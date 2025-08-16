Sport

Alex Bodnariu
16.08.2025 | 10:26
Patrick Vieira, elogiu pentru Nicolae Stanciu după golul fabulos înscris de român la debut. „E primul care ajunge în sala de forță și ultimul care pleacă"
Patrick Vieira, elogiu pentru Nicolae Stanciu după golul fabulos înscris de român la debut. „E primul care ajunge în sala de forță și ultimul care pleacă”

Nicolae Stanciu a avut parte de un debut de vis la Genoa, echipa patronată de Dan Șucu. Căpitanul echipei naționale a înscris primul său gol pentru „Grifoni”, în meciul din Cupa Italiei, în fața celor de la Vicenza, iar la final Patrick Vieira, antrenorul formației de pe „Luigi Ferraris”, l-a elogiat.

Nicolae Stanciu, show în primul meci pentru Genoa

Stanciu i-a cucerit deja pe fanii genovezilor. Titularizat la mijlocul terenului, internaționalul român a făcut un meci foarte bun, iar în repriza a doua a stabilit scorul final al partidei cu Vicenza, 3-0 pentru echipa sa, printr-o execuție de autor.

Fotbalistul l-a învins pe portarul advers cu un șut în forță, sub bara transversală. Dan Șucu, patronul celor de la Genoa, dar și Mircea Lucescu, selecționerul naționalei de seniori a României, au văzut pe viu reușita de zile mari semnată de Nicolae Stanciu.

Ce a spus Patrick Vieira despre Nicolae Stanciu. „Nu mă surprinde deloc ce a făcut!”

Patrick Vieira, antrenorul grifonilor, a avut doar cuvinte de laudă pentru Stanciu. Fotbalistul român l-a impresionat pe fostul câștigător al Cupei Mondiale și este posibil să devină o piesă de bază în echipa celor de la Genoa, în acest sezon.

„E un jucător cu experiență și calitate. A venit cu calmul și tehnica lui. Va ajuta echipa să fie chiar și mai puternică în ultimii 30 de metri. Nu mă surprinde deloc ce a făcut!

E primul care ajunge în sala de forță și ultimul care pleacă. Muncește din greu, iar mobilitatea sa ne-a ajutat să avem superioritate la mijloc”, a declarat Patrick Vieira, conform genova24.it.

Genoa s-a calificat, așa cum era de așteptat, în runda cu numărul doi din Cupa Italiei. Acolo, echipa lui Dan Șucu va întâlni pe Empoli. Grifonii debutează în Serie A pe 23 august, într-un meci cu Lecce, pe teren propriu, iar în etapa a doua vor juca împotriva lui Juventus.

Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
