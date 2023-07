Patronul acuzat că a mutat bătrânii din cămin pe ascuns, dezvăluiri în premieră: ”A fost o răzbunare a unei asistente pe care am concediat-o”

După declanșarea scandalului ”azilele groazei”, autoritățile au anunțat că vor controla toate centrele de îngrijire a bătrânilor, din întreaga țară.

Patronul căminului este tenor și are cetățenie americană

Luni seara, poliţia a anunţat că 11 bătrâni de la căminul Sfântul Dumitru din Pipera/Voluntari au fost mutaţi în miez de noapte, într-o casă privată aflată în construcţie, fără condiții decente de trai.

ADVERTISEMENT

“În urma unei sesizări a reprezentanților mass-media (Observator-Antena 1), polițiștii IPJ Ilfov, împreună cu pompierii din cadrul ISU B-IF și personal medical din cadrul SMURD si SABIF, au depistat, în Tunari, într-un imobil în construcție, 11 persoane vârstnice, vulnerabile (unele dintre acestea, cu dizabilități), precum și o altă persoană, care le însoțea.

Din primele date, se pare că aceste persoane au fost relocate dintr-un centru din municipiul București, pentru a nu fi identificate de autorități.

ADVERTISEMENT

Cele 11 persoane sunt evaluate medical, urmând a fi relocate într-o alta locaţie adecvată.

Polițiștii au demarat verificări. De asemenea, IPJ Ilfov a sesizat autoritățile cu atribuții în domeniu, pentru verificări specifice”, se preciza în comunicatul IPJ Ilfov.

Romeo Saleno, patronul căminului Sfântul Dumitru, susține că lucrurile nu stau nici pe departe așa cum au fost prezentate de poliţie. Saleno este artist de operă și a în Cluj, București și Timișoara.

ADVERTISEMENT

În prezent, el este cetățean american și locuiește mai mult în Statele Unite, unde deține o companie de transport. El spune că a trimis zeci de mii de dolari în țară, doar în ultimul an, pentru a susține căminul, care a fost o afacere de suflet și în care a locuit inclusiv mama lui, care are 77 de ani.

Romeo Saleno: ”Am anunțat autoritățile că vom închide căminul. Ele au venit și ne-au amendat”

Căminul s-a confruntat cu dificultăți financiare din timpul pandemiei, iar recent, Saleno a decis să-l închidă.

”În urmă cu mai bine de o lună am anunțat DGASPC Ilfov, Ministerul Muncii și Protecției Sociale și DSP că urmează să închidem căminul Sfântul Dumitru din Pipera pe 15 August pentru ca nu-l mai putem susține financiar. I-am anunțat că nu mai reînnoim licențierea și pe 15 august urmează să închidem.

ADVERTISEMENT

Acum două săptămâni au venit cei de la DGASPC și Poliția Economică în control, însoțiți de presă. Poliţia Economică nu ne-a amendat, în schimb am primit o amendă de 2.500 de lei de la DGASPC Ilfov. Au spus ca nu ne-am înnoit licențierea. Noi le-am comunicat oficial cu o lună înainte că urmează să închidem, le-am arătat emailurile, ei se prefăceau că nu știu nimic de asta”, a declarat Romeo Saleno pentru FANATIK.

crede că toate neplăcerile au pornit de la o asistentă, pe care a concediat-o cu ceva vreme în urmă, și care, din răzbunare, i-a făcut plângeri și a luat legătura cu presa. “A fost o răzbunare a unei asistente pe care am concediat-o. A lucrat o luna la noi, apoi am dat-o afară deoarece a ‘reușit’ în doar 3 săptămâni să strice buna funcționare a căminului prin incompetenţa ei şi ne-a făcut plângeri peste tot şi a trimis presa la noi”, susţine patronul căminului.

Patronul căminului spune că bătrânii își așteptau aparținătorii

Varianta lui Romeo Saleno referitoare la mutarea bătrânilor diferă de cea prezentată până acum de poliţie. El susține că aceștia au fost relocați pentru că, după închiderea centrului, aparținătorii l-au rugat să mai aibă grijă de ei câteva zile, până când pot să-i mute în altă parte.

”Noi am relocat toți rezidenții, au mai rămas șapte bătrâni, în așteptarea aparținătorilor. Aceștia au fost mutați într-una dintre casele mele din Tunari la rugămintea aparținătorilor.

Clădirea are curent electric, centrală de ultimă generație, boiler, apă curentă, baie la fiecare cameră, paturi, dulapuri, noptiere, spațiu mare, o curte imensă cu animale și plante, solar, etc.

Exteriorul este finisat, cu excepția unei laturi, care are încă schele montate. De aici s-au făcut toate filmările, pentru a fi prezentat în presă ca un nou azil al groazei. Au arătat la știri, în filmări, numai porțiunea neterminata și ce era urât.

Luni, urmau să fie montate ultimele uși și balustrade, dar muncitorii nu au avut tot ce le trebuia, așa a rămas sa vină, marți, 11 iulie. Luni seara, a venit poliția și presa, care au urmărit unde merg oamenii de la Pipera.

Noi am gândit acest imobil ca pe pensiune ecvestră. Avem acolo patru cai care au rămas fără mâncare și apă, pentru ca au sigilat poarta. Am rugat un prieten să meargă să hrănească animalele. Am fost nevoit să sun la 112, să vină poliția din Otopeni, pentru a-i permite accesul”, a mai declarat Saleno pentru FANATIK.

Salerno: ”Mama are probleme de sănătate. S-a speriat foarte tare”

Patronul azilului Sfântul Dumitru susține că bătrânii au fost scoși cu forța de poliție și mutați împotriva voinței lor. Printre cei care se aflau în casă, în noaptea descinderii, se afla și propria lui mamă. De asemenea, pentru o perioadă de timp, aparținătorii nu au știut unde au fost mutați bătrânii.

”Mascații au intrat cu forța, au doborât poarta, care a căzut peste o fostă angajată care se afla în incintă. Are gâtul și capul lovite, am rugat-o să meargă la INML, să-și scoată un certificat medico-legal. Au intrat pe o proprietate privată, le-am spus că le permitem accesul, dar fără presă.

Bătrânii au fost scoși abuziv, unii s-au împotrivit, avem înregistrări cu ce s-a întâmplat acolo. Am mesaje de la aparținători, care m-au rugat să țin bătrânii până se întorc ei. Unul dintre clienți este cadru militar și se află într-o misiune, în străinătate. I-au luat mama fără să-l sune, și au mutat-o la un hotel, în Snagov.

În clădire se afla și mama mea, care are 77 de ani și are probleme de sănătate, s-a speriat foarte tare”, a mai declarat Saleno, pentru FANATIK.

Patronul căminului susține că, până marți seara, nimeni de la poliție nu l-a căutat, deși contactele lui sunt publice. Totuși, el spune că are încredere în organele de cercetare că vor face lumină în acest caz. De asemenea, el s-a plâns că niciun reprezentant al presei nu l-a contactat, pentru a-i cere un punct de vedere în legătură cu acest scandal.