Patronii de la AS Roma au confirmat că vor să o preia pe Everton! Mesajul pentru fanii italieni

Lovitură de proporții în fotbalul european. Cei doi americani au ținut să le transmită un mesaj fanilor echipei din Serie A.

Acționarii de la AS Roma, aproape să cumpere Everton

Mutarea pare iminentă. Mai multe surse din fotbalul englez și italian au vorbit despre posibilitatea ca Everton să aibă noi acționari, iar acum oficialii de pe Olimpico au confirmat această informație printr-un comunicat oficial adresat suporterilor de la .

Dan și Ryan Friedkin au avut un mesaj emoționant în care au vorbit pe larg despre situația echipei din Serie A, care în ultimele sezoane și-a ridicat mult nivelul. Cei doi au discutat despre dezvoltările de infrastructură, dar și despre despărțirea de Daniele De Rossi. În final, acționarii echipei de pe Olimpico au menționat și speculațiile privind o posibilă implicare la Everton.

Mesajul lui Dan și Ryan Friedkin

“Fotbalul este admirat în întreaga lume ca fiind jocul frumos. Fiecare meci este plin de pasiune, entuziasm și imprevizibilitate – și de aceea îl iubim.

Însă, dincolo de rezultatele de pe teren, responsabilitatea noastră ca proprietari de club este să luăm decizii majore care, în opinia noastră, sunt în cel mai bun interes al echipei, chiar și atunci când acestea sunt extrem de dificile.

Transferurile realizate în această vară marchează începutul unui proiect strategic pe termen lung, menit să readucă AS Roma în prim-planul fotbalului european. În cadrul acestei viziuni, dezvoltarea unui nou stadion, care va onora istoria profundă a clubului, este deja în plină desfășurare.

Trebuie să spunem asta: avem cel mai mare respect pentru Daniele și credem că va avea o carieră excelentă ca antrenor. Poate, într-o zi, chiar înapoi la Roma. Decizia de a ne despărți de el a fost incredibil de dificilă, dar am făcut-o crezând că ne oferă cea mai bună șansă de a concura pentru trofee în acest sezon.

Rămânem investitori activi în industria sportivă. Iubim jocul frumos. Potențiala includere a clubului Everton în portofoliul nostru nu ne va afecta atenția acordată lui AS Roma. Dimpotrivă, simbioza multi-cluburi va aduce beneficii Romei. Fiecare club din portofoliul nostru funcționează independent, iar AS Roma rămâne în centrul ambițiilor noastre fotbalistice. Vă asigurăm că dedicarea noastră de timp, resurse și energie pentru Roma nu va fi diminuată. Obiectivul nostru este clar – să vedem AS Roma concurând constant la cel mai înalt nivel al fotbalului european.

Pentru fanii noștri incredibili, recunoaștem imensa responsabilitate pe care o avem în a conduce acest club istoric. Loialitatea voastră neclintită ne inspiră în continuare să construim pentru viitor. Vă prețuim vocile și vrem să știți că vă ascultăm. Sunteți sufletul acestui club și suntem determinați să vă facem mândri”, au scris cei doi într-un comunicat postat pe al clubului AS Roma.