Sport

Patrick Stewart a fost la înălțime și în sport! Fosta vedetă din Star Wars a băut din adidasul lui Ricciardo și a fost mare fan al lui Messi

Gabriel Neagu
30.10.2026 | 09:11
Patrick Stewart a fost la inaltime si in sport Fosta vedeta din Star Wars a baut din adidasul lui Ricciardo si a fost mare fan al lui Messi
SPECIAL FANATIK
Patrick Stewart a fost la înălțime și în sport! Fosta vedetă din Star Wars a băut din adidasul lui Ricciardo și a fost mare fan al unei echipe istorice din Anglia. sursa foto: colaj fanatik / hepta, youtube - @theindependent
Patrick Stewart a fost cunoscut la nivel mondial pentru rolurile sale din filme. Totuși, actorul a avut o pasiune foarte mare pentru sport, fiind părtaș la mai multe evenimente importante.
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Patrick Stewart a decedat, joi, 29 octombrie, la vârsta de 86 de ani. Actorul cunoscut pentru rolul său din Star Wars a fost doborât de boala Alzheimer, lăsând în spate o carieră impresionantă în lumea filmului. Pe lângă cinematografie, una dintre marile pasiuni ale britanicului a fost sportul.

Patrick Stewart a băut din gheata lui Daniel Ricciardo

Actorul a avut o afinitate pentru sporturile cu motoare. În 2017, s-a aflat în prim-plan, la Marele Premiu de Formula 1 din Canada. Patrick Stewart a acceptat provocarea australianului Daniel Ricciardo. Acesta a avut șansa de a imita celebrarea-semnătură a sportivului. La finalul fiecărei curse terminate pe podium, Daniel Ricciardo își toarnă șampanie într-unul dintre adidașii lui și bea. Acest lucru l-a făcut și Patrick Stewart.

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Momentul în care actorul britanic a imitat celebrarea lui Daniel Ricciardo a avut loc în timpul unui interviu acordat după cursă. După gestul care a făcut înconjurul internetului, Lewis Hamilton i-a spus lui Patrick Stewart: ”Sunt mândru de tine pentru că ai făcut asta. Asta e ceva ce eu nu puteam face”. Fosta vedetă din filmul Star Wars i-a replicat: ”Nu-mi pasă. Aș bea din gheata oricui”, arăta, la momentul respectiv, publicația australiană ABC.

Patrick Stewart a fost un mare pasionat al Formula 1. Acesta a recunoscut că unul dintre idolii copilăriei sale a fost pilotul britanic Stirling Moss. Cei doi s-au întâlnit, în 2012, în producția documentarului ”Racing Legends” produs de BBC. Patrick Stewart și Stirling Moss au răsfoit albumele cu amintiri ale pilotului și au făcut o călătorie până în Florența într-un Mercedes-Benz Gullwing clasic.

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Patrick Stewart a ținut cu o echipă din Liga 3 a Angliei și era mare fan Messi

Pe lângă Formula 1, britanicul a fost un mare fan al fotbalului și un susținător absolut al echipei din Liga 3 a Angliei, Huddersfield Town. Pasiunea pentru ”terrieri” a început încă din copilărie, iar Patrick Stewart a rămas atașat de club pentru tot restul vieții sale. Mai mult, a fost președintele de onoare al academiei clubului din Yorkshire. Ultima apariție publică a lui Patrick Stewart datează din 2024. Atunci, actorul a fost zărit în tribunele arenei lui Huddersfield, purtând fularul echipei preferate.

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De altfel, britanicul a fost un mare fan al lui Lionel Messi. Cei doi au avut ocazia să se cunoască, la gala FIFA Best Player Award, în 2017. Patrick Stewart a făcut o poză împreună cu atacantul argentinian și a postat-o pe rețelele de socializare, acompaniată de mesajul: ”Ziua în care am cunoscut un zeu”.

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