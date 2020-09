Patronii de terase de la mare, afectați grav de pandemie. Anunțul trist la final de sezon estival

Patronii de terase de la mare au fost extrem de afectați de pandemie, iar finalul de sezon estival îi găsește amărâți și resemnați, dar mai ales cu buzunarele goale, după un 2020 cenușiu.

În ultimele zile, în principalele stațiuni de pe litoral încep tot mai des să apară imaginile triste ale finalului de sezon. Se strâng șezlonguri, se închide terase și se pune lacătul pe multe afaceri.

La Mamaia, stațiunea cea mai importantă de la Marea Neagră, patronii sunt debusolați și spune că pleacă acasă cu ”buzunarele goale”.

Patronii de terase, loviți la buzunar de pandemie. Concluzia tristă la final de sezon estival

Criza cauzată de Covid-19 la nivel mondial a afectat întreaga industrie HoReCa din țara noastră. Obișnuiți cu profituri uriașe pe timp de vară, patronii de pe litoral sunt extrem de amărâți după sezonul din 2020.

Dacă în trecut primau banii, în prezent mulți dintre afaceriști se declară mai fericiți că au scăpat sănătoși, partea financiară fiind una care aproape nu a contat de-a lungul acestui sezon.

”Bine că suntem sănătoși, am ieșit sănătoși din acest sezon estival. Am început să strângem, am lăsat undeva la 10% din capacitate, vorbim de șezlongurile de plajă, terasă am închis-o, suntem pe picior de plecare”, spune Paul Marin, un administrator de plajă din Mamaia, la Digi24.

Un alt deținător de afacere pe litoral spune că startul școlilor face ca și angajații să le plece. ”Uşor, uşor ne pleacă şi personalul, ne axam mai mult pe studenți, pe elevi și se apropie şcoala”.

2020, cel mai prost sezon

Afaceriștii de la malul mării mai spun că imediat după 15 august numărul turiștilor a scăzut brusc, iar asta a făcut ca multe terase să tragă cortina.

”Am o inima așa relaxată, pe cuvântul meu, mă simt atât de bine. În ultimii 15 ani de zile nu m-am simțit atât de bine că închid sezonul asta, pot să-i spun cel mai prost sezon pe care l-am întâlnit vreodată în viață mea.”, spune Tiberiu Ţuhaşu, administrator de terasă, pentru sursa citată.

Decizia radicală a acestor patroni este una ciudată, dat fiind faptul că de la 1 septembrie la malul mării se desfășoară ”Litoralul pentru toţi”, programul destinat turiştilor dispuși să-şi petreacă sejurul la mare în extrasezon.