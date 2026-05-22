Patrick Vieira, replică pentru Dan Șucu după ce a fost demis de la Genoa: „Sunt fericit!”

Patrick Vieira (49 de ani) a fost primul antrenor cu care Dan Șucu a lucrat la Genoa. După un final de sezon pozitiv în stagiunea 2024-2025 din Serie A, „grifonii” au avut un start teribil în actuala stagiune, iar tehnicianul francez a ajuns la un acord pentru a părăsi echipa într-un moment în care Genoa ocupa ultimul loc. Cum a comentat acesta parcursul pe care echipa l-a avut sub comanda lui Daniele De Rossi.

Patrick Vieira a afirmat că Genoa lui Dan Șucu s-ar fi salvat oricum de la retrogradare, însă francezul l-a felicitat pe tehnicianul numit în locul său, Daniele De Rossi. „Da, nu am avut niciun dubiu (n.r. că Genoa se va salva). Eram convins. Dar asta nu ia din meritele lui De Rossi, care a făcut o treabă excelentă.

Îi mulțumesc pentru cuvintele frumoase despre mine, sunt fericit că Genoa s-a salvat”, a spus fostul mare mijlocaș, în cadrul unui interviu oferit pentru . Acesta a vorbit și despre viitorul său: „Mi-ar plăcea să antrenez din nou în Serie A. Nu am dat totul, am lăsat treaba neterminată”. Înainte de ultima etapă din Serie A, .

Ar fi putut Patrick Vieira să ajungă pe banca Interului înainte de numirea lui Cristi Chivu? Cum a comentat francezul titlul cucerit de antrenorul român

Înainte ca Inter să oficializeze numirea lui Cristi Chivu, în spațiul public a apărut informația că Patrick Vieira s-a numărat printre candidații „nerazzurrilor”. Fostul mare fotbalist nu a confirmat în totalitate acest aspect. „Nu vreau să dezvălui numele echipei, dar pot confirma: am avut discuții cu mai multe cluburi importante din Italia. Dar am ales să rămân la Genoa atunci”, a afirmat francezul.

Întrebat despre succesul pe care l-au avut în acest sezon foștii săi coechipieri, , și Cesc Fabregas, aflat în lupta pentru Champions League ca antrenor al lui Como, Patrick Vieira i-a lăudat pe cei doi: „Chivu a câștigat pentru că e inteligent, se vedea asta încă de când era jucător. Părea introvertit, dar avea personalitate. Glumeam mereu cu Cesc: ‘Dacă am plecat de la Arsenal, e vina ta’. La 17 ani, când a început la noi, nu era la un nivel bun din punct de vedere fizic, dar compensa prin înțelegerea jocului. Așa că am plecat: nu puteam accepta să stau pe bancă”.