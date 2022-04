Patrizia Paglieri a dezvăluit motivul divorțului de primul soț: „Nu a vorbit cu mine 10 ani”

Patrizia Paglieri a dezvăluit motivul pentru care a divorțat de primul soț, cu care s-a căsătorit la 24 de ani. Vedeta matinalului de la Kanal D a rămas în relații bune cu fostul partener de viață.

Patrizia Paglieri, despre divorțul de primul soț

spune că a avut o căsnicie foarte frumoasă cu bărbatul ideal. Cu toate acestea, cei doi s-au despărțit după patru ani de mariaj.

Deși fostul partener de viață era îndrăgostit de ea, nu la fel simțea și Patrizia Paglieri, așa cum a declarat în carul unui interviu.

Patrizia Paglieri și fostul soț nu au comunicat timp de un deceniu după divorț, dar apoi s-au reîntâlnit și sunt în relații bune.

„Am avut o căsătorie foarte frumoasă, dar cred că numai el era îndrăgostit de mine. Mie îmi plăcea ideea de a mă căsători; el era un bărbat perfect, muncitor, cu o poziție socială bună, era soțul ideal.

Cred că, de fapt, nu a funcționat căsnicia tocmai pentru că eu nu eram atât de îndrăgostită. Dar am rămas prieteni, să știți.

Nu a vorbit cu mine 10 ani, după divorț, dar m-am dus în Sanremo și am zis că nu pot să am chestia asta pe suflet, ne-am întâlnit și am rămas prieteni.

Căsnicia a durat 4 ani, 10 ani pauză, apoi ne-am revăzut și a fost un pic ciudată revederea, dar m-am simțit ca și cum am revăzut un prieten după multă vreme.”, a declarat Patrizia Paglieri pentru .

Patrizia Paglieri, o adolescentă rebelă

Patrizia Paglieri a recunoscut că le-a dat bătăi de cap părinților în perioada adolescenței. Vedeta stătea mai mult cu bunica ei, pentru că părinții munceau până târziu, dar recunoaște că .

„Nu i-am supărat așa tare, dar am fost un copil rebel. Îmi plăcea să mă distrez, aveam prieteni foarte faini. Însă nu regret nimic, chiar am avut noroc de doi părinți care m-au iubit, erau foarte înțelegători.”, a mai spus Patrizia Paglieri pentru sursa citată.

Fosta concurentă de la Asia Express s-a mutat în România în urmă cu aproape trei decenii. Deși i-a fost greu să se acomodeze la început, renumitul chef a reușit să se descurce și acum este stabilită aici, împreună cu fiul ei.