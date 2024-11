Rapid merge ceas în SuperLiga României după , al treilea din acest sezon. Giuleștenii au ajuns la patru meciuri fără gol primit în campionat și înainte de pauza internațională.

Patronatul Rapidului a reacționat după gestul lui Clinton N’Jie la adresa lui Șumudică: „Am fost în vestiar”

Marius Șumudică jubilează după ce Rapidul a obținut un nou succes în campionat. Formația giuleșteană este, cel puțin până la meciul dintre Buzău și Petrolul , pe loc de play-off și este în obiectiv după 16 etape disputate.

Echipa a avut o prestație foarte bună la ultimul meci disputat pe Giulești, cu UTA Arad, scor 2-0, iar jocul a scos la iveală și câteva mici conflicte între jucători. la penalty-ul transformat de gabonez, iar .

Victor Angelescu, unul dintre acționarii Rapidului, a comentat la FANATIK SUPERLIGA cele două momente din Rapid – UTA și a subliniat că nu există niciun fel de problemă între jucători în prezent, fiind personal în vestiar la finalul partidei de sâmbătă.

„Nu mi s-a părut în niciun fel gestul lui. Astea sunt lucruri normale în fotbal. Oriunde, nu contează că e Real Madrid, Rapid sau liga a doua. Peste tot jucătorii sunt nemulțumiți că sunt schimbați. Nu mi s-a părut nimic ieșit din comun. Se întâmplă, nu mi se pare niciun incident.

Am fost eu în vestiar, iar Petrila și Boupendza săreau în sus pe muzică, deci nu e niciun fel de problemă. Cei care au jucat fotbal și știu, își dau seama. Sunt lucruri inerente. În momentul în care este schimbat un jucătoru sau este cineva care își dorește să bată un penalty, nu avem absolut nicio problemă și nu văd nicio problemă în asta.

Nu se pune problema ca N’Jie să fie amendat, în niciun caz. Nu avem absolut niciun motiv să facem acest lucru. Jucători nemulțumiți că sunt schimbați există și vor exista la toate echipele, nu este nicio problemă”, a declarat Victor Angelescu la FANATIK SUPERLIGA.

Concluziile lui Marius Șumudică după Rapid – UTA 2-0: „Nu trebuie să facem nuntă”

După succesul cu UTA Arad, scor 2-0, Marius Șumudică a vorbit despre șansele pe care giuleștenii le au la campionat în acest sezon. Tehnicianul Rapidului a surprins și a transmis că echipa sa nu se înscrie în lupta pentru titlu în actuala stagiune.

„Nu trebuie să facem nuntă. Sunt 5 meciuri de când nu primim gol, avem 10-0 golaveraj în ultimele 5 meciuri. Înseamnă mult, am dominat categoric și la cornere, la ocazii de poartă, la posesie. Am făcut un joc aproape perfect. Nu au avut vreo ocazie clară de gol. Au jucat fără număr 6, m-a surprins puțin, a jucat cu doi mijlocași ofensivi. Însă mă așteptam să am probleme, dar ușor, ușor băieții s-au descătușat, după ce am marcat primul gol.

Creștem de la joc la joc, parametrii fizici sunt ok față de jocurile anterioare, sunt bucuros, dar nu am realizat nimic. Obiectivul este calificarea în play-off. Trebuie să mai facem 20 de puncte până la sfârșit. Dacă îmi spunea cineva când am preluat echipa că voi depăși Oțelul în așa scurt timp, că voi depăși FCSB, deși mai au meciuri de disputat, că sunt la un punct de CFR, Dinamo sau Craiova, nu credeam.

Eu vorbesc de ceea ce fac eu, chiar îmi spunea Dan Șucu. ‘Știi câți jucători mai joacă la noi de la 4-0 cu FCSB la 0-0 pe Arena Națională? Niciunul’. E greu, trebuie să construiești. Rapid arată din ce în ce mai bine, ne-am recăpătat pofta de a câștiga acasă. Este meritul băieților, fanilor, care astăzi au fost incredibili”, a declarat Marius Șumudică.

