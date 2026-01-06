Sport

Patrick Olsen, mesaj de rămas bun la 6 luni după plecarea de la Dinamo: „Sper să pot reveni”

Un fotbalist care a plecat de la Dinamo în vara anului trecut, după un conflict cu antrenorul Zeljko Kopic, a transmis un mesaj de rămas bun fanilor, în care și-a exprimat și dorința de a reveni.
Bogdan Mariș
06.01.2026 | 22:50
Patrick Olsen mesaj de ramas bun la 6 luni dupa plecarea de la Dinamo Sper sa pot reveni
Fostul jucător al lui Dinamo a transmis un mesaj de rămas bun la 6 luni după plecarea de la echipă. FOTO: Sport Pictures
Patrick Olsen a plecat de la Dinamo în vara anului trecut și a semnat cu Horsens, grupare din divizia secundă daneză. Mijlocașul ar fi părăsit gruparea „roș-albă” din cauza unui conflict cu antrenorul Zeljko Kopic, care nu i-ar fi permis să revină în țara natală pentru a fi prezent la înmormântarea unei rude. 6 luni mai târziu, mijlocașul a transmis un mesaj de adio fanilor.

Patrick Olsen, mesaj de adio la 6 luni după plecarea de la Dinamo

Olsen a transmis fanilor că și-ar dori să revină și să o vadă pe Dinamo câștigând titlul. „Uneori, când ceva a însemnat atât de mult, devine și mai greu să spui adio. Mi-a luat mai bine de șase luni să găsesc modul potrivit de a vă spune mulțumesc și la revedere tuturor. Iar când scriu ‘vouă’, mă refer la toți câinii roșii.

A fost o experiență incredibilă să mi se ofere șansa de a juca în fața voastră. Din prima zi m-am simțit binevenit și m-am bucurat de fiecare meci, de fiecare weekend — mai ales pentru că am avut ocazia să joc în fața voastră, fani extraordinari, despre care voi fi mândru să le povestesc copiilor mei într-o zi.

Vă mulțumesc pentru timpul petrecut alături de câinii roșii. Sper să pot reveni într-o zi și, cu puțin noroc, să văd Dinamo câștigând campionatul! Vă voi urmări în continuare și mă voi simți mereu ca un câine roșu! Mulțumesc”, a fost mesajul danezului pe Instagram.

Val de reacții după mesajul lui Patrick Olsen

Printre cei care au reacționat la mesajul lui Olsen se numără foștii săi coechipieri, Astrit Selmani, Josue Homawoo, Georgi Milanov și Maxime Sivis. De asemenea, mai mulți suporteri i-au transmis danezului să revină la echipă, deoarece Dinamo ar fi „casa” sa.

Inclusiv pagina oficială a clubului Dinamo a lăsat un comentariu la postarea lui Patrick Olsen: „Odată un câine roșu, mereu un câine roșu”. În sezonul petrecut la Dinamo, mijlocașul danez a strâns 29 de prezențe în toate competițiile, marcând un gol într-un succes contra lui Poli Iași (2-0).

Cine este Patrick Olsen

Crescut de Brondby, Patrick Olsen a semnat cu Inter Milano în 2012, la vârsta de 18 ani. Danezul a jucat într-un singur meci de Cupă pentru „nerazzurri” înainte de a fi împrumutat la Stromsgodset, iar în februarie 2015 s-a despărțit de Inter, devenind liber de contract. După o scurtă experiență la Haugesund, în Norvegia, mijlocașul a semnat cu gruparea franceză Lens, unde avea să rămână timp de un an și jumătate.

Olsen a revenit mai apoi în țara natală, evoluând pentru Helsingor, Aalborg și Aarhus, înainte de a semna cu Slask Wroclaw în 2022. După doi ani și jumătate în Polonia, danezul a devenit din nou jucător liber, semnând cu Dinamo în septembrie 2024. Acesta a semnat un contract pe doi ani, însă a părăsit echipa după doar un sezon, fiind achiziționat cu 250.000 de euro de Horsens.

