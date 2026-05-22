Sport

Patrick Vieira, replică pentru Dan Șucu după ce a fost demis de la Genoa: „Sunt fericit!”

Fostul antrenor al celor de la Genoa, Patrick Vieira, a oferit verdictul cu privire la sezonul echipei patronate de Dan Șucu. Ce cuvânt a folosit francezul pentru a-l caracteriza pe fostul său coechipier, Cristi Chivu.
Bogdan Mariș
22.05.2026 | 11:51
Patrick Vieira replica pentru Dan Sucu dupa ce a fost demis de la Genoa Sunt fericit
ULTIMA ORĂ
Patrick Vieira (49 de ani) a vorbit despre plecarea sa de la echipa patronată de Dan Șucu (63 de ani), Genoa, dar și despre titlul cucerit de Cristi Chivu cu Inter. FOTO: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Patrick Vieira (49 de ani) a fost primul antrenor cu care Dan Șucu a lucrat la Genoa. După un final de sezon pozitiv în stagiunea 2024-2025 din Serie A, „grifonii” au avut un start teribil în actuala stagiune, iar tehnicianul francez a ajuns la un acord pentru a părăsi echipa într-un moment în care Genoa ocupa ultimul loc. Cum a comentat acesta parcursul pe care echipa l-a avut sub comanda lui Daniele De Rossi.

Patrick Vieira, reacție surprinzătoare cu privire la situația de la Genoa

Patrick Vieira a afirmat că Genoa lui Dan Șucu s-ar fi salvat oricum de la retrogradare, însă francezul l-a felicitat pe tehnicianul numit în locul său, Daniele De Rossi. „Da, nu am avut niciun dubiu (n.r. că Genoa se va salva). Eram convins. Dar asta nu ia din meritele lui De Rossi, care a făcut o treabă excelentă.

ADVERTISEMENT

Îi mulțumesc pentru cuvintele frumoase despre mine, sunt fericit că Genoa s-a salvat”, a spus fostul mare mijlocaș, în cadrul unui interviu oferit pentru Gazzetta dello Sport. Acesta a vorbit și despre viitorul său: „Mi-ar plăcea să antrenez din nou în Serie A. Nu am dat totul, am lăsat treaba neterminată”. Înainte de ultima etapă din Serie A, Genoa ocupă locul 14 în clasament, cu 41 de puncte.

Ar fi putut Patrick Vieira să ajungă pe banca Interului înainte de numirea lui Cristi Chivu? Cum a comentat francezul titlul cucerit de antrenorul român

Înainte ca Inter să oficializeze numirea lui Cristi Chivu, în spațiul public a apărut informația că Patrick Vieira s-a numărat printre candidații „nerazzurrilor”. Fostul mare fotbalist nu a confirmat în totalitate acest aspect. „Nu vreau să dezvălui numele echipei, dar pot confirma: am avut discuții cu mai multe cluburi importante din Italia. Dar am ales să rămân la Genoa atunci”, a afirmat francezul.

ADVERTISEMENT
O fetiță de 2 ani a murit după tatăl său a uitat să...
Digi24.ro
O fetiță de 2 ani a murit după tatăl său a uitat să o ducă la creșă și a rămas închisă în mașină ore întregi

Întrebat despre succesul pe care l-au avut în acest sezon foștii săi coechipieri, Cristi Chivu, care a câștigat eventul cu Inter, și Cesc Fabregas, aflat în lupta pentru Champions League ca antrenor al lui Como, Patrick Vieira i-a lăudat pe cei doi: „Chivu a câștigat pentru că e inteligent, se vedea asta încă de când era jucător. Părea introvertit, dar avea personalitate. Glumeam mereu cu Cesc: ‘Dacă am plecat de la Arsenal, e vina ta’. La 17 ani, când a început la noi, nu era la un nivel bun din punct de vedere fizic, dar compensa prin înțelegerea jocului. Așa că am plecat: nu puteam accepta să stau pe bancă”.

ADVERTISEMENT
Mario Iorgulescu a rupt tăcerea: singurele cuvinte rostite, după ce a fost condamnat...
Digisport.ro
Mario Iorgulescu a rupt tăcerea: singurele cuvinte rostite, după ce a fost condamnat definitiv la închisoare
Tenis, Roland Garros 2026, live video. Româncele au aflat când vor evolua în...
Fanatik
Tenis, Roland Garros 2026, live video. Româncele au aflat când vor evolua în primul tur. Posibil duel spectaculos între Jaqueline Cristian și Gabriela Ruse. Pe cine înfruntă Cîrstea
Cine sunt jucătorii de la Universitatea Craiova care vor primi titlul de cetățean...
Fanatik
Cine sunt jucătorii de la Universitatea Craiova care vor primi titlul de cetățean de onoare. Nu toți fotbaliștii vor fi premiați de Olguța Vasilescu
Vedeta de la Digi care a impresionat o echipă întreagă. A vrut să...
Fanatik
Vedeta de la Digi care a impresionat o echipă întreagă. A vrut să schimbe fotbalul românesc
Tags:
Parteneri
Marius Vizer a blocat un transfer important la FCSB: 'Mi-a zis să semnez...
iamsport.ro
Marius Vizer a blocat un transfer important la FCSB: 'Mi-a zis să semnez cu CFR Cluj'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!