adio la 6 luni după plecarea de la Dinamo

Olsen a transmis fanilor că și-ar dori să revină și să o vadă pe Dinamo câștigând titlul. „Uneori, când ceva a însemnat atât de mult, devine și mai greu să spui adio. Mi-a luat mai bine de șase luni să găsesc modul potrivit de a vă spune mulțumesc și la revedere tuturor. Iar când scriu ‘vouă’, mă refer la toți câinii roșii.

A fost o experiență incredibilă să mi se ofere șansa de a juca în fața voastră. Din prima zi m-am simțit binevenit și m-am bucurat de fiecare meci, de fiecare weekend — mai ales pentru că am avut ocazia să joc în fața voastră, fani extraordinari, despre care voi fi mândru să le povestesc copiilor mei într-o zi.

Vă mulțumesc pentru timpul petrecut alături de câinii roșii. Sper să pot reveni într-o zi și, cu puțin noroc, să văd Dinamo câștigând campionatul! Vă voi urmări în continuare și mă voi simți mereu ca un câine roșu! Mulțumesc”, a fost mesajul danezului pe .

Val de reacții după mesajul lui Patrick Olsen

Printre cei care au reacționat la mesajul lui Olsen se numără foștii săi coechipieri, , Josue Homawoo, Georgi Milanov și Maxime Sivis. De asemenea, mai mulți suporteri i-au transmis danezului să revină la echipă, deoarece Dinamo ar fi „casa” sa.

Inclusiv pagina oficială a clubului Dinamo a lăsat un comentariu la postarea lui Patrick Olsen: „Odată un câine roșu, mereu un câine roșu”. În sezonul petrecut la Dinamo, mijlocașul danez a strâns 29 de prezențe în toate competițiile, marcând un gol într-un succes contra lui Poli Iași (2-0).

Cine este Patrick Olsen

Crescut de Brondby, a semnat cu Inter Milano în 2012, la vârsta de 18 ani. Danezul a jucat într-un singur meci de Cupă pentru „nerazzurri” înainte de a fi împrumutat la Stromsgodset, iar în februarie 2015 s-a despărțit de Inter, devenind liber de contract. După o scurtă experiență la Haugesund, în Norvegia, mijlocașul a semnat cu gruparea franceză Lens, unde avea să rămână timp de un an și jumătate.

Olsen a revenit mai apoi în țara natală, evoluând pentru Helsingor, Aalborg și Aarhus, înainte de a semna cu Slask Wroclaw în 2022. După doi ani și jumătate în Polonia, danezul a devenit din nou jucător liber, semnând cu Dinamo în septembrie 2024. Acesta a semnat un contract pe doi ani, însă a părăsit echipa după doar un sezon, fiind achiziționat cu 250.000 de euro de Horsens.