Patron nou la CSA Steaua! Victor Pițurcă, anunț bombă în direct: “E un consorțiu din străinătate, 25 milioane de euro pe an investiţi!”

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CSA Steaua ar putea primi, în sfârșit, sprijinul financiar necesar pentru a ataca promovarea în SuperLiga, iar Victor Pițurcă a venit cu informații spectaculoase despre omul care ar putea investi în club. Fostul selecționer a susținut la FANATIK SUPERLIGA că discuțiile cu un potențial investitor străin au evoluat și vorbește despre un consorțiu cu o forță financiară impresionantă, pregătit să bage zeci de milioane de euro în proiectul „militarilor”.

Victor Pițurcă anunță că au evoluat discuțiile pentru un investitor la Steaua

Victor Pițurcă a dezvăluit, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA, că proiectul unui investitor privat pentru . Fostul selecționer susține că persoana despre care vorbește nu este român și activează în mai multe domenii, de la energie până la agricultură.

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„Au evoluat lucrurile cu acel privat la Steaua. Vom vedea în următoarea perioadă ce și cum, dar eu zic că au evoluat. Nu are tangențe cu fotbalul omul respectiv, e din mai multe domenii, de la energie până la agricultură. Nu e român. Nu l-am convins eu, în niciun caz. Altcineva a venit cu ideea asta și nu numai pe acest lucru mă bazez eu. Și domnul ministru are discuții cu anumite entități și de asta am încredere că se va rezolva ceva“, a declarat Victor Pițurcă.

Pițurcă a oferit și detalii despre forța financiară a grupului despre care spune că ar putea veni lângă Steaua. Fostul selecționer a recunoscut însă că procentul de 99% pe care îl oferise anterior privind realizarea proiectului a fost exagerat.

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„Această persoană este foarte puternică. E un consorțiu imens, zeci de milioane de euro gata de investit. Vedem ce s-o întâmpla la următorul pas, la discuții, mai știu eu ce vrea Ministerul, clubul. Eu am declarat că 99%. Am făcut o greșeală, trebuia să spun 70-75%, dar și așa e destul de mult. Am dat declarația pe un fond de entuziasm, că apare cineva în sfârșit“, a mai adăugat fostul selecționer.

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Victor Pițurcă pune obiectivul clar pentru Steaua: campionatul și Liga Campionilor!

. Fostul atacant consideră că formația din Ghencea ar trebui să construiască un proiect care să o ducă, în timp, spre lupta pentru titlu și participarea în Liga Campionilor.

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„Am fost întrebat de multe ori de ce nu investesc la Steaua. Păi ca să pot investi atât, ar trebui să am vreo 2 miliarde în cont. Eu spun că dacă ai 2 miliarde, la Steaua trebuie investit unul și spun asta fiindcă Steaua e un brand și nu poate să-și permită să promoveze în prima ligă și joacă în play-out și se zbate jos.

Steaua trebuie să câștige campionatul și să joace în Champions League, nu altundeva. Trebuie investit 25 de milioane anual, ce 10 milioane. La început trebuie injectați bani, trebuie făcut un lot puternic. E un proces de câțiva ani pentru asta. Eu am discutat și o fac în continuare, dar nu știu ce intenții au oamenii, cu cine vor să vină, pe cine vor să angajeze, deci depinde de multe lucruri“, a declarat Victor Pițurcă, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

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Adrian Ilie vede investiția de 25 de milioane de euro ca pe cheia performanței europene

Adrian Ilie consideră că Pițurcă are dreptate în privința necesității unei investiții consistente, dar atrage atenția că banii nu sunt suficienți fără un management competent.

„Are dreptate Pițurcă, că e nevoie de mulți bani pentru un brand precum Steaua. Cu 25 de milioane anual, orice echipă din România care are un fond în spate și oameni în spate capabili poate ajunge în Liga Campionilor. Nu din primul an, dar se poate imediat“, a spus și Adrian Ilie.

Ilie și-a amintit apoi experiența de la UTA și modul în care un lot a fost construit aproape de la zero, într-o perioadă foarte scurtă. Fostul atacant consideră că un proiect de asemenea dimensiuni are nevoie de oameni capabili să ia decizii împreună, nu doar de un buget important.

„Țin minte că, acum ceva timp, când UTA a promovat și m-au chemat, nu aveau niciun jucător. M-am dus la hotel și timp de o lună, cât a durat cantonamentul, am adus 25 de jucători. Nu puteam aduce doar valori, dar cu lotul respectiv UTA a încheiat campionatul pe locul 8. După acel an, de aceea spun că trebuie un management bun în spate, toți au fost nemulțumiți de lot și au zis că jucătorii nu sunt buni și că rezolvă ei. Apoi, următorul an, UTA a retrogradat. În spatele echipei trebuie să fie oameni capabili și nu unul, ci vreo 5-6 care să vorbească între ei și să găsească soluțiile necesare“, a punctat și Adrian Ilie.