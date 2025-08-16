Patrick Vieira, elogiu pentru Nicolae Stanciu după golul fabulos înscris de român la debut. „E primul care ajunge în sala de forță și ultimul care pleacă”

Nicolae Stanciu a avut parte de un debut de vis la Genoa, echipa patronată de Dan Șucu. Căpitanul echipei naționale a înscris primul său gol pentru „Grifoni”, în meciul din Cupa Italiei, în fața celor de la Vicenza, iar la final Patrick Vieira, antrenorul formației de pe „Luigi Ferraris”, l-a elogiat.

Nicolae Stanciu, show în primul meci pentru Genoa

Titularizat la mijlocul terenului, internaționalul român a făcut un meci foarte bun, iar în repriza a doua a stabilit scorul final al partidei cu Vicenza, 3-0 pentru echipa sa, printr-o execuție de autor.

Fotbalistul l-a învins pe portarul advers cu un șut în forță, sub bara transversală. Dan Șucu, patronul celor de la Genoa, dar și Mircea Lucescu, selecționerul naționalei de seniori a României,

Ce a spus Patrick Vieira despre Nicolae Stanciu. „Nu mă surprinde deloc ce a făcut!”

Patrick Vieira, antrenorul grifonilor, a avut doar cuvinte de laudă pentru Stanciu. Fotbalistul român l-a impresionat pe fostul câștigător al Cupei Mondiale și este posibil să devină o piesă de bază în echipa celor de la Genoa, în acest sezon.

„E un jucător cu experiență și calitate. A venit cu calmul și tehnica lui. Va ajuta echipa să fie chiar și mai puternică în ultimii 30 de metri. Nu mă surprinde deloc ce a făcut!

E primul care ajunge în sala de forță și ultimul care pleacă. Muncește din greu, iar mobilitatea sa ne-a ajutat să avem superioritate la mijloc”, a declarat Patrick Vieira, conform

Genoa s-a calificat, așa cum era de așteptat, în runda cu numărul doi din Cupa Italiei. Acolo, echipa lui Dan Șucu va întâlni pe Empoli. Grifonii debutează în Serie A pe 23 august, într-un meci cu Lecce, pe teren propriu, iar în etapa a doua vor juca împotriva lui Juventus.