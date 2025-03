Patrick Vieira vrea o atmosferă incendiară la Genoa – Lecce cu Dan Șucu în tribune: „Avem nevoie”

, partidă în care . Gruparea patronată de Dan Șucu deschide runda 29 a campionatului cu un duel pe teren propriu împotriva lui Lecce, iar antrenorul Patrick Vieira a prefațat întâlnirea.

Patrick Vieira: „Avem nevoie și mai mare de suporteri”

Genoa pornește cu prima șansă în meciul care se va disputa vineri, de la ora 21:45, dar Patrick Vieira este circumspect, ținând cont de rezultatul înregistrat la începul anului pe terenul lui Lecce, 0-0. „Ne așteptăm la un meci greu, dar acasă am luat 10 puncte din ultimele patru meciuri și e un lucru pozitiv. În meciul tur, am avut probleme.

Am obținut rezultate pozitive acasă în ultimele partide și suntem pregătiți să întâlnim o echipă puternică. Contra lui Cagliari am făcut o greșeală în prima repriză, dar în partea secundă am demonstrat că avem caracter” a declarat tehnicianul.

Patrick Vieira nu se va putea baza la acest meci pe mai mulți jucători importanți. Thorsby, Ahanor, Vitinha, Cuenca, Bani și Messias nu vor fi disponibili, în timp ce Cornet este incert. În acest context, antrenorul francez își dorește ca fanii celor de la Genoa să creeze o atmosferă fabuloasă la meciul de pe „Luigi Ferraris”.

„Când jucăm acasă, un argument puternic este publicul. Mi-a plăcut tot timpul atmosfera pe care o creează fanii la meciurile de acasă. Dacă am obținut rezultate bune pe teren propriu, este datorită susținerii fanilor. Din acest motiv, cu toate accidentările pe care le avem, avem nevoie și mai mare de suporteri. Vreau să văd o atmosferă cum nu a mai fost niciodată la Genoa” a transmis Vieira, citat de .

„Voi cere din ce în ce mai mult de la jucători”

Genoa s-a îndepărtat de zona retrogradării după rezultatele pozitive din ultimele luni, dar Patrick Vieira nu își dorește ca în vestiarul echipei sale să se vorbească despre relaxare. „Obiectivul este clar, vrem să rămânem în Serie A, și încă nu avem punctele necesare pentru asta. Să nu uităm că au trecut 233 de zile până am câștigat primul meci pe teren propriu în acest sezon, așadar știm că e greu să învingi în acest campionat.

Detaliile fac diferența, din acest motiv trebuie să stăm bine din punct de vedere mental, voi cere din ce în ce mai mult de la jucători. Trebuie să ne atingem obiectivul, încă suntem departe, și până îl vom îndeplini nu ne putem gândi la altceva” a afirmat francezul pentru sursa menționată.

Genoa ocupă locul 12 în acest moment, cu 32 de puncte, la zece distanță de primul loc retrogradabil, ocupat de Empoli. Cu o victorie în această rundă, „grifonii” ar face o favoare și formației antrenate de Cristi Chivu, Parma, care se află la doar un punct în urma lui Lecce.