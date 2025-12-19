Patronul a izbucnit după meciul AEK – Universitatea Craiova: “Voi care țineți microfonul, ajutați la curățarea fotbalului”

ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova a ratat dramatic calificarea în fazele eliminatorii ale Conference League.

“Remontada secolului!”, au titrat grecii după victoria lui AEK

Grecii au fost în extaz după succesul lui AEK, care a ajuns la nouă meciuri câștigate în toate competițiile. Echipa lui Răzvan Marin și-a confirmat astfel forma bună, pe care a arătat-o și în campionat, acolo unde este pe locul doi.

“Remontada secolului! O surpriză mitică și un top opt pentru AEK, care a revenit din iad și a ajuns în rai cu o victorie cu 3-2 împotriva lui Craiova”, a scris sportal.gr, la puțin timp după terminarea meciului de la Atena.

Siteul elen publică și o declarație manifest a patronului lui AEK, Marios Iliopoulos. Magnatul care a cumpărat AEK în 2024, dar deține și 3,5 % din acțiunile lui Juventus Torino, a răbufnit după meci, salutând victoria echipei sale.

Patronul grecilor, îndemn pentru jurnaliștii eleni

“AEK nu putea pierde azi. Universul a decis să câștige, dar a făcut-o cu suspans. Când avem aceste elemente, echipa va merge mai departe. Cei nerecunoscători trebuie să fie atenți și să nu se manifeste atât de repede”, a spus el.

Iliopoulos nu a ratat să transmită și un mesaj pentru consolidarea fotbalului grec, îndemnând jurnaliștii să contribuie la acest demers. “Să lăsăm echipa asta să-și continue cursul. Voi, care țineți microfonul, ajutați la curățarea fotbalului grec, care suferă. Fie că vor sau nu, fotbalul grec va fi restaurat. Cine este de acord, bine. Cine nu este de acord este problema lor”, a concluzionat el.

Victoria împotriva Craiovei a adus lui AEK 400.000 de euro, în timp ce încă 400.000 de euro au venit din bonusul pentru ocuparea unui loc în top opt al competiție.

Câștigurile lui AEK urcă spre zece milioane de euro

Calificarea directă în optimile de finală a adăugat încă 800.000 de euro la bugetul clubului. În același timp, bonusul de clasament pentru locul 3 pe care l-a obținut a fost stabilit la 950.000 de euro. Bani care se adaugă sumelor deja câștigate până ieri în competiție.

În plus, un alt aspect subliniat de greci este faptul că AEK a obținut calificarea într-o fază eliminatorie a cupelor europene, după 23 de ani. Mai mult decât atât, victoria crește și coeficientul UEFA al Greciei, care mai are trei echipe în competițiii – Olympiakos, PAOK și Panathinaikos.