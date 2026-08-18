Patronul a anunțat plecarea vedetei după FCSB – Botoșani 3-2. „Azi-mâine se rezolvă”. Exclusiv

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Sebastian Mailat, transfer în Azerbaidjan: „Azi-mâine se rezolvă”

Valeriu Iftime a anunţat plecarea vedetei Sebastian Mailat. Patronul celor de la FC Botoşani a dezvăluit că lucrurile sunt clare, şi-a dat acordul pentru transfer şi atacantul va pleca la o echipă de top din Azerbaidjan:

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„Mailat o încurcă şi eu. Suntem ca doi bătrâni care ne-am pierdut buletinele. Are o ofertă discutată de noi. Este o echipă bună din Azerbaidjan. Cele două cluburi ne-am înţeles între noi. Le-am povestit oamenilor să taie conversaţiile astea înaintea meciurilor importante.

Azi ar trebui să se oprească tot. Cu FCSB a fost nimeni pe teren. Aşa, pierde şi el. Are o ofertă bună şi vine la mine: „Nea Valer aş vrea să plec!”. Asta este. Ei sunt bumerang: pleacă şi vin imediat. Azi-mâine se rezolvă, ar trebui să se facă transferul în Azerbaidjan”, a spus Iftime.

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Ce salariu va avea Sebastian Mailat la noua echipă! De trei ori mai mult ca la Botoşani

Sebastian Mailat va avea un salariu de peste 20.000 de euro lunar în Azerbaidjan, iar negocierile sunt pe ultima sută de metri, mai lipsind doar semnătura de pe contract. Iftime a spus că nu a ţinut prea mult de preţ şi va încasa sub 500.000 de euro:

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„Nu pot să spun cât iau, ca să nu stric preţul. Sunt două’ sume la care se negociază şi vedem care variantă va fi acceptată. Dacă era să ţin la preţ, probabil obţineam 500.000 de euro. Mai sunt vreo 15 impresari care vine să îl ia şi să îl ducă. Nu o face nimeni de pomană.

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Ar trebui să ştim azi-mâine cel târziu. Noi ne-am dat acordul tot. A venit un impresar din Grecia. Cumva, lucrurile sunt finale când au primit acordul de la mine. Din câte ştiu, pleacă în condiţii bune. Nu ştiu ce salariu, dar el e destul de pretenţios. Peste 20.000 cred că are. La noi are 8000 de euro”, a spus Iftime la FANATIK SUPERLIGA.