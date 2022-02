Patrizia Paglieri este din nou singură. Fostul jurat de la Master Chef avea o relație de patru ani de zile cu un sicilian.

Vedeta a decis să pună capăt relației, după ce italianul a fost deranjat de o fotografie postată pe rețelele de socializare.

De asemenea, Patrizia Paglieri a mai luat o decizie extrem de importantă. Vrea să-și vândă vila din Buftea.

Patrizia Paglieri s-a despărțit de iubitul italian. “Era prea gelos”

Patrizia Paglieri vorbea în urmă cu aproape trei luni despre Acesta locuia în Agrigento și era cu câțiva ani mai tânăr decât Patrizia Paglieri. La acel moment, cunoscutul chef se pregătea să meargă să-l viziteze.

Aceasta spune că în perioada pandemiei le-a fost destul de greu, fiind nevoiți să stea mai mult despărțiți.

Acum însă, fosta concurentă de la Asia Express a decis să se despartă de sicilian, acesta fiind extrem de posesiv. Totul a pornit de la o poză postată de vedetă pe rețelele de socializare.

“Nu mai am iubit. Din păcate, este genul sicilian, prea posesiv. În decembrie am fost cu fiul meu la Londra, la un cuplu de prieteni gay, căsătoriți de 8 ani. Și am pus o poză pe Facebook cu unul din ei, și iubitul a început să fie gelos.

Am decis atunci că e mai bine singură, mereu am fost pe cont propriu. Mai ales că eu nu mai stau cu cineva de peste 30 de ani.”, a spus Patrizia Paglieri

Patrizia Paglieri a mai luat încă o decizie foarte importantă. aceasta vrea să vândă casa pe care o are în Buftea. Vila are 10 camere și o piscină, iar prețul cerut de italiancă este de 320.000 de euro.

De ce s-a stabilit Patrizia Paglieri în România

Aceasta a venit în România în anul 1993. La acel moment, tatăl său a deschis un cazino, iar apoi un restaurant. Femeia de afaceri recunoștea că nu i-a fost deloc ușor să se adapteze.

“Primii ani au fost destul de dificili – și cu limba română, și cu tot. Dar între timp m-am obișnuit și mi-a fost bine. Și în momentul în care am deschis și restaurantul a fost chiar foarte bine. Aveam și activitate și nu mă mai plictiseam”, a declarat Patrizia Paglieri pentru