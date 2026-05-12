Patron de club, șantaj de milioane de euro! A fost filmat în timpul unor scene de amor, de o femeie mult mai tânără

Wesley Edens, miliardarul proprietar al clubului Aston Villa, club care va juca finala Europa League, a fost victima unei tentative de șantaj sexual, în “valoare” de 900 de milioane de lire sterline. El a apelat la serviciile justiției americane, care a elucidat cazul.

O chinezoaică divorțată i-a cerut magnatului american 900 de milioane de euro

Potrivit procurorilor care investighează cazul, Changli Luo, o femeie care a avut o relație cu el, i-a cerut lui Wesley Edens, în vârstă de 64 de ani, să-i dea jumătate din averea sa de 1,8 miliarde de lire sterline, amenințându-l că, în caz contrar, va face publică relația lor.

Omul de afaceri american, care a cofondat firma de investiții Fortress, ar fi fost avertizat de Luo, în vârstă de 46 de ani, că aceasta îl va distruge, în cazul în care refuză acest lucru. Luo, care este de origine chineză și e divorțată, i-ar fi spus patronului de la Villa că are mai multe camere de supraveghere în apartamentul ei, unde au întreținut relații sexuale, și că, dacă nu va plăti, va face publice imaginile, ceea ce îi va afecta relațiile cu partenerii săi de afaceri, dar și cu familia.

Cei doi s-au cunoscut în 2022, după ce ea i-a trimis un mesaj pe LinkedIn lui Edens, care divorțase în acel an. Procurorii americani spun că amenințările au început când el i-a ignorat un mesaj de dragoste, după o întâlnire sexuală la domiciliul femeii, din New York, în iunie 2023.

Femeia pretinde că patronul lui Aston Villa a îmbolnăvit-o

În timpul discuțiilor de mediere, Wesley Edens a acceptat să-i plătească lui Luo 4,7 milioane de lire sterline, dar pretențiile femeii sunt mult mai mari. Ea a pretins apoi că are HPV, o boală cu transmitere sexuală care poate provoca cancer, și l-a învinuit pe el pentru asta.

În urma unei percheziții la domiciliul lui Luo, agenții FBI au găsit un telefon care conținea filme pentru adulți în care fața lui Edens era suprapusă pe corpul altui bărbat. Chinezoaica este acuzată acum de patru capete de acuzare, printre care șantaj și distrugerea de documente, acuzații pe care le neagă.

Englezii sunt în fața celui de-al doilea trofeu european

contra nemților de la Freiburg, pe 20 mai, la Istanbul. , care a condus în actualul sezon opt partide din Liga Campionilor. Va fi a doua finală UEFA din cariera sa ca arbitru principal, după finala UEFA Euro 2024 dintre Spania și Anglia.

Aston Villa a câștigat în toată existența ei un singur trofeu european. A învins Bayern Munchen în finala Cupei Campionilor din 1982. Holdingul coordonat de Edens, care deține clubul, deține și 29% din acțiunile echipei Vitoria Guimaraes.